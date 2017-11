De SeeColors-app optimaliseert de beeldinstellingen van Samsung QLED-televisies zodat een betere kleurervaring mogelijk is.

Wereldwijd zouden zo’n 300 miljoen mensen te kampen hebben met kleurenblindheid, en de meerderheid is er zich zelfs niet van bewust. Samsung lanceert daarom een app waarbij je kan nagaan of je er last van hebt, en indien dat zo is stelt de app een aangesloten tv zo in dat er in het volledige kleurenspectrum kan worden gekeken.

Ook voor Samsung smartphones

De SeeColors-app werkt met alle QLED-televisies van het merk Samsung en zelfs met de beste Samsung-smartphones van de afgelopen jaren, gaande van de Galaxy S6 tot de Galaxy S8. De app vind je terug in de Smart TV App store van Samsung en via Google Play en de Galaxy App Store. Zodra je de Galaxy smartphone hebt gelinkt aan e QLED TV komen kleurinstellingen automatisch overeen.

Eerste samenwerking met Colorlite

Bij de ontwikkeling van de app werkte Samsung samen met professor Klara Wenzel van de Technische Universiteit van Boedapest. Via een speciale test – de zogenaamde Colorlite Test, of C-Test – stelt de app vast wat de afwijking is en hoe de scherminstellingen moeten worden aangepast om de persoon met kleurenblindheid het volledige kleurenspectrum te laten ervaren.

Met de SeeColors-app wordt de kennis van Colorlite® voor het eerst gebruikt in televisies en smartphones.

Toch weer een top-toevoeging van Samsung vinden we. Wat denk jij?

Enkele QLED-televisies van Samsung