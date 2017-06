Samsung lanceert met The Frame tweede televisie voor designliefhebbers

Vorig jaar was er al de Serif TV, een designtelevisie in samenwerking met de Bouroullec broertjes. Dit jaar vervoegt een tweede model het gamma: The Frame, een ontwerp van Yves Béhar.

In gebruik ziet The Frame er uit als een tv met een schitterende beeldkwaliteit; uitgeschakeld verandert The Frame in een soort digitaal fotokader. In plaats van zwart te worden zoals elke andere tv, wordt telkens een kunstwerk dat je hebt geselecteerd uit een digitale kunstcollectie getoond. Of worden persoonlijke foto’s uit je eigen fotocollectie weergegeven.

Bovendien kan de tv verschillende passe-partouts en lijsten (in walnoot, wit en eik) aangemeten krijgen, en kan je hem zo een eigen persoonlijkheid geven dat past bij jouw interieur.

De kunstcollectie van Samsung bevat standaard meer dan honderd werken van bekende internationale artiesten. Wil je regelmatig een andere creatie vertonen op de tv neem je best een maandelijks abonnement op de ‘The Frame’s Art Store’ (5 euro per maand). Ook individuele stukken zijn te koop, eenmalig aan 20 euro per stuk.

Via een USB-stick of een app die vanaf 19 juni beschikbaar is, kan je persoonlijke foto’s weergeven op het scherm, en indien gewenst een passe-partout toevoegen of collages maken van meerdere foto’s.

De Belgische designer Danny Venlet heeft het volgende te zeggen over The Frame: “Meestal beschouw ik een standaard tv niet als een meubelstuk. Een samenwerking tussen fabrikanten en designers kan daarentegen wel tot innovaties leiden en dat is wat er gebeurd is met The Frame. Het is een mooi voorbeeld van hoe we vandaag de dag kunst op een moderne manier kunnen consumeren. The Frame verandert gedrag, wat mij sterk boeit als designer, doordat het je toelaat anders om te gaan met de tv dan we gewoon zijn. Je kunt je favoriete kunst of foto’s posten in je living i.p.v. op sociale media. Het is een nieuw object met veel gezichten. Het toestel past zich helemaal aan, waardoor jij ook gaat nadenken wat jij wil op dat moment en die reflectie maakt het extra interessant.”

De televisie wisselt trouwens automatisch van beeldinstelling op basis van het omgevingslicht en de aanwezigheid van iemand in de kamer.

The Frame is verkrijgbaar in twee schermafmetingen (55-inch en 65-inch) en door de speciale wandsteun (No Gap Wall-mount) bijna letterlijk tegen de muur te hangen zoals een echte fotolijst. De ‘Invisible Connection Cable’ zorgt er dan weer voor dat je geen last meer hebt van kabels en snoeren.

De adviesprijs voor The Frame bedraagt 2399 euro (55-inch) en 3199 euro (65-inch) inclusief een kader in kleur naar keuze. The Frame is vanaf nu beschikbaar bij een selectie elektronicawinkels en Vitra-verdelers.

