Review: Yamaha MusicCast streamer WXAD-10

De Yamaha WXAD-10 maakt je ouder audiosysteem in één stap slimmer door het toevoegen van streaming en multiroom. Enige voorwaarde is dat je oude stereo over een analoge audio-ingang beschikt. Lees onze bevindingen in deze review.

De WXAD-10 is een handige toevoeging aan het MusicCast-gamma van Yamaha. Met dit kleine toestel kan je meteen streamen, zelfs in hi-res audio, en kan je het audiosysteem opnemen in een bredere multiroom set-up.

Kenmerken

De WXAD-10 zal je in eerste instantie gaan gebruiken als streamer en dus sommen we even de muziekstreamingdiensten op die het weergeeft in de app: Spotify, Tidal, Deezer, Napster, Juke en Qobuz. Ook de internetradiostations via TuneIn worden ondersteund.

Daarnaast is er ondersteuning voor Bluetooth Apt-X, WiFi (inclusief AirPlay) en afspelen van muziek via DLNA. Die laatste maakt het mogelijk muziek te streamen vanaf een lokale NAS-schijf.

De volledige bediening verloopt via de MusicCast app, die erg intuïtief en makkelijk in gebruik is.

Leestip: Amazon Alexa stembediening komt naar Yamaha AV-producten

Bovendien werkt de streamer perfect samen met Yamaha’s MusicCast multiroom systeem. Als je dus een over een compatibele Yamaha-versterker of een draadloze Yamaha luidspreker beschikt, dan wordt de WXAD-10 mee opgenomen in dit lijstje.

Door de aanwezigheid van een Burr-Brown digitaal-naar-analoog omzetter of DAC die overweg kan met hi-res audio is een geluidskwaliteit mogelijk tot 24bit/192kHz (FLAC, WAV en AIFF) en 24bit/92kHz (ALAC).

Design

De streamer is erg compact en heeft met zijn matzwart/donkergrijs design en licht afgeronde hoeken een kwalitatieve uitstraling. Vooraan bevinden zich een aantal kleine witte ledlampjes; achteraan een netwerkaansluiting, een 3,5mm stereouitgang, een aux-out en een UBS-poort voor de voeding.

Installatie

Installeren gaat erg vlotjes. We sloten de streamer aan op onze AV-receiver via de stereo-uitgang. Vervolgens installeerden we de MusicCast app op de smartphone en vanaf dan is het enkel de instructies volgen. Via de connect-knop aan de onderzijde koppel je de streamer aan de app; je geeft het paswoord van je WiFi-netwerk op en klaar is kees. Ga je aan de slag met hi-res audio dan raden we aan de stabielere netwerkaansluiting te gebruiken. Dat zorgt toch altijd voor nog meer zekerheid.

In de app moet je de streamer toekennen aan een bepaalde woning en vervolgens een kamer. Je kan die een naam en foto geven, inclusief een zelfgemaakte foto via je smartphone.

Geluidskwaliteit en app

We testen de streamer met Spotify. Op geen enkel moment tijdens onze test haperde de muziek die we door middel van WiFi streamen van de Spotify-app op onze smartphone naar de WXAD-10. De muziek klonk best fijn.

Voor een echte meerwaarde van de streamer zorgt het afspelen van hi-res audiobestanden. Dat kan via een geschikte muziekstreamingdienst of een aangesloten NAS. De WXAD-10 kan overweg met formaten als WAV, FLAC en AIFF (in 192kHz 24-bit) en ALAC (in 96kHz 24-bit).

Weet wel dat er vooralsnog geen ondersteuning voor DSD-bestanden is. En ook muziek streamen vanaf Google Play Music, dat makkelijk een eigen NAS kan vervangen, is er niet.

Bediening via de MusicCast app gaat erg vlotjes. De app leunt erg dicht tegen de kwaliteit van de Sonos app aan. Ze is gebruiksvriendelijk maar het opzet van de app van Yamaha is wel iets visueler. Heb je meerdere toestellen in een multiroom set-up dan zal je niet snel verdwalen tussen al die toestellen binnen de app.

Review: Yamaha MusicCast streamer WXAD-10 Reviewed by Ruud Van Der Heyden on July 14 . Voor de prijs (149 euro) moet je het niet laten: de WXAD-10 streamt zowat alles, met uitzondering van DSD, en doet dat bovendien in de hoogst mogelijke kwaliteit, tot 24-bit 192 kHz. Een nuttige toevoeging voor elk bestaand audiosysteem dat nog niet kon streamen, plus je krijgt er gratis multiroom functionaliteit bovenop. Voor de prijs (149 euro) moet je het niet laten: de WXAD-10 streamt zowat alles, met uitzondering van DSD, en doet dat bovendien in de hoogst mogelijke kwaliteit, tot 24-bit 192 kHz. Een nuttige toevoeging voor elk bestaand audiosysteem dat nog niet kon streamen, plus je krijgt er gratis multiroom functionaliteit bovenop. Rating: 4.4 Reviewed byonRating:

Review: Yamaha MusicCast WXAD-10 Kenmerken 8.8 Design & Installatie 9 Geluidskwaliteit 8.8 App 8.5 8.8 Voor de prijs (149 euro) moet je het niet laten: de WXAD-10 streamt zowat alles, met uitzondering van DSD, en doet dat bovendien in de hoogst mogelijke kwaliteit, tot 24-bit 192 kHz. Een nuttige toevoeging voor elk bestaand audiosysteem dat nog niet kon streamen, plus je krijgt er gratis multiroom functionaliteit bovenop. Voor de prijs (149 euro) moet je het niet laten: de WXAD-10 streamt zowat alles, met uitzondering van DSD, en doet dat bovendien in de hoogst mogelijke kwaliteit, tot 24-bit 192 kHz. Een nuttige toevoeging voor elk bestaand audiosysteem dat nog niet kon streamen, plus je krijgt er gratis multiroom functionaliteit bovenop.

Reageer