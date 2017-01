Samsung QLED lijkt stevige concurrent voor OLED televisies

Samsung zinspeelde er vorig jaar al op: de volgende generatie van televisies zullen het vuur aan de schenen kunnen leggen van OLED-televisies. Nu is het zover met de nieuwe QLED televisies.

De nieuwe toptelevisies die Samsung onthulde op de technologiebeurs CES maken gebruik van een nieuwe generatie van de Quantum Dot technologie. De verbeteringen zijn zo opmerkelijk dat Samsung ze voortaan QLED televisies noemt.

Samsung positioneert zich zo lijnrecht tegenover OLED televisies van merken zoals LG, Panasonic, Philips en waarschijnlijk Sony.

De drie nieuwe reeksen, de vlakke Q9 en Q7 en de gebogen Q8, zijn de eerste televisies die Samsung QLED doopt. Deze nieuwe technologie zorgt volgens Samsung ‘voor een grotere stabiliteit, meer efficiëntie en een optimale helderheid’ op het vlak van de beeldkwaliteit. In mensentaal: betere zwartwaarden, een bredere kleurweergave, hoger contrast en een grotere kijkhoek.

Samsung claimt dat de nieuwe QLED televisies in staat zijn een maximale helderheid van 1500 tot 2000 nits te halen. Ter herinnering: om het Ultra HD Premium certificaat in de wacht te slepen moeten televisies 1000 nits produceren. Die helderheid is een vereiste om het maximale uit films of series met HDR (High Dynamic Range) te halen.

QLED: nieuwe generatie Quantum Dot technologie

De Quantum Dot technologie van Samsung maakt gebruik van nanokristallen of quantum dots. Die nanokristallen zitten in een dunne laag tussen de LED-achtergrondverlichting en het LCD-paneel. Door er nu een metaallegering aan toe te voegen worden kleuren nauwkeuriger weergegeven.

Die nieuwe paneelstructuur zou volgens de eerste berichten ook komaf maken met een vervelend probleem bij de huidige televisies met LCD-panelen, namelijk de kijkhoek. Wanneer je naar een LCD-scherm kijkt vanuit een hoek gaat het contrast en de kleurweergave drastisch achteruit.

Niet langer bij de QLED televisies van Samsung dus. Door diezelfde metaallegering op de nanokristallen wordt licht van de achterliggende leds niet langer één kant uitgestraald maar naar meerdere richtingen. Ook reflecties van daglicht in het scherm zouden een stuk minder zijn doordat Samsung meerdere anti-reflectielagen kon toevoegen aan het paneel.

Nieuwe designtaal

De QLED televisies hebben trouwens een volledig nieuwe designtaal meegekregen: Q Style. De tv’s zijn dunner waardoor ze eenvoudiger aan de wand kunnen worden gehangen. En men ook kiezen uit verschillende tafelstandaarden, waaronder eentje zodat de tv makkelijker kan gedraaid worden.

De One Connect Box, een los toestel waarop alle aansluitingen dienen te gebeuren en die je kan wegstoppen in een kast, is nog steeds van de partij. Enkel de kabel waarmee je deze ‘doos’ aansluit op de tv is lichtjes veranderd: dit is nu een optische kabel van 5 meter.

Prijzen en verkrijgbaarheid

De eerste QLED-televisies van Samsung zouden vanaf maart of april 2017 te koop zijn. Van zodra prijzen en modellen bekend zijn, hoor je het hier als eerste.

