De HT-ST5000 is Sony’s eerste soundbar met Dolby Atmos en DTS:X.

Het rijtje specs is best indrukwekkend: Wi-Fi en Bluetooth zijn van de partij, maar ook Chromecast en ondersteuning voor hi-res audio ontbreken niet op de HT-ST5000. Wat surroundgeluid betreft is er naast de traditionele surroundformaten natuurlijk de weergave van Dolby Atmos, en sinds kort via een firmware-update ook DTS:X.

Design en bouwkwaliteit

De bouwkwaliteit van de soundbar is uitstekend: de premium look geeft de set een luxueuze uitstraling. De soundbar is met zijn 118 cm breed uitgevallen – dat is bij andere Dolby Atmos soundbars niet anders – en past daardoor best bij een televisie van 55-inch of groter.

Een afzonderlijke subwoofer staat in voor de laagste tonen en heeft enkel een stopcontact nodig om verbinding te maken de soundbar. Aan de voorzijde van de soundbar zien we zeven drivers (65 mm) waarvan er drie een extra, centraal gemonteerde tweeter (14 mm) hebben. Het gaat om de drivers volledig links, volledig rechts en de driver in het midden.

Bovenop, verstopt onder een metalen rooster zien we aan beide uiteinden twee speakers (65mm) die het geluid naar boven moeten projectoren, en dus instaan voor de hoogtekanalen binnen Dolby Atmos of DTS:X.

De subwoofer maakt volledig automatisch verbinding met de soundbar. Een groen ledlampje gaat branden wanneer de koppeling is geslaagd.

De afwerking van de subwoofer is erg geslaagd met een luidsprekerdoek vooraan en een premium afwerking. Dit keer geen goedkoop MDF-materiaal. Ingebouwd zit een 7-inch subwoofer en een passieve radiator, aangedreven door een 200W-versterker. De actieve driver van de subwoofer straalt het geluid naar voren uit, terwijl de passieve radiator neerwaarts is gericht naar de kleine ruimte die ontstaat doordat de subwoofer op een kleine plint werd geplaatst.

Aansluitingen

Op de soundbar zitten liefst drie HDMI-ingangen en één HDMI-uitgang (met ARC) mooi achteraan weggestopt. De vier poorten zijn van het HDMI 2.0-type en kunnen overweg met 4K Ultra HD met HDR (HDCP 2.2).

Voor de aansluiting van externe apparaten is de volgende manier de beste. Alle bronnen sluit je rechtstreeks aan op één van de drie HDMI-ingangen op de soundbar. Voor de verbinding tussen televisie en soundbar gebruik je vervolgens een HDMI-kabel en sluit die aan op de HDMI-poorten die ARC-compatibel zijn, en dit voor zowel de soundbar als de tv.

Zo ben je er zeker van dat Ultra HD-signalen en lossless geluidsformaten zoals Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS-HD MA en DTS:X kunnen verzonden worden. Check even op voorhand of de HDMI-poorten van de andere apparatuur overweg kunnen met HDMI 2.0.

Ook een optische digitale aansluiting, een analoge 3,5mm audio-aansluiting en een bedrade netwerkaansluiting ontbreken niet. Aan de rechterzijde is er nog een afgedekte USB-poort die ietsje minder toegankelijk is als de soundbar dicht tegen een muur staat.

Binnen de Bluetooth-spec (versie 4.1) is er bijkomend gedacht aan NFC en LDAC. Die laatste is een manier om een geluidsignaal in hogere kwaliteit over Bluetooth te zenden.

Op de soundbar bevinden zich nog wat extra toetsen om de soundbar in te schakelen, het volume te regelen of te navigeren. In de praktijk gebruik je beter de afstandsbediening, we hebben deze fysieke toetsen alvast niet nodig gehad.

Als hulpmiddel is er ook nog een klein schermpje aan de voorzijde dat je een indicatie geeft van de geselecteerde bron en helpt bij het regelen van het volume.

Instellingen en bediening

De installatie en instellingen zijn duidelijk. Zo levert Sony bij de soundbar een handige interface waartoe je toegang krijgt door op de home-knop van de afstandsbediening te drukken.

Op het startscherm krijg je een lijstje met de verschillende mogelijke ingangen en aangesloten bronnen te zien, en een knop bovenaan rechts voor de instellingen. Uit-de-doos klinkt alles meteen goed, dus de meeste instellingen kan je gerust op automatisch laten staan.

Qua plaatsing van de soundbar en subwoofer in de kamer zijn er enkele opties om de afstanden aan te geven tot de luisterpositie. Er zijn drie opties: de afstand tussen de soundbar en het plafond, tussen de soundbar en je positie in de zetel, en de afstand tussen jou en de subwoofer. Een automatisch inregelsysteem via een app of microfoon ontbreekt en dat is een jammer voor een soundbar binnen deze prijsklasse.

Sony voorziet verschillende Sound Fields of basisinstellingen voor het geluid: Music, Movie, 3D Surround, Game Studio, Sports en Standard. De optie Clear Audio+ regelt alles automatisch.

Net zoals bij heel wat andere soundbars is er de mogelijkheid om dialogen een boost te geven in verschillende stappen, en eentje om de subwoofer wat zachter te laten klinken ‘s avonds, een zogenaamde nachtmodus.

Op de afstandsbediening kan dat afstellen van het geluid geregeld worden via knoppen. Al hadden afzonderlijke knoppen voor de Sound Fields best wel handig geweest. Nu moet je alle geluidsvelden doorlopen met Input Up of Input Down.

In de praktijk hebben we de meeste problemen gehad bij de juiste instellingen voor beeld en geluid via de HDMI-poorten. Dat ligt uiteraard niet enkel aan Sony maar aan het samenspel van allerhande apparatuur.

Het begint al wanneer je een Ultra HD-bron zoals een UHD Blu-ray speler aansluit. Zo dien je in de instellingen de optie Standaard te wisselen voor Enhanced. Pas dan kan er bijvoorbeeld Ultra HD 4K 60p en 4:4:4 worden doorgegeven. We deden de test met een Xbox One S. Controleer dus of je zeker een 4K Ultra HD-signaal te zien krijgt. Dat is de eerste stap voor de beeldkwaliteit.

Een tweede zekerheid die je wil krijgen, is of je wel degelijk Dolby True HD of DTS-HD te horen krijgt. Je mediaspeler of bron moet dus zo ingesteld staan dat die signalen worden afgegeven door de bron.

Positionering

Een goede positionering is gewenst als je zoveel mogelijk uit de Atmos-speakers wenst te halen. Wij plaatsen de soundbar bovenop ons tv-meubel, net genesteld voor de tv. Je hoeft geen schrik te hebben dat de infraroodontvanger van de tv wordt geblokkeerd, want in de instellingen van de soundbar kan je aangeven om de infrarood repeater in te schakelen. Het IR-signaal gaat dan doorheen de soundbar naar de tv.

Wie de soundbar aan de wand hangt, houdt volgens de richtlijnen van Sony best zo’n tiental cm ruimte over tussen de onderzijde van de tv en de soundbar, zodat de Atmos-drivers wat ademruimte hebben.

TV-uitzendingen

Ok, we kunnen nu overgaan tot het beluisteren. We starten met het kijken naar gewone televisieuitzendingen. Dialogen zijn goed verstaanbaar en er is voldoende ondersteuning van de subwoofer. Het geluid van de soundbar is uiteraard beter dan het geluid dat onze tv te bieden heeft.

In onze test plaatsen we de subwoofer in een hoek van de kamer, en dat geeft in onze thuissituatie de beste resultaten. Te dicht bij de tv plaatsen en de hogere bastonen van soundbar en sub lijken met elkaar in concurrentie te treden.

Experimenteer gerust met de plaatsing van de subwoofer, want in principe zou je hem bij een luistersessie niet mogen kunnen localiseren. Je kan trouwens ook het geluid van de subwoofer regelen. Een niveau van 4 was in ons geval de gulden middenweg. Bij wat meer bass-heavy soundtracks kan je gerust een versnelling hoger schakelen.

Films

Deze soundbar koop je vooral ook omwille van zijn mogelijkheden op het vlak van de nieuwste surroundformaten waaronder Dolby Atmos en DTS:X. Als Dolby Atmos-soundtrack gebruikten we de Ultra HD Blu-ray’s van Wonder Woman en Transformers: The Last Knight. Voor de films met een DTS:X soundtrack doen we een beroep op Jason Bourne en Atomic Blonde.

De Atmos en DTS:X soundtracks voegen meteen heel wat ruimtelijk geluid toe, afhankelijk van de geluidsmodus die je gebruikt. 3D Surround leek ons het meeste effect te hebben, terwijl presets als Movie en Standard wat meer aandacht geven aan dialogen en zijdelingse effecten.

Bij de geluidsinstellingen kan je de front- en hoogtekanalen bijkomend boosten, afhankelijk van het effect dat je wenst te verkrijgen. Dat deden we dan ook, en zo wordt het verschil met soundbars zonder Dolby Atmos of DTS:X snel duidelijk.

De richting van geluidseffecten is hoorbaar. Zoals in de Dolby Atmos-soundtrack van Transformers: The Last Knight. In de scènes met de drones en de gevechten in de lucht boven Stonehenge is dat duidelijk hoorbaar. De geluidsmix is in deze film ook minutieus afgesteld op wat we op het scherm te zien krijgen. De soundbar verruimt de filmbeleving en geeft je het gevoel midden in de actie te zitten, en dat is wat telt als je een filmpje opzet.

Maar het hoogte-effect van eerdere demo’s met echte speakers (2 tot 4) op het plafond konden we minder reproduceren. Veel lijkt af te hangen van de mix op de UHD Blu-rays. We ervaarden het hier en daar bij Transformers, en in de Jason Bourne film tijdens de car chase op de Strip in Las Vegas, met auto’s die in de lucht vliegen. Een beetje spelen met de Audio Upmix effecten als Dolby Surround of Neural-X kan dat effect versterken versterken.

Het gevoel van surroundgeluid dat van achteren komt (zoals bij fysieke speakers die achteraan de kamer worden geplaatst) ontbrak. Ondersteuning om op termijn draadloze surroundspeakers te koppelen biedt Sony niet.

Blu-ray’s met gewone Dolby en DTS soundtracks zoals Suicide Squad klinken zeer dynamisch. Het volume flink hoger zetten (er zijn maximaal 50 stappen) doet de soundbar en de muziek- en geluidseffecten totaal geen pijn. In onze zithoek bleek volumestand 15 de sweet spot te zijn. De weergave blijft uitstekend. Voor iets diepere bassen kan je ook het volume van de subwoofer wat hoger zetten dan de stand 4 die we kozen voor tv-kijken.

Muziek

Wat de weergave van muziek betreft, heeft Sony altijd al het voortouw genomen om die zo waarheidsgetrouw weer te geven. Heel wat producten van Sony ondersteunen hi-res audio en dat is bij deze soundbar niet anders. Zo is er ondersteuning voor DSD en FLAC (tot 24-bit/96kHz).

We zetten enkele muzieknummers in deze formaten op – via DLNA – en plaatsen de preset op Music, waardoor enkel de buitenste speakers worden aangesproken voor een zo goed mogelijk stereobeeld. De resultaten zijn best indrukwekkend: sluit even de ogen en de muziek kan gerust doorgaan voor een live-optreden. De soundbar staat dus goed zijn mannetje bij het weergeven van stereo en kan zeker de vergelijking doorstaan met een set-up met boekenplankspeakers van een vergelijkbare prijsklasse.

Haal er ook enkele doodgewone mp3-bestanden bij en de soundbar gaat die opschalen naar een hogere kwaliteit via de DSEE HX processor. Er is ook een DRC (Dynamic Range Compression) controle maar die laat je best uit.

Ook het streamen van muziek via Bluetooth of rechtstreeks vanuit de Spotify-app werkt perfect. Chromecast kan je gebruiken om muziek vanaf Google Play Music of Tidal af te spelen. Goed om weten is dat de soundbar ook dienst doet als Bluetooth-zender: je kan dus een draadloze hoofdtelefoon aansluiten als je echt in stilte wilt luisteren ‘s avonds zonder de kids wakker te maken.

De soundbar kan ook opgenomen in het grotere multiroom muzieksysteem van Sony, via de optie Sony Music Center. En wie een speler heeft met Sony’s eigen hi-res formaat LDAC kan dat ook afspelen.