Robomow met twee robotgrasmaaiers voor kleine tuinen

Ook voor wie slechts een klein gazon heeft zijn er nu betaalbare robotgrasmaaiers. De RX-serie van Robomow start al vanaf 499 euro.

De kleinste robotgrasmaaier van Robomow, de RX12u (€ 499) is geschikt voor gazons tot 150 m2 en in de beste omstandigheden zelfs tot 250m2. Veel instelmogelijkheden zijn er niet: gewoon op start drukken en de robotmaaier doet zijn werk. De RX12 is slechts geschikt voor één zone.

Een stapje hoger in het gamma situeert zich de RX20u (€ 649) en de RX20 Pro (€ 699) . Deze maaiers worden aanbevolen voor gazons van 200 tot maximaal 300 m2. Beiden beschikken in tegenstelling tot de RX12u over een wekelijks maaiprogramma (via een app voor Android), waarbij de grasmaaiers volledig autonoom het oplaadstation in- en uitrijden op basis van een weekschema.

De RX20-modellen kunnen maximaal vijf zones maaien en beschikken ook over diefstalbeveiliging.

Alle robotgrasmaaiers beschikken over supersterke messen en een zwevend maaidek dat elk soort terrein met hellingen tot 15% aan kan. Nog steeds is een extern basis/oplaadstation nodig dat je installeert op het gazon. Eenmaal volledig opgeladen zijn de robotgrasmaaiers in staat om anderhalf uur te maaien.

Robomow maakt zich sterk dat de installatie minder dan uur vraagt. Features zoals een regensensor, brede wielen of borstelloze motoren ontbreken op deze modellen.

