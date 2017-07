Review: Samsung soundbar HW-MS650

Met de HW-MS650 heeft Samsung een interessante soundbar in huis. Want met deze driekanaals luidspreker heb je niet langer een afzonderlijke subwoofer nodig.

De HW-MS650 is een van de eerste producten die profiteren van de extra investeringen die Samsung op het vlak van audio heeft gedaan met het Samsung Audio Lab in Californië. Er is zit dan ook heel wat knowhow en features op deze al bij al betaalbare soundbar. Eens kijken of dit ook wat oplevert in de praktijk.

Design en aansluitingen

De HW-MS650 zal meer dan waarschijnlijk zoals zowat elke soundbar gewoon voor de tv geplaatst worden, maar dit exemplaar kan je middels een speciale adapter (One Mount) aan enkele recente tv’s van Samsung hangen. Hij kan ook los aan de muur bevestigd worden.

Om het aantal kabels te beperken heeft Samsung een slimme oplossing gevonden, althans als je een Samsung televisie uit 2017 in huis hebt/haalt. De stroom kan je gewoon doorlussen: je sluit de soundbar aan op een stopcontact, en via een korte stroomkabel kan je de tv aansluiten op de soundbar.

De HW-MS650 is een stevig uit de kluiten gewassen soundbar met afmetingen van 106 cm breed, 7,8 cm hoog en 13,05 cm diep. Dat is ongeveer de breedte van een 55-inch tv. De afwerking is mooi eigentijds met een geborsteld metalen behuizing en een zwart, metalen grille waarachter de speakers schuilen. De behuizing beperkt vingerafdrukken tot een minimum en de specifieke textuur doet stofdeeltjes een stuk minder opvallen. Aan de rechterzijde achter de grille schuilt een wit led-display dat feedback geeft van de keuzes die je maakt met de meegeleverde afstandsbediening.

Die afstandsbediening lijkt qua vormgeving op de One Remote van de tv’s van Samsung waarmee die overigens perfect samenwerkt. Je kan er het volume en de bas mee regelen, de ingang veranderen, eigen instellingen aanpassen en enkele geluidsinstellingen activeren zoals surround, sound modus en een slimme modus.

Naast de afstandsbediening kan je ook gebruikmaken van de Samsung Multiroom app. Van hieruit kan je streamen naar de soundbar vanuit verschillende muziekdiensten. Uiteraard kan je de muziek van je smartphone afspelen. De verbinding loopt via WiFi (2.4 en 5 GHz) maar er is ook Bluetooth om te streamen.

Qua fysieke aansluitingen zijn er één HDMI-ingang (met 4K Pass-Through), één HDMI-uitgang (met 4K Pass-Through en Audio return Channel), een digitale optische audio-ingang en een aux-aansluiting.

Geluidskwaliteit

De soundbar is goed voor 3 kanalen (links, center en rechts) en bevat intern liefst negen luidsprekers, elk met een eigen 20 watt-versterker. Dat brengt het totaal vermogen op 180 watt. De bas is afkomstig uit zes mid-woofers die het gezelschap krijgen van drie tweeters.

De soundbar beschikt over heel wat geluidsinstellingen: Standaard (best vergelijkbaar met een stereo-opstelling), Slim, Muziek, Heldere Spraak (om de stemmen te benadrukken bij het kijken naar tv), Sport (waarbij de stemmen duidelijk te horen zijn maar ook de rest van de atmosfeer behouden blijft); Film en Surround.

Een speciale autokalibratie voor afstemming op de kamer heeft deze Samsung soundbar niet, maar je kan wel het volume van de bas in zes stappen regelen (rechtstreeks op de afstandsbediening), en ook de equalizer kan je via de app afstemmen op jouw voorkeur. Maar in de praktijk zal je amper in die instellingen hoeven te duiken. De verschillende geluidsmodi die Samsung voorstelt zijn ruimschoots voldoende, zo blijkt uit onze luistertest.

Bij muziek klinkt de soundbar uitstekend. In de geluidsmodus Standaard gedraagt hij zich als een uitstekende set boekenplankluidsprekers. De opzet van de verschillende drivers en de grote behuizing dragen hier zeker toe bij. Het geluidsbeeld heeft een mooie cohesie en een subwoofer missen we echt niet.

De geluidseffecten bij films zijn overtuigend bij selectie van de geluidsmodus Film. We testen met films als Godzilla, Hacksaw Ridge en Tron:Legacy.

Ook dialogen bij het kijken naar nieuwsuitzendingen of commentaar bij sportuitzendingen klinken duidelijk verstaanbaar en helder.

Wil je niet schipperen tussen verschillende geluidsmodi dan kies je gewoon voor de geluidsmodus Slim. De soundbar gaat dan het geluid analyseren en automatisch de beste instellingen kiezen.

Voor deze prijsklasse presteert de soundbar opmerkelijk goed. De bas is overtuigend genoeg voor in de woonkamer. Vaak blijkt bij soun

dbars in deze prijsklasse de subwoofer makkelijk te lokaliseren door een slechte instelling van de crossover frequentie.

Wie verwend is door uitgebreide surroundopstellingen met afzonderlijke versterker en subwoofer, mag wel niet verwachten dat één soundbar dit (ooit) kan vervangen. Maar de HW-MS650 gaat toch vrij laag, en da’s een compliment.

Op de HW-MS650 kan je optioneel twee extra luidsprekers voor de achterste surroundkanalen koppelen (ref. SWA-9000S). We hebben dit niet kunnen testen, maar naar ons aanvoelen denken we wel dat dit de surroundervaring verder zal versterken. De luidsprekers zijn overigens volledig draadloos te koppelen, en hebben enkel een stopcontact nodig.

Streaming en afspeelmogelijkheden

De soundbar opnemen in de multiroom app is opvallend eenvoudig. Volg gewoon de richtlijnen, druk eenmaal op de Add a Speaker-knop (onderaan de soundbar) en de soundbar wordt herkend door de app. Idem als je de soundbar aansluit op de tv, in ons geval een Q7F QLED-televisie. Je kan hem connecteren via HDMI, WiFi en Bluetooth.

Via diezelfde app kan je ook andere compatibele Samsung luidsprekers, zoals de R3 en R5, bedienen.

Leestip: Review: Samsung R3 en R5 speakers

Aangesloten op een Samsung tv kan je gewoon de One Remote afstandsbediening van de tv gebruiken om hem te bedienen. Alle geluidsinstellingen duiken dan op in het menu instellingen van de tv.

Streamen werkt probleemloos. Door ondersteuning voor Spotify Connect kan je gewoon muziek afspelen via de Spotify app. Wat muziekstreaming betreft ontbreken wel diensten als Google Play Music, Apple Music en Deezer. Voor de eerste kan je via een omwegje hier toch aan door een Chromecast Audio bijvoorbeeld aan te sluiten op de aux-ingang van de soundbar. Qua audioformaten decodeert de soundbar AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, OGG, WAV, en WMA.

Op tv-vlak decodeert de HW-MS650 Dolby Digital 5.1, DTS 2.0 en PCM 2.0. Een stream van Netflix met Dolby Digital Plus (DD+) decodeert hij probleemloos. Soundbars die aangesloten zijn met een optische digitale audiokabel, zoals de Sonos PlayBar, kunnen dit niet.

De aanwezigheid van 4K Pass-Through op de HDMI-ingang zorgt ervoor dat je films op de nieuwste Ultra HD Blu-ray spelers, zoals Samsung er enkele heeft in het gamma, probleemloos kan aansluiten en afspelen.

