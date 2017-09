Samsung met nieuwe reeks QLED-tv’s en 43-inch The Frame op IFA

Op de IFA lanceert Samsung twee premium QLED-televisies in de Q8F-reeks. Deze reeks vormt de ‘ongebogen’ variant van de curved Q8C-televisiereeks. Er komt ook een kleinere 43-inch variant van de designtelevisie The Frame.

Q8F is vlakke variant van Q8C

Het belangrijkste verschil van de nieuwe 55-inch en 65-inch Q8F met de Q8C is dat het scherm vlak is en niet langer gebogen. Volgens Samsung is de vraag naar een vlakke versie bij Europese consumenten groot. De Q8C is al sinds dit voorjaar verkrijgbaar.

Leestip: Dit zijn de QLED-televisies van Samsung voor 2017

Met de toevoeging van de Q8F modellen bestaat de QLED line-up van Samsung nu uit niet minder dan 14 modellen, gaande van 49-inch tot 88-inch. Het gamma telt acht vlakke schermen en zes gebogen tv’s. De nieuwe televisies worden direct beschikbaar na de IFA. De 55-inch Q8F kost 2599 euro; de 65-inch Q8F 3599 euro.

43-inch model van The Frame designtelevisie

De nieuwe 43-inch The Frame vervoegt de 55-inch en 65-inch modellen. In gebruik ziet The Frame er uit als een gewone tv; uitgeschakeld verandert The Frame in een kunstwerkje aan de muur. In plaats van zwart te worden zoals elke andere tv, wordt telkens een kunstwerk dat je hebt geselecteerd uit een digitale kunstcollectie getoond. Of worden persoonlijke foto’s uit je eigen fotocollectie weergegeven.

Leestip: Samsung lanceert met The Frame tweede televisie voor designliefhebbers

De 43-inch The Frame is beschikbaar vanaf oktober 2017 voor een prijs van 1499 euro.

Reageer