Net zoals de duurdere broer HT-Z9F probeert Sony Dolby Atmos te simuleren uit één soundbar met draadloze subwoofer. De XF9000 is echter met zijn richtprijs van 500 euro één van de goedkopere Dolby Atmos soundbars op de markt.

De HT-XF9000 is een 2.1-kanaals soundbar met een draadloze subwoofer. Sony gebruikt de “Vertical Surround Engine” om uit twee geluidskanalen hoogte toe te voegen aan het geluid, zodat het geluid van bovenaf lijkt te komen. Dat is één van de hoofdkenmerken van Dolby Atmos en rivaal DTS:X.

Design en installatie

Wie over een gloednieuwe Sony tv beschikt, zal meteen zien dat deze soundbar wonderwel past tussen de voeten van de tv. De hoeken van de soundbar lopen schuin naar achter af en volgen de richting van de voeten op de nieuwe lichting tv’s van Sony in de XF85- en XF90-reeksen.

Maar ook bij televisies van andere merken past hij goed. Neem er wel even de afmetingen bij om zeker te zijn of alles past: de soundbar is 93 cm breed, 5,8 cm hoog en 8,5 cm diep.

Een display aan de voorzijde ontbreekt; alle informatie wordt via het televisiescherm weergegeven, of via kleine lampjes achter de speakergrille. Het tv-scherm zal je echter nodig hebben om feedback te krijgen van je selecties. Het is dan ook aangeraden om de soundbar via een HDMI-kabel aan te sluiten op de tv. Het is deze optie die wij kiezen.

Jammer genoeg wordt een HDMI-kabel niet standaard meegeleverd met de soundbar. Dat vinden we een gemiste kans. Niet alleen omdat je een extra rit naar de winkel moet maken (en geloof me, dat komt vaker voor dan je denkt), maar ook omdat er dan meteen een 4K-geschikte kabel kan worden aangeboden. De kans is immers groot dat er een oudere HDMI-kabel wordt gebruikt.

De soundbar telt 1 HDMI-ingang en 1 HDMI-uitgang. De HDMI-poorten ondersteunen 4K/60p met HDR waaronder ook Dolby Vision en zijn dus redelijk toekomstbestendig. De poort die je gebruikt om aan te sluiten op de tv ondersteunt ARC, zodat je de soundbar kunt bedienen met de afstandsbediening van de tv.

De soundbar kan draadloos worden verbonden met de tv, als die over Bluetooth beschikt welteverstaan. Langs deze weg verlies je wel heel wat van de extra mogelijkheden en kwaliteit die een aansluiting via HDMI biedt. Via Bluetooth (4.2 in dit geval) kan je wel muziek streamen vanaf een smartphone of tablet naar de soundbar. Niet van de partij zijn handige functies als Spotify Connect of Chromecast.

Aansluiten kan ook nog via een optische audio-ingang, en we merken als extraatje nog een USB-poort op, voor het afspelen van muziek via een stick.

De subwoofer communiceert draadloos met de soundbar en hoeft enkel op een stopcontact worden aangesloten. Dat is ook de enige installatie die je hoeft te doen. De subwoofer wordt meteen gedetecteerd en begint lage tonen af te spelen.

Verder hoef je helemaal niks in te stellen. Wel kan je nog in de geavanceerde instellingen, die je oproept via de Home-knop, onder meer de afstand van de soundbar tot de luisterpositie instellen. Automatisch inregelen via een app of microfoon is niet mogelijk op deze soundbar.

Geluidskwaliteit

Hoe zit het met de geluidskwaliteit? We doen de test met de nieuwste Ultra HD Blu-ray van Jumanji: Welcome to the Jungle. Deze avonturenfilm voor de ganse familie is volgens heel wat reviewers een uitstekende demo voor Dolby Atmos.

De Atmos-soundtrack komt tot leven wanneer de personages letterlijk de jungle in worden gekatapulteerd. Het geknetter van de vogels of het zoemen van insecten in het oerwoud zijn constant op de achtergrond aanwezig, en de marktgeluiden die weerklinken vanuit de Oosterse Bazaar zijn net echt.

Maar er zijn ook de typische hoogte-effecten bij de scènes met de helikopter of wanneer één van de spelers een nieuw leven krijgt (ping!) en uit de lucht komt vallen. Het echte lokaliseren van die geluiden, zoals wanneer de Atmos-speaker zich in het plafond bevindt, mag je niet verwachten op deze soundbar. Wel zorgt de Atmos-soundtrack voor een meer ruimtelijk en dynamisch geluid.

Dialogen zijn erg goed verstaanbaar, ook wanneer er wat meer gefluisterd wordt. Qua power staat de soundbar zijn mannetje: het opgegeven piekvermogen van 300 watt (inclusief de subwoofer) is voor de gemiddelde woonkamer ruimschoots voldoende.

De subwoofer schiet goed te hulp bij lage tonen. De scène met de horde neushoorns die het Jumanji-juweel trachten te bemachtigen springt er uit, maar ook op andere momenten in de film, bijvoorbeeld wanneer de personages na het verkrijgen van een nieuw leven op hun voeten belanden, zorgt de sub voor extra beleving. Jammer genoeg kunnen we in dat laag weinig nuance onderscheiden, en kan het soms wat holderdebolder klinken. Het volume van de subwoofer kan je trouwens afzonderlijk regelen op de afstandsbediening.

We doen ook een tweede test met de soundtrack van Okja, een film op Netflix. Die beschikt over een Dolby Atmos-soundtrack die in ons geval in Dolby Digital naar de soundbar wordt gebracht. Ook hier merken we heel wat diepte op, en leuke geluidseffecten in de vorm van echo’s zoals in de tunnel wanneer het Animal Liberation Front het zoogdier tracht te redden uit de klauwen van de vleesindustrie. Telkens Okja een stap zet, brengt de subwoofer die lage tonen afdoende over.

Sony voorziet verschillende geluidsprofielen voor de soundbar. Ze zijn op te roepen via afzonderlijke knoppen op de afstandsbediening. De Cinema-modus probeert een driedimensioneel geluid weer te geven; de Muziekmodus wil zoveel mogelijk details uit de muziek laten horen; een Game-modus legt wat meer de nadruk op bewegingen en diepgang; de Nieuwsmodus focust op de stemmen en is ook voor slechthorenden een oplossing. Dan is er de Sport-modus waar ook de nadruk op stemmen wordt gelegd, en waar het geluid van het publiek extra wordt benadrukt. Als zesde optie is er de Standaard-modus.

Het hangt een beetje af van de persoonlijke smaak wat voor jou het beste past, maar de zes modi zijn tenminste aanwezig en relatief makkelijk op te roepen via de remote.

Een handige nachtmodus vermindert de bas die de subwoofer genereert, zodat de rest van het gezin niet uit bed wordt geschud.