De Roomba e5 is de nieuwste robotstofzuiger van iRobot die je kan bedienen met Wi-Fi en die nu ook beter werkt op harde vloeren en tapijten door een nieuw onderstel.

Met een prijskaartje van 499 euro nestelt de e5 zich netjes in het middengamma van iRobot. In tegenstelling tot de duurdere modellen kan hij bijvoorbeeld niet een virtuele kaart van de woning maken, maar bediening via een app (iRobot Home) is wel van de partij. Zo kan je via de app inplannen wanneer de stofzuiger moet reinigen

Voor de navigatie en het reinigen onder meubels staan allerhande intelligente sensoren in die meer dan zestig beslissingen per seconde nemen. Het reinigingssysteem in drie stappen maakt gebruik van nieuwe rubberen borstels en extra zuigkracht.

Met zijborsteltjes worden ook hoeken meegenomen. Dirt Detect-sensoren waarschuwen de Roomba e5 om extra vuile delen op de vloer nog grondiger te reinigen. De e5 zingt het een dik anderhalf uur uit en keert nadien vanzelf terug naar het oplaadstation.

De iRobot e5 is verkrijgbaar vanaf 26 september 2018.