Het Mobile World Congress nadert met rasse schreden en ondertussen zijn er heel wat details (of moeten we zeggen geruchten?) bekend van de nieuwste toestellen waaronder de Galaxy S9 en S9+ van Samsung.

Dit is alvast wat we weten en wat er werd gelekt rond de Galaxy S9 en S9 Plus.

Het ontwerp

Qua design lijkt er weinig gewijzigd te zijn in vergelijking met de Galaxy S8. De vingerafdruklezer, op de achterzijde van de telefoon, verhuist wel naar een plek aan de onderzijde van de camera. Vorig jaar bevond die zich nog naast de camera, en was er veel kritiek op onbedoelde vingerafdrukken op de lens van de camera.

Het OLED-scherm met Infinity Display blijft overeind, en ook afmetingen (5,8-inch en 6,2-inch) en waterdichtheid (IP68) blijven identiek aan de modellen uit 2017.

Er komt wel een nieuwe kleur: Lilac Purple.

De camera

Vanbinnen lijkt er wel heel wat te veranderen, met de nadruk op de camera. De teaser die Samsung al naar buiten bracht was eensluidend: “The Camera Reimagined”.

Zo krijgt de Galaxy S9 Plus volgens de website Reddit twee camerasensoren, en moet de Galaxy S9 het stellen met één sensor. De hoofdsensor (gelijk op beide modellen) zou een variabel brandpuntsbereik hebben van f/1.5 tot f/2.4, en dus beter werken in mindere lichtomstandigheden.

De tweede sensor (S9 Plus) heeft een vast diafragma. Beide sensoren bevatten 12 megapixels. De selfiecamera aan de voorzijde telt 8 megapixels en een diafragma van f/1.7.

Op videovlak kan er gefilmd worden in maximaal 960 beelden per seconde.

Geluid

De Samsung Galaxy S9 zou stereoluidsprekers van AKG krijgen, en de hoofdtelefoonaansluiting blijft… overeind.

Bixby en Android

De digitale assistent, en tegenhanger van Apple’s Siri en Google Assistant, werd vorig jaar al gelanceerd maar kon voorlopig de verwachtingen niet inlossen. Ook een Nederlandstalige versie ontbreekt nog steeds.

De twee smartphones zullen draaien op Android 8.0, met een Samsung-laagje erbovenop.

Geheugen en opslag

De Europese modellen van de Galaxy S9 zouden de eigen Samsung-chip Exynos 9810 krijgen, een processor met acht kernen (4 x 1,9-GHz en 4 x 2,9-GHz). Het werkgeheugen bedraagt 4GB op de S9 en 6GB op de S9 Plus. Ook blijft een standaard opslagcapaciteit van 64GB gelden, en kan er nog steeds worden uitgebreid met een microSD-kaartje.

Accessoires

Wat de accessoires betreft mogen we een nieuwe versie van DeX verwachten. Met DeX kan je de Galaxy S9 gebruiken als ‘computer’ en hem koppelen aan een beeldscherm.

Er komt ook een nieuwe draadloze oplader.

Kostprijs en verkrijgbaarheid

Het ziet er naar uit dat de Galaxy S9 en S9 Plus ietsje meer zullen kosten dan hun voorgangers. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde journalist Roland Quandt een 100 euro meer, maar die prijzen gelden voor Scandinavië dus zeker is dit nog niet.

De launch staat ingepland op 25 februari 2018, 18u. Vanaf 16 maart 2018 zouden de nieuwe Galaxy S9 en S9 Plus beschikbaar zijn.