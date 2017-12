Een tv zonder zichtbare luidsprekers. Het idee van Sony is schitterend maar zou het ook in de praktijk goed werken? Nu we de A1 hebben getest, kunnen we volmondig zeggen: ja!

Design

Voor zijn eerste OLED-tv in jaren – het lanceerde in 2008 de eerste OLED-tv – heeft Sony op designvlak alles uit de kast gehaald. De 55-inch Sony A1 die we testen bestaat aan de voorzijde bijna volledig uit één scherm, met rondom de vier zijden slechts een dun zwart frame, en geen zichtbare luidsprekers of logo. Een lekker clean vooraanzicht die de volle aandacht aan het beeld geeft!

Voor de luidsprekers heeft Sony een heel originele oplossing gevonden: de uitklapbare standaard waartegen de tv leunt bevat een kleine subwoofer terwijl de achterzijde van het scherm aan weerszijden een luidspreker bevat. Daardoor lijkt het geluid uit de tv te komen. Hoe dat in de praktijk werkt leggen we straks even uit.

De wegklapbare standaard zorgt ervoor dat het scherm ietsje achteruit leunt, zo’n vijftal graden. Als je in de praktijk de tv op een laag tv-meubel plaatst is dat geen probleem. Hou er wel rekening mee dat de diepte van het kastje minstens 40 cm is voor een comfortabele plaatsing. Hang je de tv aan de wand zal hij door de standaard niet tot tegen de muur kleven.

De standaard bevat alle elektronica en alle aansluitingen, omdat die niet in het dunne tv-paneel konden worden weggewerkt. Het gaat om vier HDMI-aansluitingen (2.0a), een optische audio-uitgang, een netwerkaansluiting, twee USB-aansluitingen, een composiet-ingang, een analoge audio-uitgang en zelfs de mogelijkheid om een externe subwoofer aan de tv te hangen.

Alle aansluitingen zijn neerwaarts gericht waardoor kabels mooi via de wegklapbare standaard kunnen worden weggeleid naar het tv-kastje. Het is niet altijd even makkelijk om kabels te wisselen, maar hoe vaak doe je dat in de praktijk?

Beeld

Wie nog niet bekend is met de OLED-beeldtechniek: deze tv’s gebruiken zelfoplichtende diodes om een beeld te tonen. Die diodes kunnen volledig worden uitgeschakeld zodat een perfect zwart en oneindig contrast ontstaat.

Dat is ook het geval op de A1 waar het zwartniveau uitmuntend is, en dit over het hele scherm. In een verduisterde kamer haal je bovendien nog meer uit films en series die vaak gebruik maken van donkere scènes en erg gediend zijn met een dergelijke tv.

Ook vanuit een scherpere hoek naar de tv kijken belemmert de beeldkwaliteit amper: kleuren, details en zwart blijven allen goed overeind.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de OLED-tv’s van LG is de beeldkwaliteit out-of-the-box iets beter maar is kalibratie wel een flink stuk beperkter. Zo is een uitgebreide instelling van kleuren niet mogelijk op de Sony televisies, maar dat is niks nieuws.

Dat hoeft ook geen probleem te zijn: Sony deed immers zijn uiterste best zodat je als kijker niet te veel hoeft aan de slag te gaan met allerhande beeldinstellingen. We selecteren de True Cinema beeldinstelling en de Sony levert op slag een uitstekend beeld.

Dat is te danken aan verschillende factoren, met de 4K HDR Processor X1 Extreme processor voorop. Die vormt het brein van de A1 en analyseert elke scène en past kleuren en contrast van elk object individueel aan. Ook worden bronnen die niet-4K zijn opgeschaald naar bijna-4K kwaliteit.

Dat opschalen van HD naar 4K HDR is best indrukwekkend moeten we toegeven. Het overgrote deel van content is immers nog steeds in HD zonder HDR (High Dynamic Range) beschikbaar. De processor voegt details toe, probeert zo goed mogelijk ruis te verwijderen en kleuren krijgen door het Triluminos-display een boost.

Opvallend is wel dat bij zowat alle beeldinstellingen, met uitzondering van Cinema Pro en Game, dat automatisch opschalen naar 4K HDR niet kan worden uitgeschakeld. Gelukkig worden kleuren of helderheid niet te veel geforceerd en blijft het beeld natuurlijk ogen.

Speel je content af in 4K HDR, zoals een Ultra HD Blu-ray of een Netflix-stream, dan ga je pas echt zien wat deze tv kan. Bijvoorbeeld bij een film als Okja op Netflix: de details en resolutie in de eerste scènes in de bossen zijn prachtig. En wanneer de schemering intreedt, zijn details ‘s nachts goed te onderscheiden.

Een uitstekende test en showpaardje voor als er volk over de vloer komt is Planet Earth 2 op een Ultra HD Blu-ray. De kleuren van de natuur en de skyline van de stad spatten van het scherm.

Zelfs zonder het inschakelen van Sony’s Motionflow gaat de tv goed met snellere bewegingen in filmscènes en sportuitzendingen om. Het is een beetje persoonlijk hoe je Motionflow gaat gebruiken, en die optie is er in de menu’s.

Let wel even op als je bronnen in 4K HDR zoals de PS4 Pro gaat aansluiten via HDMI, want dat kan enkel optimaal via de HDMI-poorten 2 en 3. Die ondersteunen namelijk 3840×2160@60Hz. Ook moet je even in het menu duiken en die poorten activeren voor HDR. De A1 ondersteunt de HDR-standaarden HDR10, HLG en vanaf begin volgend jaar Dolby Vision.

Nog een woordje over de helderheid. De piekhelderheid – van belang bij het weergeven van HDR – varieert naargelang de beeldinstelling. De True Cinema en Cinema Pro beeldinstellingen zijn op dat vlak de minste. Selecteer je Standaard dan is de HDR ook iets aangenamer om te kijken in een kamer met veel dag- of kunstlicht.

Geluid

Geen zichtbare luidsprekers dus op de A1 maar het scherm zelf dat voor het geluid instaat. Sony noemt het de Acoustic Surface technologie waarbij twee luidsprekers of liever ‘exciters’ het schermoppervlak doen trillen en het geluid uit de tv lijkt te komen. Die twee luidsprekers zijn achterop het scherm links en rechts gemonteerd.

Voor zover we weten is Sony de eerste die erin slaagt om stereogeluid op die manier te produceren. En het is wel degelijk stereogeluid links en rechts zoals we konden ervaren tijdens een productdemo met een rijdend treintje op de voorstelling van de A1 eerder op het jaar bij Sony.

De twee luidsprekers verzorgen de klanken in de midrange en hoge frequenties. Voor de lagere tonen bedacht Sony een kleine subwoofer die een plaats kreeg in de wegklapbare standaard.

In de praktijk klinkt het geluid best indrukwekkend voor zo’n dun paneel. Dialogen zijn duidelijk verstaanbaar en details in de muziek zijn goed. De subwoofer, hoewel niet altijd even accuraat in fragmenten met een opeenvolging van veel bas, zorgt voor de nodige extra punch bij actiescènes.

Het aansluiten van een doorsnee soundbar is wat ons betreft overbodig. Bovendien kan je geen soundbar recht voor de tv plaatsen wegens het specifieke design (zonder traditionele tafelvoet) tenzij je de tv aan de muur hangt.

Smart TV

Net als alle midrange en high-end televisies van Sony is het smart tv-platform van dienst Google’s Android. De A1 maakt, na een update, gebruik van de betere Android 7.0-versie.

Het Google-ecosysteem heeft zo zijn voordelen. Wie een Google account heeft of een Android-telefoon of -tablet kan snel inloggen en toegang krijgen tot alle instellingen en content die bijvoorbeeld al is gekocht in de Google Play Store.

De interface reageert naar ons aanvoelen ietsje te traag, daar doet de concurrentie zoals LG en Samsung het toch beter en sneller.

Streaming- en downloaddiensten zoals Netflix, Google Play en Amazon Prime Video staan ter beschikking maar ook andere apps zijn terug te vinden in de Google Store zoals Spotify, Plex en Kodi. Ook Chromecast is van de partij zodat je content kan opstarten met je smartphone of tablet en die verder afspelen via de tv.

Sony heeft ook enkele eigen toevoegingen gedaan aan de Android-ervaring waaronder de Discovery-functie. Via de speciale Discovery-knop op de afstandsbediening krijg je een rij met content te zien, afkomstig van Netflix, YouTube of andere apps.

In het geval van Netflix kan je zo snel het programma terug oppikken waar je de avond voordien was geëindigd. Die rijen en snelkoppelingen kan je personaliseren en ordenen. De Samsung televisies hebben een gelijkaardige functionaliteit en ondersteunen meer apps.

De afstandsbediening is voorzien van een microfoon en daardoor is de tv voorbereid op Google Assistant of andere stembedieningen. Je kan al eenvoudige commando’s inspreken zoals Netflix starten, maar binnen de app werkt de spraakbediening niet meer.

In het midden van de afstandsbediening vind je een cirkelvormige knop terug om snel door menu’s of content te navigeren, maar de zes knoppen rond die centrale cirkel zijn er iets te veel aan. We moeten nog te veel kijken naar onze afstandsbediening om bijvoorbeeld naar Home of Discover te gaan.