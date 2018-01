De 85-inch tv doet een beroep op AI-technologie om beelden op te schalen naar een 8K-resolutie.

De nieuwe tv’s in de Q9S-reeks (naast 85-inch is er ook een tv van 75-inch) krijgen een boost op het vlak van helderheid door het gebruik van full-array leds. Die leds zitten achter het LCD-paneel en niet langer aan de zijkanten van de tv.

Doordat de leds ook kleiner zijn dan bij de huidige generatie QLED-tv’s zijn er veel meer led-zones ter beschikking, in dit geval liefst 10.000. En dat heeft een positief effect op het regelen van de beeldkwaliteit, met meer helderheid en dieper zwart in de gedeelten van het beeld die daar om vragen.

De AI-technologie gebruikt een eigen algoritme dat de resolutie van het scherm aanpast gebaseerd op beeldkarakteristieken van elke scène.

De 85-inch 8K tv zal in de tweede helft van 2018 eerst beschikbaar komen in de VS en Zuid-Korea.

QLED televisies voor 2018

Ook alle andere televisies in het QLED-aanbod voor 2018 (dat zijn de premium televisies van Samsung met de Quantum Dot-technologie ) krijgen betere zwartniveaus alsook meer accurate kleuren, kleurvolume en kleurdiepte.

Een nieuw beeldalgoritme moet kleine ongewenste artefacten in de beeldkwaliteit, zoals banding (valse randen) en blooming (een halo van licht rond zeer heldere objecten met een zwarte achtergrond), beperken.

Net zoals bij de Q9S is die verbeterde beeldkwaliteit te danken aan de full-array leds, in plaats van de Edge leds bij de modellen uit 2017. Samsung zegt dat de televisies even dun blijven als vorig jaar.

De QLED-televisies voor 2018 krijgen verder de stemassistent Bixby en het smart home platform Smart Things standaard aan boord.

