Samsung Galaxy Tab S3 en Galaxy Book (MWC 2017)

Samsung brengt niet één, maar twee nieuwe tablets uit. Zoals aangekondigd dus nog geen Galaxy S8 op Mobile World Congress 2017. Wél de tablets Galaxy Tab S3 en Galaxy Book.

Galaxy Tab S3

De 9,7 inch Tab S3 (zie foto’s) is een van de eerste tablets klaar voor HDR. Welke HDR-standaard de tablet ondersteunt is nog onduidelijk. Wat we met zekerheid al weten, is dat het toestel voorzien is van een AMOLED-scherm, en quad-speakers getuned door AKG, een merk uit de stal van het net overgenomen Harman Kardon.

Samsung vertelde op de introductie dat de speakers zich zelf aan zullen passen aan de manier waarop je de tablet vasthoudt, voor een meer immersieve media-ervaring.

De tablet ziet er modern uit. Weg is de plastieken behuizing. Samsung koos met dit model voor een volledig glazen achterkant en een metalen frame.

De Galaxy Tab S3 komt met:

een quad-core Snapdragon 820 processor

4GB RAM

32GB lokale opslag

een microSD-slot tot 256GB

een 13-megapixel camera aan de achterkant

5-megapixel camera aan de voorkant

6,000mAh batterij

Bluetooth 4.2

USB type-C

Android 7.0

Galaxy Book

Samsung brengt met de introductie van de Galaxy Book, een nieuwe tablet op de markt die zal draaien op Windows 10 en niet op Android. Anders dan bij de Tab S3, is de Galaxy Book verkrijgbaar in twee schermformaten: 10-inch en 12-inch.

De Galaxy Book heeft een AMOLED- en Full HD-scherm, een meegeleverde S Pen en is met zijn 7,4 mm erg dun.

De 12-inch variant komt met:

2,160×1,440-pixel resolutie

3.1GHz dual-core Intel Core i5

4GB of 8GB RAM

128GB of 256GB lokale opslag

MicroSD slot tot 256GB

twee USB- C poorten

De 10-inch variant kan rekenen op:

1,920×1,280-pixel resolutie

2.6GHz Intel Core m3

4GB RAM

64GB of 128GB lokale opslag

MicroSD slot tot 256GB

USB-C poort

Zowel de Galaxy Tab S3 als de Galaxy Book zullen gebundeld worden met een afneembaar toetsenbord en zullen beschikbaar zijn in zwart en zilver.

Update: de Galaxy Book komt voorlopig nog niet uit in de Benelux.

