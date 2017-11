iRobot, de makers van de Roomba, voegt extra functionaliteit toe via de applets van IFTTT. Hierdoor kan je een aantal taken van de stofzuiger automatiseren.

Op het kanaal van iRobot op de IFTTT-website – treffen we momenteel een 11-tal functies of applets aan. Zo zitten er een aantal handige oplossingen tussen, waaronder de mogelijkheid om een stofzuigbeurt te starten voor een belangrijke afspraak, bijvoorbeeld wanneer er volk over de vloer komt. Of om de stofzuiger te laten stoppen wanneer je bijna thuis bent.

Leestip: Nieuwe update voor robotstofzuigers van iRobot toont schoonmaakprestaties in app

Andere applets zijn dan weer vrij nutteloos. Zoals het via Facebook of Twitter automatisch laten weten dat er een schoonmaakbeurt net achter de rug is, of je Philips-lampen te laten oplichten bij het einde van de sessie.

IFTTT staat voor “if this, then that” en is een manier om verschillende internetdiensten met elkaar te laten communiceren en een automatisch proces op te zetten. IFTTT is mogelijk op alle iRobot stofzuigers met een internetconnectie.

Eerder dit jaar werd er ook al ondersteuning voor Google Home en Alexa toegevoegd.