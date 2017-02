Roamingkosten in Europese Unie afgeschaft vanaf 15 juni 2017

De kogel is eindelijk door de kerk. Vanaf 15 juni 2017 zal je niet langer dure roamingkosten moeten betalen als je belt of surft in andere landen van de Europese Unie.

Het plan werd al twee jaar geleden aangekondigd, maar botste op felle weerstand van de telecomaanbieders die vreesden dat hun winst sterk onder druk zou komen staan. Nu is er dus eindelijk een oplossing in de maak. De deal moet wel nog finaal worden goedgekeurd door het Europese parlement en de lidstaten.

Vanaf 15 juni 2017 zal je geen roamingkosten meer moeten betalen binnen de EU. Dat betekent dat jouw abonnement ook geldig is in de EU aan dezelfde voorwaarden als in eigen land. Je betaalt dan in het buitenland hetzelfde tarief voor een sms, telefoontje of mobiel internetten als in eigen land.

Om misbruik tegen te gaan komt er wel een fair use-regeling. Daardoor zal er een limiet zijn op hoeveel of hoe vaak je in het buitenland zal kunnen bellen, sms’n of downloaden, zonder roamingkosten te moeten betalen. Wie de limiet overschrijdt moet dan bijbetalen.

