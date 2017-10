De Somfy One zagen we dit voorjaar voor de eerste maal opduiken in berichtgeving rond de technologiebeurs CES in Las Vegas. Door de overname van MyFox, een start-up in doe-het-zelf beveiliging, heeft Somfy sinds eind 2016 een compleet beveiligingssysteem in het aanbod.

De beveiligingscamera Somfy One staat centraal in de vernieuwde beveiligingsoplossing van Somfy. Net zoals de concurrentie maakt Somfy One gebruik van een hoge-resolutie camera, met een ingebouwde sirene maar ook andere functies die verder gaan dan het opnemen van bewakingsbeelden.

Zo biedt de Somfy One enkele extra opties die we niet vaak bij dergelijke spelers terugzien. Zo zijn er niet alleen de IntelliTag raam- en deursensoren, die het verschil tussen een tik op de deur of een inbraakpoging herkennen, maar doet Somfy ook, net zoals bij Verisure, een beroep op een professionele bewakingsdienst- en firma.

De Somfy One werkt bovendien samen met de producten van Nest, biedt ondersteuning voor IFTTT en kan gebruikt worden met Alexa, de stemassistent van Amazon. Het doet daarvoor een beroep op de kennis vergaard met het smart home systeem TaHoma, dat het in 2015 lanceerde en waarop er al meer dan 100 partners zijn geconnecteerd.

Via TaHoma zijn tevens de zonweringen en rolluiken die op Somfy-motoren werken op te nemen in dat bredere ecosysteem, via een optioneel verkrijgbare (dure) bridge. Ondersteuning voor Apple’s HomeKit ontbreekt echter in het systeem van Somfy.

Installatie en gebruik

De installatie is doodeenvoudig en verloopt probleemloos. Even de app op je smartphone zetten – in ons geval de app voor Android 8, verbinden met je draadloze netwerk en vervolgens een QR-code tonen aan de Somfy One.

De Somfy One is een beveiligingscamera die net zoals bijvoorbeeld de Nest Cam alarm slaat wanneer er een beweging wordt gedetecteerd op momenten dat de camera in beveiligingsmodus staat. Je wordt hiervan verwittigd via een pushmelding op je smartphone en kan dan live de videostream bekijken. Tegelijkertijd treedt na enkele seconden ook een stevige sirene in werking. Die zit ingebouwd in de Somfy One en we kunnen je verzekeren: luid is hij wel.

De camera, voorzien van een 3 megapixel sensor en een groothoek van 130 graden – zit weggewerkt in een cirkelvormig zwart doosje dat door zijn design niet echt aanvoelt als een camera, en zo in elk interieur toch ietsje makkelijker weg te stoppen is. Kies wel voor een plek waar de camera het beste overzicht heeft van je woonkamer.

Dat er iemand zou meekijken met de camera is natuurlijk niet leuk. Daarom zit er in tegenstelling tot andere beveiligingscamera’s een mechanisch luikje voor de Somfy One dat dichtgaat van zodra je thuis bent. Via de app schakel je eenvoudig over naar de private modus waarna volledige privacy is gegarandeerd. Dat geeft naar ons gevoel toch wat meer zekerheid dan een lampje dat al dan niet brandt.

Wat detectiemogelijkheden betreft, is er een optie om de gevoeligheid te regelen zodat de camera bijvoorbeeld de beweging van huisdieren zoals katten uitsluit, en kan er ook een detectiegebied worden bepaald aan de hand van een raster. Zo kan je bijvoorbeeld een raam aan de straatkant, waar telkens wagens passeren, uitsluiten van detectie.

Een andere slimme detectiemogelijkheid die we ontdekten tijdens de test is de integratie met gewone rookmelders. Wie nog niet over een slimme rookmelder à la Nest Connect beschikt, zal via de Somfy One toch een melding krijgen wanneer er rook wordt waargenomen. De Somfy One herkent namelijk het geluid van de rookmelder en zal alarm slaan.

Wanneer het alarm is ingeschakeld en er beweging wordt gedetecteerd, zal de Somfy One eerst een zacht waarschuwingssignaal laten horen, en kort nadien schiet onherroepelijk de luide sirene in gang. Die waarschuwing moet je toelaten om nog snel even manueel in te grijpen bij valse meldingen.

Via een kalender kan je schematisch instellen op welke tijdstippen en dagen het alarm vanzelf moet worden ingeschakeld. De videokwaliteit van de beelden kan je variëren tussen Full HD, HD en Low Definition. Ook nachtzicht is van de partij.

Standaard worden in het Basic Plan korte videoclips van 10 seconden opgenomen en in de cloud bewaard gedurende 24 uur en krijg je een pushmeldingen of e-mails bij detectie. Die filmpjes kan je steeds lokaal downloaden op je smartphone.

Er zijn nog twee andere pakketten die je kan afnemen. Het Silver-abonnement (4,99 euro per maand) houdt onbeperkte video-opnames van een volledig dag bij. Met het Gold Plan (9,99 euro per maand) krijg je bijkomend een 24-uur bewakingsdienst en een snelle respons ter beschikking. Somfy werkt hiervoor samen met Axa Assistance.

In de app kan je meerdere gebruikers aanmaken, met verschillende rechten. Familie of vrienden kan je ook opnemen in een lijstje zodat ze bij alarm een melding of email krijgen. Van zodra ze de melding ontvangen kunnen ze het systeem gedurende 30 minuten bedienen.

Key Fob en IntelliTags

In ons testpakket zitten er naast de Somfy One camera twee extra add-ons. De Key Fob is een intelligente sleutel die wordt toegekend aan één persoon; de IntelliTag is een raam- of deursensor. Somfy heeft ook nog andere toestellen in het assortiment zitten zoals een bewegingsdetector, buitensirene of een extra camera. Er is ook een One+ met ingebouwde batterij.

De Key Fob is een ietwat andere benadering dan bijvoorbeeld bij de Nest Camera en de Netatmo Welcome die personen herkennen op basis van gezichten. Want om de persoon te zien die de woning betreedt moet daar wel een camera expliciet op gericht staan. Met de Key Fob is dat niet nodig, en het geeft ons toch wat meer een bijkomend gevoel van privacy.

Op de Key Fob is ook een handige paniekknop aanwezig, hierdoor kan je een stil alarm genereren.

De IntelliTags zijn raam- of deursensoren die op basis van vibratie detectietechnologie werken. Wanneer de sensoren een vibratie voelen, gaan ze via een algoritme bepalen of de beweging is veroorzaakt door een klop op de deur of een vermeende inbraak.

DeIntelliTags kan je op verschillende manieren gebruiken. Het meest voor de hand liggend is voor de beveiliging van een deur naar buiten toe, maar ook ramen en binnendeuren of een garage kunnen worden bewaakt.

Voor ingebruikname van deIntelliTags dienen ze eerst gekalibreerd te worden, zodat het systeem weet of deur en raam al dan niet in een open of gesloten toestand zijn. Dat gebeurt vrij simpel via de app, die je via tekeningen aangeeft hoe je moet kalibreren.

Met een speciale nachtmodus kan je ervoor kiezen slechts enkele van die raam- en deursensoren te laten waken. Zo kan je sensoren op buitenramen of -deuren inschakelen terwijl de Somfy One camera of een binnendeursensor is uitgeschakeld. Zo kan je ‘s nachts ongehinderd in huis rondlopen, terwijl je woning aan de buitenzijde maximaal is beveiligd.

De combinatie van de Somfy One met de IntelliTags en de Key Fob maken het alarmsysteem een stuk intelligenter. Zo kan je een herinnering krijgen om het alarm in te schakelen wanneer je de woning verlaat of uit te schakelen wanneer je die betreedt. Immers, door een toegangsdeur die is voorzien van een IntelliTag te openen kan het systeem in combinatie met de Key Fob zien wie er de woning heeft betreden of verlaten.

Prijzen

De Somfy One kost 249 euro, een IntelliTag 50 euro en een Key Fob 30 euro.