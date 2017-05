Review: Sonos Playbase

De belofte van de Sonos Playbase is simpel: beter geluid uit je tv en makkelijker te installeren dan een gewone soundbar doordat je de tv er gewoon op of over plaatst.

Met de Playbase is Sonos niet het eerste merk dat met een soundbase, een soort oversized soundbar, maar het doet het wel op een bijzonder stijlvolle manier. Of de markt dit formaat in de armen zal sluiten valt nog af te wachten.

Tijdens een persmoment konden we al kennismaken met het concept. Nu is het tijd voor een review in de huiskamer.

Design

De Sonos PlayBase is een stevige brok maar tegelijk ook slank en minimalistisch door zijn fijne afwerking. Ons testexemplaar komt in een matwitte versie, maar er is ook een matzwarte versie beschikbaar.

Veel knoppen op de PlayBase tref je zoals gewoonlijk bij Sonos niet aan. Aan de linkerzijde een knop om de PlayBase eenmalig toe te voegen aan jouw Sonos-netwerk, en bovenop een aanraakgevoelige pauze/afspeel-knop die overgaat in het Sonos-logo en twee kleinere aanraakgevoelige volumetoetsen aan beide zijden van de centrale knop. De mute-knop zoals we die nog zagen op de PlayBar is verdwenen.

Plaats je de PlayBase op een open tv-meubel of kast hou er dan rekening dat het een echte stofmagneet is. Dat is trouwens niet anders bij andere apparatuur die je ‘open’ opstelt.

Het geluid wordt verspreid door niet minder dan 43.000 geperforeerde gaatjes, vooral aan de voorzijde van de PlayBase.

De PlayBase kan televisies tot 35 kg verdragen, en vandaag is dat voor een flatscreen al een flink gewicht en ruim voldoende. Heb je een tv met voetjes aan beide zijkanten onderaan dan kan de PlayBase er mooi tussen schuiven.

Sonos houdt het steeds ontzettend eenvoudig wat aansluitingen betreft: eentje voor de stroom, een ethernetpoort en een optische digitale ingang voor het geluid. Meer tref je niet aan op de PlayBase.

Dus nog steeds geen HDMI. Volgens Sonos voor de eenvoud, klinkt het. In de praktijk kan dat wel problemen opleveren als je van echt Dolby Digital 5.1 geluid – het enige surroundformaat dat Sonos ondersteunt – wil genieten. De tv moet DD 5.1 kunnen halen uit je bron en dit vervolgens via de optische kabel doorzenden naar de PlayBase. Is die bron een app op de tv zelf, dan is dat bij de meeste moderne tv’s geen probleem. Wanneer je iets afspeelt van een externe mediaspeler, zoals in onze test van een Nvidia Shield, dan krijgen we via de tv enkel stereogeluid door.

Set-up

Installeren is zoals steeds bij Sonos een fluitje van een cent. Via de Sonos-app en het aanmaken van een Sonos-account kan je vlug de PlayBase toevoegen. Bij de set-up word je gevraagd om ook de afstandsbediening van je tv er even bij te halen. Zo kan je nadien makkelijk het volume van de Playbase regelen via deze tv-afstandsbediening.

Wanneer je een iPhone hebt komt er nog een extra stap bij kijken om het maximale uit je PlayBase te halen. Via TruePlay kan je dan het geluid afkomstig van de PlayBase afstemmen op jouw kamer en diens typische karakteristieken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de microfoon van de iPhone. Heb je een Android-telefoon dan loont het toch om even bij een vriend een iPhone uit te lenen.

Geluid

Sla je aan het luisteren op de PlayBase dan sta je toch meteen versteld van het ruimtevullend geluid dat uit die witte soundbar komt. Zeker als je voorheen enkel aan je tv-speakers gewend was.

Bovendien klinkt hij toch iets beter dan de PlayBar, vooral dan wat de lage tonen betreft. Dat is te danken aan de speciaal gevormde woofer in een soort slangenvorm. Een echte vervanger voor een subwoofer mag je er wel niet in zien.

In onze kleinere zithoek speelt de PlayBase net iets meer ingehouden nadat we TruePlay hebben ingesteld. De hoge tonen zijn naar onze mening wel iets te scherp, maar het geeft de geluidsbeleving wel net wat meer diepte en punch. Ook als we het volume de hoogte injagen blijven de nummers op de PlayBase mooi overeind.

Bij het kijken naar tv heb je twee extra opties waarbij je de lage tonen wat kan dimmen als je ‘s avonds laat aan te kijken bent, en de spraakverbetering voor dialogen. Vooral die laatste gebruiken we nogal frequent, al kan dat liggen aan het type series dat we momenteel aan het volgen zijn…

Wil je toch meer dan een virtueel surroundgeluid dan kan je, net zoals dat bij de PlayBar het geval is, 2 extra luidsprekers achteraan en de Sonos subwoofer toevoegen. En dat op het stopcontact na volledig draadloos. Dat het prijskaartje dan al snel oploopt moet je voor lief nemen. De achterste speakers kan je dan wel losstaand gebruiken in andere kamers mocht je dat wensen. En zoals we al zeiden, surround zal beperkt blijven tot Dolby Digital 5.1.

Het ecosysteem van Sonos blijft vlekkeloos: zowat elke online muziekstreamingdienst vind je er terug zoals de populaire spelers Spotify, Apple Music, Google Play Music, Deezer en Tidal, maar ook internetradio via TuneIn. Ook muziek die op je computer, een NAS of je telefoon staat kan je via Sonos afspelen. Sinds kort ondersteunt Sonos trouwens ook Spotify Connect waardoor je ook vanuit de Spotify app muziek kan afspelen op je Sonos producten, en de Sonos-app niet meer nodig is.

En heb je andere Sonos producten in huis kan je genieten van multiroom muziek. De Sonos-app werkt vlot en onder meer dankzij de zoek-functie vind je zowat elk nummer of album snel terug, zonder dat je je hoeft te herinneren waar het nummer zich bevindt.

Enig minpunt is dat ondersteuning voor hi-res een duidelijke no-go is en blijft voor Sonos. Volgens Sonos ligt dat aan de variëteit in kwaliteit en formaten. Maar volgens ons ligt een koper van de Sonos producten daar niet echt wakker van: het gebruiksgemak en design zal primeren.

