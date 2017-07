Review: Sony KD-55XE9005 televisie

Dit jaar gaat er heel wat aandacht uit naar Sony’s eerste OLED-televisie, maar we zouden vergeten dat er in het nieuwe gamma heel wat andere knappe tv’s schuilen, zoals de relatief betaalbare XE90-reeks.

4K HDR heeft zijn uitdagingen en televisiefabrikanten zijn dan ook gretig op zoek om dit goed te krijgen. De televisies in deze reeks maken gebruik van een Direct LED achtergrondverlichting. Voorheen was dat voorbehouden voor de grote high-end toppers van Sony maar nu zien we de techniek ook terug op het middengamma.

Met Direct LEDs kan er beter lokaal gedimd worden, en vooral bij HDR-materiaal zou dat voor betere resultaten moeten zorgen.

Ons testexemplaar is 55-inch groot, maar de XE90 is ook verkrijgbaar in schermafmetingen van 49-inch, 65-inch en zelfs 75-inch. Prijzen starten vanaf 1700 euro.

Design & features

Qua design is de XE90 een leuk ogend exemplaar. De centrale tafelvoet is mooi en zal op menig kastje goed staan. Het aluminium sausje dat Sony gebruikt in de tafelvoet maar ook subtiel in het frame van de tv verwerkt, geeft de tv een luxueuze uitstraling.

De tafelvoet is tegelijk praktisch want de kabels kan je er mooi in wegstoppen en zo achterin de kast leiden. De voedingsadapter is wat groot uitgevallen dus die zal je in de kast moeten zien weg te werken. Hou daar rekening mee als je de tv aan de muur zou willen hangen.

Achterop de tv zitten vier HDMI-ingangen waarvan er drie zijwaarts geörienteerd zijn – ze zijn ook allen compatibel met 4K en HDR. Andere belangrijke aansluitingen zijn ethernet, een optische digitale uitgang en drie USB-poorten, waarvan er eentje van het 3.0 type is. Een draadloze verbinding via WiFi behoort tot de mogelijkheden.

De afstandsbediening, met een zacht rubberen gevoel wanneer je hem in de hand neemt, vinden we ondanks de kritiek die we hier en daar lezen eigenlijk best ok.

Op die afstandsbediening heb je een rechtstreekse knop voor Netflix en opvallend: ook eentje voor Google Play. Dat Sony Android TV als smart tv-platform gebruikt zal daar wel voor iets tussen zitten. Naast Netflix en Google Play heb je zowat alle apps die ertoe doen: YouTube en Amazon Prime Video (allen in 4K met HDR) en Spotify voor muziek.

In de afstandsbediening zit ook een microfoontje ingebouwd dat ongetwijfeld erg nuttig zal worden wanneer Google Assistant naar Android TV wordt uitgerold, en op voorwaarde dat die in de Nederlandse taal ter beschikking is. Streamen, of liever casten, kan dankzij de ondersteuning voor Chromecast.

Beeld

Kijken we naar de beeldkwaliteit dan zien we meteen dat de XE90 het uitstekend doet. Nog zonder de instellingen in te duiken, krijg je een prachtig beeld te zien. De achtergrondverlichting is mooi uniform. Op welke manier Sony de Direct LED toepast is ons onbekend maar het resultaat is geslaagd.

De typische lichtvlekken van bij Edge LED zijn op deze tv bijna verwaarloosbaar. Enkel wanneer er in HDR een fel verlicht item op een zwarte achtergrond wordt getoond en je in een verduisterde kamer tv kijkt, kan je het nog zien. Een toename van het aantal leds zou dit waarschijnlijk verhelpen, maar dan gaat het prijskaartje mee de hoogte in.

Standaard staat de tv eigenlijk al vrij goed afgesteld. Maar natuurlijk speel je met de beeldinstellingen zoals je wenst. Onze keuze gaat uit naar Cinema Pro voor verduisterd kijken en Cinema Home als je overdag ook een filmpje wil meepikken. Andere instellingen zijn Standaard, Levendig, Aangepast, Sport, Animatie en Games.

Binnen elke instelling kan je gaan spelen met andere settings zoals Reality Creation (soort upscaler en ruisonderdrukking voor SD-bronnen), Motionflow (voor soepele bewegingen) en X-Tended Dynamic Range.

Doordat het paneel 100Hz is, gaat de tv sowieso al beter om met felle bewegingen. Via het regelen van de MotionFlow-processor kan je snellere beelden volledig afstemmen op jouw voorkeur. Op dit vlak presteert de tv erg goed.

Tot zover de instellingen. De motor die de hele tv draaiende houdt is de nieuwe X1 HDR beeldprocessor. Zonder het te technisch te willen maken: de X1 HDR heeft speciale aandacht voor High Dynamic Range (HDR). Via technieken als Super Bit Mapping 4K HDR en Object Based HDR Remastering moet HDR er realistischer komen uit te zien.

Vooral bij internetstreams met lagere bitrates ga je dat zien volgens Sony, en krijgen standaard beelden een upgrade naar HDR. In de Cinema Pro instelling is deze instelling trouwens uitgeschakeld als je er niet moet van weten.

Wat HDR standaarden betreft kan Sony overweg met de HDR10 standaard en er is ook ondersteuning voor HLG op komst. Dolby Vision komt er niet: dat is voorbehouden aan de duurdere XE93, XE94 en ZD9.

De piekhelderheid van de XE90 ligt wel stukken lager dan die van de XE93 maar in de praktijk stoort ons dat niet door de uitstekende zwartweergave en het contrast.

De Ultra HD Blu-ray van The Great Wall met Matt Damon is een mooie demo voor deze tv. We spelen het schijfje af via Sony’s eerste Ultra HD Blu-ray speler, de UDP-X800. De massataferelen met kleurrijke uniformen en de details ervan, de scènes in de paleizen en tempels, en de subtiele HDR in bepaalde scènes zijn uitmuntend op de TV.

Ook nuances in de donkere scènes zijn zichtbaar. Wanneer de tv zwart dient te tonen, kwijt de Direct LED achtergrondverlichting zich erg goed van zijn taak.

Wat de kleuren betreft staat het Triluminos-paneel goed zijn mannetje. Al is het kleurbereik volgens externe testen ietsje minder dan concurrenten als LG en Samsung.

HDR op een Ultra HD Blu-ray is natuurlijk super maar je zal het overgrote deel van video’s nog in gewone HD en 4K bekijken. En ook voor dit materiaal is de XE90 een goede partner. Streams van Netflix en Amazon, of de Blu-ray van Mad Max: Fury Road – met zijn typische kleurenpallet in oranje/geel – het kijkt allemaal lekker weg.

Ook bronnen in lagere resolutie zoals dvd’s worden door upscaling en andere verbeteringen mooi weergegeven.

De kijkhoek is beperkt: het contrast gaat al snel achteruit vanuit scherpere hoeken. Iets wat je vooral bij donkere scènes zult zien. Het is en blijft eigen aan de LCD/LED-technologie.

Geluidskwaliteit

Op dit vlak verrast de tv ons echt. Zonder zichtbare luidsprekers produceert de tv best wat decibels, dankzij de 20W versterking. Hoge tonen en midrange komen er goed uit. Enkel de lage tonen zijn wat aan de mindere kant maar dat is bij elke tv zowat het geval.

Zoals steeds raden we nog altijd een afzonderlijke soundbar of luidsprekers aan om de beleving te vergroten.

