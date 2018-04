Wanneer het kapsel in de goede vorm ligt, is de helft van de look al in orde. Het is dan ook van belang dat we onze bos haar met de juiste producten verzorgen. Ook de haardroger is een groot onderdeel van dit proces, maar dit kan soms een lastige karwei zijn, want vaak kunnen we toch een 10 tot 20 minuten met beide armen boven het hoofd werken tot zolang iedere lok de gewenste vorm aanneemt.

De Light & Strong haardroger van Solis belooft ons om deze klus lichter te maken en wij mochten hem testen. Lees hier het verdicht van de redactie én professioneel haarstyliste Laetitia Zonnekein van kapsalon Allure in Lauwe!

Wat wordt er beloofd?

Super lichtgewicht

ION functie, waardoor het haar gladder wordt en meer glans krijgt

Ergonomische handgreep, voor zowel links- als rechtshandigen

Verschillende droogstanden en een extra afkoelknop

Getest door de professional

Laetitia: Bij de keuze van de haardrogers voor mijn kapsalon zijn een aantal criteria van groot belang: Het toestel moet in iedere stand krachtig zijn, zo weinig geluid mogelijk produceren en niet te zwaar zijn.

De Light & Strong haardroger voldoet aan al deze punten en is in vergelijking met de haardrogers die ik momenteel gebruik 180gr lichter! Hoewel de neus van het Solis exemplaar iets langer blijkt uit te vallen, overweeg ik bij de vernieuwing van mijn haardrogers toch om een kijkje te nemen in hun professionele lijn, want ook met de aankoopprijs zit het echt goed!

Getest door de redactie

Een krachtig en licht toestel staat ook op het verlanglijstje van onze redactie. Ook hier scoort de Light & Strong haardroger van Solis. Er wordt zelfs bijkomend opgemerkt dat we een volle 5 minuten sneller klaar zijn dan gewoonlijk en het toestel met zijn 1800W zeker niet hoeft onder te doen voor de 2200W waarmee we normaalgezien aan de slag gaan.

Ook de ergonomische handgreep, wordt door ons linkshandig proefkonijn enorm geapprecieerd! Met het stylingmondstuk kunnen individuele lokken inderdaad perfect in model gebracht worden en meteen gefixeerd worden met de extra afkoelknop.

Wedstrijd

In samenwerking met Solis mogen we 3 knalroze Light & Strong haardrogers weggeven! Klik hier om deel te nemen. De deelnemers worden via Facebook op de hoogte gebracht.