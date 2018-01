De MicroLED tv, die de naam The Wall meekreeg, gaat de concurrentie met OLED-tv’s aan en is modulair opgebouwd.

De nieuwe MicroLED-technologie, te zien op een prototype televisie van liefst 146-inch op de technologiebeurs CES, gebruikt zelfoplichtende leds.

De led-chips zijn kleiner dan bij de bestaande LED-tv’s, en elke chip bevat de RGB-kleuren. De nood aan kleurenfilters of een achtergrondverlichting vervalt hierdoor volledig.

De MicroLED-technologie is in staat om een piekhelderheid tot 2000 nits af te leveren. Daardoor is het zwart nog donkerder, het wit veel helderder en sluiten de kleuren nog beter aan bij de realiteit.

In tegenstelling tot bij OLED is er ook geen enkel risico op beeldretentie, zegt Samsung. Nu zijn er op OLED-tv’s verschillende functies ingebouwd om beeldretentie tegen te gaan.

Samsung biedt sinds kort al MicroLED schermen aan voor professionele bioscopen, waar verschillende modules aan elkaar worden gemonteerd en zo één groot schermoppervlak vormen. De lichtoutput en helderheid zijn erg hoog waardoor beelden in High Dynamic Range (HDR) ook in de bioscoop toegankelijk worden.

Die modulariteit zou in de toekomst allerhande schermgroottes mogelijk moeten maken, ook voor gebruik in de woonkamer. De MicroLED tv’s hebben immers geen rand meer. Volgens Samsung zouden televisies niet langer beperkt mogen zijn in grootte, en in elke woning moeten passen.