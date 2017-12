De Galaxy A8 is de nieuwste toevoeging in de reeks van Galaxy A-smartphones. De A8 heeft een Dual Front Camera en een groot Infinity Display en is vanaf 8 januari te verkrijgen.

De A-reeks is al langer populair bij gebruikers voor zijn toegankelijk en premium design, zegt Dieter Reyntjens, Marketing Manager Mobile bij Samsung Belux. Nu komen daar met de A8 enkele extra’s bovenop.

Zoals de Dual Front Camera, een combinatie van een 16 megapixel en een 9 megapixel sensor met een lichtsterkte van f/1.9. Met die twee aparte camera’s kan er voor selfies gewisseld worden tussen close-ups met een vage achtergrond (bokeh) of een portretten die over de hele foto scherp zijn. Met de functie Live Focus pas je eenvoudig het bokeh effect aan, dit kan zowel vooraf als nadat je de foto hebt gemaakt.

De camera op de achterzijde heeft een 16 megapixel sensor (f/1.7). Foto’s kan je personaliseren met bijvoorbeeld stickers en foodpics zien er nóg lekkerder uit met Food Mode.

Het Infinity Display met zijn 18,5 op 9 beeldverhouding zorgt voor een meeslepende kijkervaring. Het grote scherm heeft curved glass aan de voor- en achterkant, terwijl het frame van metaal en glas is. De aflopende schermranden zorgen voor een comfortabele grip.

De smartphone is verder water- en stofbestendig (IP68) en uitbreidbaar tot 256 GB met een microSD-kaart. Goed om weten is dat de A8 het eerste toestel in de A-serie is waarop je de Samsung Gear VR kunt aansluiten.

De Galaxy A8 met 32GB is vanaf 8 januari verkrijgbaar voor een richtprijs van € 499. Er zijn drie kleurtjes: zwart, grijs en goud.

Vergelijk de smartphones van Samsung