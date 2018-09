De Galaxy A-familie van Samsung wordt uitgebreid met een nieuwe telg. De A7 (2018) krijgt liefst drie cameralenzen achterop, een primeur voor een Samsung smartphone.

Het gaat om een groothoeklens van 8 megapixel met een 120-graden zicht, een basislens van 24 megapixel met diafragma van f/1.7 en een 5 megapixel portretlens. Die laatste zorgt voor het zogenaamde bokeh-effect.

Met de Live Focus-functie kan je zelfs achteraf de juiste mate van scherptediepte (bokeh) toevoegen. De 24 megapixel lens laat automatisch meer licht binnen door bij weinig licht vier pixels te combineren tot één pixel.

De Galaxy A7 (2018) haalt het beste uit elke scène. Samsungs intelligente Scene Optimizer herkent onderwerpen en past kleur, contrast en helderheid automatisch aan.

De voorzijde bevat een 24 megapixel camera met led-flitser zodat elke selfie voldoende is belicht. Ook voor selfies kan je een bokeh-effect creëren.

Naast al dat camerageweld mogen we niet vergeten dat het scherm (Super Amoled) in vergelijking met de voorganger iets groter is geworden: 6-inch. Het ontwerp is van glas en bevat een vingerafdruklezer aan de zijkant.

De Samsung Galaxy A7 is vanaf oktober verkrijgbaar vanaf 349,99 euro in de kleuren zwart, blauw en goud.