Het slimme huis komt weer een stapje dichter nu ook Samsung zich op deze markt heeft gestort. Wie dat slimme huis van Samsung wenst te beleven, kan een kijkje komen nemen tijdens de woon- en interieurbeurs Cocoon, die plaatsvindt van 18 tot 26 november.

Na de smartphone is de koelkast één van de meest geopende toestellen thuis. En laat nu net Samsung beide toestellen in het assortiment hebben zitten, net zoals een heleboel andere apparaten.

Met de open applicatie Samsung Connect willen de Koreanen al deze toestellen samenbrengen en met elkaar laten spreken. Samsung kiest daarbij uitdrukkelijk om zijn systeem ook open te stellen voor andere merken.

Een centrale rol is volgens Samsung weggelegd voor de koelkast omdat die in onze woningen en keukens een centrale plek inneemt. In onze buurlanden was de FamilyHub, een geconnecteerde koelkast met een 21,5-inch aanraakscherm, al succesvol en vanaf april 2018 zal dit apparaat ook in België verkrijgbaar zijn.

Het centrale scherm is ideaal om andere toestellen in het thuisnetwerk aan te sturen. Denk aan slimme wasmachines of een robotstofzuiger. Maar je kan op dat scherm ook memo’s nalaten voor je gezinsleden of een boodschappenlijstje opstellen.

Bovendien bevat de FamilyHub aan de binnenzijde een camera waardoor je bijvoorbeeld vanuit de supermarkt nog snel effe kan checken welke voedingsmiddelen je nog nodig hebt.

Samsung Connect

We konden tijdens de technologiebeurs IFA al nader kennismaken met Samsung Connect. Het systeem biedt, door zijn open karakter, heel wat potentieel. Zo kan slimme apparatuur zoals de Nest Thermostaat of de Philips Hue verlichting makkelijk worden geïntegreerd, en kan je snel scènes opzetten. Samsung belooft ook stembediening via de Bixby-stemassistent.

Dat het Samsung menens is met de slimme woning verduidelijkt Consumer Electronics-directeur Thierry Bossaert van de Belgische tak: “Alle toestellen die Samsung vanaf nu zal uitbrengen, zullen geconnecteerd zijn. Omdat ons besturingsplatform open is, zal het niet lang duren alvorens iedere Belg van het comfort van onze slimme huizen kan genieten!”

Enkele slimme toestellen van Samsung