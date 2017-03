Samsung onthult virtuele assistent Bixby, concurrent voor Siri en Google Assistant

Het was een kwestie van tijd maar nu heeft ook Samsung zijn eerste virtuele assistent klaar. Bixby zal integraal deel uitmaken van de Galaxy S8 die op 29 maart wordt gelanceerd.

Met de spraakassistent Bixby wil Samsung de strijd aangaan met oplossingen van Google (Google Assistant) en Apple (Siri). Maar Samsung ziet het anders: Bixby moet meer worden dan een digitaal hulpje dat antwoord geeft op relatief makkelijke vragen.

Artificiële intelligentie staat daarom centraal bij Bixby. Met Bixby moet het eenvoudiger worden om complexe functies te gebruiken op mobiele toestellen zoals smartphones en wearables, maar later ook op huishoudtoestellen en smart home producten.

De redenering van Samsung luidt als volgt. In plaats van dat wij telkens leren werken met een nieuw toestel en alle functies leren kennen (als dat al lukt), moet het toestel of de machine zich aanpassen aan ons. Of zoals Samsung senior vice president InJong Rhee het verwoordt: “De interface moet natuurlijk en intuïtief genoeg zijn om de (steile) leercurve vlakker te maken, los van het aantal functies dat wordt toegevoegd.”

Concreet moet Bixby in staat zijn om de bediening via een app op een aanraakscherm zowat volledig te vervangen. Volgens Samsung is de aanpak fundamenteel anders dan bij Google Assistant en Siri. Die voeren momenteel enkel een select kransje aan taken uit voor een bepaalde applicatie.

Bixby wil ook contextgevoelig zijn: als jij vindt dat een app op een gegeven moment beter via aanraking wordt bediend dan via jouw stem, kan jij die keuze maken. Bovendien hoef je niet langer te onthouden hoe je best een gesproken opdracht geeft: zelfs met onvolledige informatie probeert Bixby de taak toch uit te voeren. Desnoods vraagt Bixby extra feedback.

De Galaxy S8 is het eerste toestel van Samsung waarop Bixby actief is. Concreet zal een aantal apps Bixby-enabled zijn, en naar alle waarschijnlijkheid krijgt de S8 een eigen Bixby-knop. Dat moet de interactie met de smartphone stukken vergemakkelijken.

Nu zijn er bijvoorbeeld verschillende stappen nodig om een telefoontje te plegen: de telefoon aanzetten, de telefoon-app zoeken, de juiste contactpersoon selecteren en op het telefoon-icoontje drukken om te bellen. Dat moet vervangen worden door een druk op de Bixby-knop en een spraakopdracht.

Bixby is een oplossing van Samsung in de cloud. Op korte termijn is het de bedoeling dat het wordt opengesteld voor andere ontwikkelaars.

