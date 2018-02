Met slimme thermostaten kan je op een handige manier de verwarming in je woning bedienen en bijsturen. In deze review bekijken we de oplossing van Tado.

Het bedrijf uit het Duitse München ontstond in 2012 en lanceerde net na Nest een eigen slimme thermostaat. Ondertussen zitten we al aan de derde generatie van de Slimme Thermostaat van Tado.

Dat slim zijn van de Tado thermostaat uit zich op verschillende manieren. Zo kan je de verwarming bedienen met een app, en zal de verwarming op basis van je locatie (geofencing) aangepast worden. Bovendien kan de thermostaat anticiperen op het weer en detecteert het wanneer er een raam openstaat.

Installatie en design

In vergelijking met Nest koos Tado voor het design een minimalistische aanpak. Dus geen thermostaat met een fancy look, maar eerder een ingetogen design in volledig wit, dat mooi opgaat in het interieur als de muren wit geverfd zijn.

In tegenstelling tot Nest, dat enkel een thermostaat aanbiedt die gebruik maakt van de bestaande stroomkabels van de oude thermostaat, heeft Tado ook een versie die volledig draadloos werkt. Daardoor ben je niet beperkt tot de plaats van de oude thermostaat. Je hebt hiervoor wel een extensiekit (€ 99) nodig.

De volledig witte voorzijde bevat slechts één knop en een dot matrix-scherm met wit oplichtende symbolen en gelijkaardige aanraakpijlen.

De installatie kan je erg eenvoudig zelf verzorgen. Zie je dat echt niet zitten dan kan je een beroep doen op een professional.

Vooraleer je van start gaat dien je eerst te achterhalen welke merk en typenummer de oude thermostaat en je verwarmingsketel hebben. Die gegevens heb je nodig bij het installatieproces. Wanneer blijkt dat jouw thermostaat of verwarmingsketel niet worden ondersteund kan je contact opnemen met Tado die zijn best zal doen om ook deze types op te nemen.

De starterskit bestaat uit de thermostaat en een internetbridge. De internetbridge sluiten we bedraad aan op ons thuisnetwerk/router. De bridge staat draadloos in verbinding met de slimme thermostaat.

Vervolgens begeleidt een online applicatie (tado.com/login) ons door elke stap. We schakelen even de elektriciteit uit en labelen onze kabels op de juiste manier. We nemen ook voor de zekerheid een foto van de bedrading van de oude kamerthermostaat, mochten er later nog problemen optreden.

Als alle kabels volgens de online assistent juist zijn aangesloten, starten we de Tado app op (in ons geval de Android app) In een mum van tijd hebben we alles ingesteld en klaar.

De Tado app: overzichtelijk en informatief

Op het basisscherm van de Tado app krijg je meteen de huidige temperatuur te zien in de kamer, met net daaronder de ingestelde temperatuur. Rechts van de temperatuur zien we ook een aanduiding van de luchtvochtigheid in de kamer. Da’s altijd handig om hiervan een idee te hebben. Bovenaan het scherm zien we het huidige weerbericht met temperatuuraanduiding.

Via de thermostaat kan je nog altijd de temperatuur manueel regelen, maar in de praktijk merken we dat we deze optie amper nog gebruiken. En dat is omwille van de goede werking van de geofencing en de app.

1 van 6

Wie nog niet vertrouwd is met de term geofencing een woordje uitleg. De app maakt gebruik van de huidige locatie van je smartphone en het adres van jouw woning. Via de instellingen in de app kan je jouw woongebied aanduiden door middel van een grote cirkel in Google Maps. Verlaat je de woning en de ingestelde zone (bv. 400 meter) dan zal de slimme thermostaat automatisch het temperatuurregime instellen op jouw afwezigheid.

Temperatuurregimes instellen doe je via slimme schema’s in de app. Er is er eentje voor Thuis en eentje voor Afwezig. Net zoals bij een traditionele kamerthermostaat kan je tijdens je aanwezigheid week- en dagschema’s instellen, maar dan wel op een veel eenvoudigere manier via de app.

Bij afwezigheid stel je een minimale temperatuur in, in ons geval 16°C. Daardoor zal de woning minstens deze temperatuur aanhouden. Maar de slimme thermostaat houdt ook rekening met het feit dat je op de terugweg bent naar huis. Zo zal Tado je woning verwarmen op basis van verschillende instellingen (Eco, Balans en Comfort).

Via de app kan je ook andere gezinsleden toevoegen (zodat de app via geofencing steeds weet er nog thuis is en wie de woning heeft verlaten) en kan je grafieken van het temperatuurverloop per dag bekijken.

Radiatorknoppen

Als je dat wenst kan je extra (slimme) radiatorknoppen toevoegen. Daardoor kan je bepaalde radiatoren afzonderlijk gaan bedienen en instellen, en in zones gaan werken. Zo kan je er eentje in de badkamer plaatsen zodat die ‘s ochtends lekker op temperatuur is wanneer je uit bed stapt. Een slimme radiatorknop kost los 79 euro. Deze knoppen konden we echter niet testen omdat onze radiatoren nog van een oud type zijn.

De radiatorknoppen kunnen ook volledig zelfstandig werken, zonder de centrale thermostaat. Hiervoor biedt Tado een starterskit aan (€ 199) met twee knoppen en de internetbridge.

Slimme toevoegingen

Eén van de nieuwere functies van Tado, de sturing volgens weersvoorspelling, moet extra besparingen opleveren. Wanneer er veel zonneschijn wordt verwacht zal de thermostaat hier op anticiperen, en de verwarmingsketel uitschakelen zodat de kamer wanneer de zon er eindelijk is, niet te warm zal worden.

Ook zal de thermostaat plotse temperatuurdalingen detecteren, bijvoorbeeld wanneer er een raam open staat, en de verwarmingsketel hier op afstemmen.

De besparingen dan

Tado gelooft sterk in zijn producten en belooft een zogenaamde Energiebesparingsgarantie. Wanneer je na één jaar niet denkt dat de Tado thermostaat jouw energiekosten heeft kunnen verlagen, garandeert Tado je een volledige terugbetaling van het product.

Of we in ons geval nu besparen op onze verwarmingskosten valt moeilijk te zeggen, na slechts twee maanden in gebruik. Een eerste indicatie geeft het Energiebesparingsrapport, dat sinds kort nieuw zit ingebouwd in de app. Volgens dat rapport hebben we in de maand december 2017 zo’n 5,5% en in de maand januari 2018 7,1% bespaard op onze verwarmingskosten.

Dat rapport is trouwens mooi opgedeeld in verschillende onderdelen die bijdragen aan die besparing. Zo dragen de afwezigheidsdetectie en automatisch sturing op basis van de weersvoorspelling in onze woning voor een groot deel bij tot de besparingen.

En de toekomst?

Tado blijft intussen hard werken aan nieuwe functionaliteit en dan vooral de opname van de slimme thermostaat in bredere Smart Home-toepassingen. Zo is Tado als één van de eerste thermostaten te bedienen met de stem, via assistenten zoals Amazon Alexa, Apple HomeKit en Google Assistant.

Tado heeft ook een IFTTT-kanaal waarmee je de verwarming kan koppelen aan jouw kalender. Zo kan je de verwarming volledig laten uitschakelen wanneer er een extern event in de kalender staat.

Wedstrijd

In samenwerking met Tado kunnen we een Tado Starterskit van de Slimme Thermostaat weggeven. Hiervoor dien je even onze Facebook-pagina te liken en een mailtje te sturen naar pers@elektrozine.be met de vermelding “Tado Wedstrijd”. Uit de inzendingen loten we dan een winnaar die per e-mail op de hoogte zal worden gebracht. De wedstrijd loopt tot en met vrijdag 9 maart 2018.