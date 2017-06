Review: Sony UBP-X800 Ultra HD Blu-ray speler

Het was even wachten op Sony’s eerste Ultra HD Blu-ray speler maar dat is het waard, want deze speler ontgoochelt niet. Zijn veelzijdigheid in het afspelen van schijfjes en formaten is een troef.

Design

De Sony is stevig gebouwd en dat merk je meteen als je de speler uit de doos neemt. Het gewicht ligt meteen al een stuk groter dan andere Blu-ray-spelers. Dat stevige frame moet trillingen minimaliseren – we gebruiken immers nog altijd een schijfje in een optische drive.

De speler ziet er door zijn stijl anders uit dan gelijkaardige Blu-ray spelers. De voorzijde is minimalistisch afgewerkt en heeft geen display of een afspeelknop. Een USB-poort zit verborgen achter een klepje aan de rechterzijde. Bij ingebruikname zie je enkel een klein groen lampje. Ideaal als je volledig verduisterd een filmpje afspeelt.

Aan de achterzijde treffen we twee HDMI-uitgangen aan – eentje voor video en eentje om geluid afzonderlijk naar een oudere, niet 4K-compatibele versterker te sturen, een optische digitale audio-uitgang en een netwerkaansluiting. Jammer dat de voedingskabel niet afneembaar is: voor een degelijke home cinema set-up waar de apparatuur vaak in een speciale kast gaat, kan dat moeilijkheden opleveren bij de installatie.

Afspeelmogelijkheden

Vandaag zijn er verschillende manieren om naar Ultra HD/4K te kijken. Denk bijvoorbeeld aan Netflix dat er als de kippen bij was om streaming in 4K aan te bieden, en waarvan het aanbod, en dan vooral de Netflix Originals, steeds uitgebreider wordt.

Een andere manier zijn de Ultra HD Blu-ray schijfjes die duidelijke voordelen bieden ten opzichte van streaming. Zo is door de grote opslagcapaciteit van Ultra HD Blu-ray de datatransfer groter en doordat er meer bits per seconde worden gelezen is de beeldkwaliteit een stuk hoger. Op geluidsvlak heb je bij Ultra HD Blu-ray de mogelijkheid om een 7.1 surroundgeluid en zelfs Dolby Atmos naar je luidsprekers te sturen. Bij Netflix is dat beperkt tot Dolby Digital 5.1.

De UBP-X800 slikt trouwens meer schijfformaten dan enkel Ultra HD Blu-ray. Ook gewone Blu-ray’s, 3D Blu-ray’s, DVD’s, CD’s en zelfs Super Audio CD’s en DVD-Audio speel je er gewoon mee af.

Een tweede manier om op deze speler van Ultra HD/4K materiaal te genieten is via apps. De belangrijkste is die van Netflix. Die staat al voorgeïnstalleerd en krijgt zelfs een eigen knop op de afstandsbediening waarmee je de streamingdienst meteen kan oproepen.

Sinds een firmware-update in april is ook de YouTube app erbij gekomen. Wanneer je een filmpje met HDR aan het bekijken bent, wordt dit mooi weergegeven.

En dat is het zowat wat apps betreft. Het aanbod is beperkt tot Opera TV dat als portaal dient tot andere filmpjes.

Via de Blu-ray speler krijg je ook toegang tot bestanden op DLNA-servers op jouw thuisnetwerk. En via de USB-poort (type A) sluit je een harde schijf of USB-stick aan.

De UBP-X800 is compatibel met zowat elk bestaand videoformaat: MPEG-1, MPEG-2, Xvid, AVC, H.264, VC1, WMV9, HEVC, H.265 en VP6/7/8. Deze codecs zitten weggewerkt in de volgende containers: MKV, TS, PS, AVI, MP4, MOV, FLV, ASF en Webm.

Door de compatibiliteit met Miracast kan je het scherm van je Android telefoon of tablet tonen op de tv.

Afspelen van video

Na instoppen van een Ultra HD Blu-ray start het schijfje binnen 25 seconden op (afhankelijk van de film).

De beeldkwaliteit bij zowel het afspelen van Ultra HD Blu-ray, Blu-ray of Netflix is uitstekend. Donkere scènes, helderheid, kleuren en High Dynamic Range (HDR), deze speler blinkt uit in alles wat je hem serveert. We testen de Ultra HD-films The Great Wall, Inferno en Star Trek Beyond; de Blu-ray schijfjes van Edge of Tomorrow en Oblivion, en ook HDR-materiaal via Netflix en YouTube passeert de revue.

Bij het afspelen kan je door op de Options-knop te drukken enkele instellingen veranderen. Bijvoorbeeld die met betrekking tot het beeld (optie Video-instellingen). Daar heb je de keuze uit Onbewerkt, Theaterzaal (Cinema), Heldere Kamer, Automatisch en twee Aangepaste Modi die je zelf bepaalt. Bij de laatste twee kan je contrast, kleur, helderheid, tint enl een drietal instellingen voor ruisonderdrukking naar eigen voorkeur instellen. Heb je de beeldinstellingen van je televisie al optimaal staan, kies dan voor de modus Onbewerkt.

Door op de Display-knop te duwen bij het afspelen van een schijfje krijg je een indicatie welke codecs en bitrates voor zowel audio als video worden gebruikt. Bij onze testschijf Inferno halen we in sommige scènes 60 à 70 Mbps voor de beelden en soms tot 7MBps voor de geluidstrack, in dit geval een Dolby True HD van 7.1.

Ook bij het afspelen van Netflix kan je via de Display-knop extra info oproepen. Een aflevering van de Netflix Original Flaked haalt in onze setting 15 Mbps voor de 4K-versie. We geven de cijfers voor beide afspeelmogelijkheden even mee om aan te geven dat er qua kwaliteit toch nog een duidelijk verschil zit tussen streaming en Ultra HD Blu-ray.

Het afspelen van HDR via YouTube lukt perfect. Een goede testcase is steeds “The HDR Channel” op YouTube. Normaal zie je meteen of je HDR aan het afspelen bent. Lukt dat niet dan kijk je best eens naar de optie Statistieken voor Nerds. Zie je daar ergens de vermelding van codec vp9.2 (VP Profile 2.0) dan ben je zeker dat je HDR aan het afspelen bent. Casten vanaf de smartphone lukt ook perfect.

Enig puntje van kritiek is dat je bij de opstart (volledig de stroom uitgeschakeld) toch een half minuutje moet wachten tot de speler verbinding heeft gemaakt met je thuisnetwerk om Netflix of YouTube te starten.

4k-upscalen laat je best op auto staan.

Geluidskwaliteit

Een uitvoer voor analoge audio is er niet, enkel een digitale audio-uitgang. Daardoor dien je voor de geluidsverwerking een beroep te doen op een AV-receiver, een externe DAC of je televisie zelf.

Heel wat mediaspelers hebben niet altijd ondersteuning voor alle codecs maar deze Sony kan overweg met een reeks aan audioformaten inclusief hi-res audio: MP3, AAC, WMA, WAV, FLAC, AC3, DSF and DFF (DSD), AIFF, ALAC (Apple Lossless), Vorbis en Monkey Audio.

Vergeten we niet dat er ook Bluetooth connectie met een draadloze Bluetooth-hoofdtelefoon mogelijk is. Ideaal om tijdens de late uurtjes toch in volle geluidsglorie een filmpje mee te pikken zonder de huisgenoten te storen.

Beschik je over Dolby Atmos luidsprekers dan dien je wel de instelling BD Audio Mix uit te schakelen.

Review: Sony UBP-X800 Ultra HD Blu-ray speler Reviewed by Ruud Van Der Heyden on June 28 . Voor 400 euro is de prijs niet min, maar hiervoor krijg je wel een Ultra HD Blu-ray speler die een schitterende beeldkwaliteit biedt, gebouwd is als een tank en over alle noodzakelijke streaming apps beschikt.

Review: Sony UBP-X800 Design 8.8 Beeld 9.5 Geluid 9.1 Afspeelmogelijkheden 9 9.1 Aanrader Voor 400 euro is de prijs niet min, maar hiervoor krijg je wel een Ultra HD Blu-ray speler die een schitterende beeldkwaliteit biedt, gebouwd is als een tank en over alle noodzakelijke streaming apps beschikt.

