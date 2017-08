Samsung Galaxy Note 8 met groter scherm en betere camera

Zoals verwacht lanceerde Samsung vandaag op een event in New York de Galaxy Note 8. Het zowat randloze scherm is groter geworden en meet nu 6,3-inch.

Ter vergelijking: de Galaxy S8+ die eerder op het jaar werd gelanceerd heeft een scherm van 6,2-inch. Ondanks de grootte van het scherm zou de Note 8 volgens Samsung toch goed in de hand moeten liggen.

Een tweede verbetering zit hem in de camera. Achteraan is er nu een dual camera van 12 megapixel elk met standaard optisch beeldstabilisatie ingebouwd. Dat is een primeur op de markt.

De batterij, waardoor het vorige model, de Note 7, vroegtijdig uit de handel moest geworden genomen, zou niet langer voor problemen moeten zorgen. Dat verzekert Samsung na bijzonder intensieve testen. De nieuwe batterij is met z’n 3300mAh iets kleiner en zou ook draadloos kunnen worden opgeladen.

Bovendien is de Note 8 volledig waterdicht en is hij ook in natte toestand te bedienen. Achteraan bevindt zich nog steeds een vingerafdrukscanner.

De Galaxy Note 8 is met een prijskaartje van 999 euro allesbehalve goedkoop te noemen. Het lijkt erop dat deze smartphone vooral intensieve (business) gebruikers zal aanspreken. Het is bijvoorbeeld compatibel met het DeX-dock waardoor je de smartphone als een desktop pc kan gaan gebruiken, en dus als vervanger van een laptop.

Een kijkje bij de specs, met een 6GB werkgeheugen, geeft ons voldoende vertrouwen dat dit zal lukken. De opslagcapaciteit bedraagt 64GB en er kan altijd worden uitgebreid met een microSD-kaart.

De S-Pen krijgt wat extra functies mee en bevat voortaan 4096 drukpunten. Onder meer notities kunnen nu nog sneller gedeeld worden en met Live Messages kan je snel gifjes aanmaken. De stylus zit onderaan weggestopt in de Note 8.

De Samsung Galaxy Note 8 is verkrijgbaar vanaf 15 september in de kleuren zwart en goud. Enkele weken later volgt nog een blauwe versie. Wie voor 14 september bestelt krijgt er het DeX dock gratis bovenop.

Video van de Galaxy Note 8

