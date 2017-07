Review: Samsung QLED-televisie QE55Q7F

De Samsung QE55Q7F is het op één na goedkoopste model in de nieuwe lichting van QLED-televisies. De verbeterde Quantum Dot technologie laat een breder gamma aan kleuren toe met meer punch dan traditionele lcd-televisies. Onze bevindingen lees je in deze review.

Design en aansluitingen

Wat valt er te zeggen over het design van deze QLED televisie zonder in superlatieven te vallen? Deze tv ademt premium design uit. Rondom het scherm is er een dun zilverkleurig aluminium frame aangebracht, met onderaan een kleine uitstulping met het logo van Samsung. Het minimalistisch design geeft het beeldscherm de volledige aandacht.

De nieuwe metalen V-vormige tafelvoet, de Gravity Stand, is een knap staaltje van industrieel design en geeft de tv ondanks zijn afmetingen een zwevende en lichtvoetige uitstraling.

En ook de achterzijde van de tv werd niet uit het oog verloren. De donkerzwarte afwerking met een specifieke textuur van horizontale lijnen maakt dat de tv perfect in een open ruimte kan worden geplaatst.

Dat Samsung al een tijdje voor zijn toptelevisies een externe module gebruikt, de One Connect Box, helpt natuurlijk ook. Hierdoor blijft het aantal aansluitingen op de achterzijde van de tv beperkt: wat rest zijn de voedingskabel en een kabel die loopt naar de One Connect Box die je bijvoorbeeld een plaats geeft in je tv-meubel.

Het idee achter de One Connect Box is tweeledig. Eens de tv is geïnstalleerd hoef je niet meer te prutsen met een veelvoud aan kabels achterop de tv. Gewoon de kabels aansluiten op het externe kastje. En de One Connect Box maakt het mogelijk, in combinatie met de afzonderlijk verkrijgbare No Gap Wall Mount, de tv zo goed als vlak aan de wand te hangen.

Sinds dit jaar is die ene aansluitingskabel op de One Connect Box trouwens vervangen door een dunne, witte glasvezelkabel en valt die nog amper op. Voldoet de lengte (5 meter) van de meegeleverde kabel niet dan kan er achteraf nog een 15 meter lange versie worden aangekocht.

Bovendien kan je de glasvezelkabel samen met de voedingskabel wegwerken in de tafelvoet. Daarop zit bovenop een klepje waarachter je beide kabels mooi verstopt.

Geen storende elementen vooraan, en een afgewerkte achterzijde. Het design van deze QLED-tv is top.

Installatie

Het One Connect kastje – dat flink groter geworden is dan bij vergelijkbare tv’s van vorig jaar (zo’n 11 op 36 cm) – heeft vier HDMI-aansluitingen, twee USB-poorten, een netwerkaansluiting, een CI+-module, een optische audio-uitgang, en een aansluitingen voor satelliet en antenne. Doordat ook dit kastje een aparte voedingskabel heeft, heb je voor het aansluiten van de Q7F dus twee stopcontacten nodig.

In vergelijking met vorig jaar detecteert de Samsung tv nog beter toestellen die je op de One Connect aansluit. Onze Ultra HD Blu-ray speler van Sony en andere toestellen werden vlot herkend en konden we bedienen met de universele afstandsbediening, maar toestellen zoals de Nvidia Shield en de PlayStation 4 kregen we niet aan de praat.

Smart TV en apps

Het Tizen smart-tv platform werkt nog steeds zoals vorig jaar en is wat ons betreft één van de beste die er momenteel zijn. Het werkt snel en intuïtief en toont alle apps, instellingen en aangesloten apparaten in een pop-up menubalk aan de onderzijde van het scherm.

Het aanbod aan apps mag misschien in het niks verzinken in vergelijking met Android TV maar naar onze mening zijn de belangrijkste wel aanwezig: Netflix, YouTube, Spotify, Amazon Prime Video en Plex.

Het switchen tussen apps is gewoonweg schitterend. De televisie onthoudt perfect waar je gebleven was. Pauzeren is niet nodig, of het nu om Netflix, YouTube of een Blu-ray gaat. Knap van Samsung. Ook het veranderen van bron kan niet eenvoudiger. Bovendien pas je de volgorde van apps en bronnen naar eigen wens aan.

Het scrollen door een aanbod van foto’s op filmpjes op een NAS gaat vliegensvlug. De mediaspeler is best indrukwekkend, zelfs zwaardere bestanden met hoge bitrates op onze NAS speelt hij in onze test via WiFi zonder haperingen af. We hebben al tests met andere tv’s of mediaspelers achter de rug waarbij we noodgedwongen voor de bedrade netwerkaansluiting moeten kiezen. Uiteraard helpt een goede draadloze router altijd.

We konden alle videobestanden die we de mediaspeler gaven afspelen, met weergave van ondertitels. Die ondertitels kan je aanpassen al is zelfs de kleinste stand nog net te groot om de ondertitels volledig in de zwarte balk onderaan te laten passen.

De afstandsbediening is vergelijkbaar met die van vorig jaar, maar krijgt nu een luxe-upgrade met metalen accenten en een zilverkleurige look. Het gebrek aan knoppen speelt ons geen parten: onder meer omdat de samenwerking met het Tizen OS zo goed is uitgewerkt.

Via de afstandsbediening kan je zoekopdrachten ingeven via spraak. Dat werkt redelijk maar niet altijd feilloos bij het presenteren van de zoekresultaten. Wie liever de tv bedient via een app op de smartphone, kan terecht bij de Smart View app.

Beeldkwaliteit

Met QLED (Quantum Dot Light Emitting Diode) zet Samsung dit jaar een stapje verder in het quantum dot-verhaal dat de afgelopen twee jaar tv’s zoals de JS8500 en de KS7000 opleverde. In 2017 kregen de quantum dots een upgrade met een metalen kern en omhulsel. Volgens Samsung zorgt dat voor betere kleuren en meer helderheid, en een betere kijkhoek dan de modellen van vorig jaar.

De Q7F maakt gebruik van Edge LED als achtergrondverlichting met lokale dimming en ondersteunt High Dynamic Range (HDR) in de vorm van de HDR10-standaard en HLG. Dolby Vision ondersteuning is er niet, maar belangrijk is dat op dit moment zeker niet. Samsung gelooft eerder in een dynamische variant van HDR10, namelijk HDR10+.

Leestip: Samsung televisies krijgen in 2017 eigen HDR-standaard HDR10 Plus

In theorie is het scherm nu goed voor een maximale piekhelderheid van 1500 nits, een stuk hoger dan de schermen van vorig jaar en ruim boven de specs om het Ultra HD Premium label te mogen dragen (= 1000 nits).

Niet alleen de helderheid krijgt een boost maar ook de kleuren. Door een aanpassing aan het quantum dot materiaal is de Q7F nu in staat om 100% kleurvolume te halen. Met kleurvolume doelt Samsung op de mogelijkheid om alle kleuren weer te geven, onafhankelijk van het helderheidsniveau.

De kleurweergave heeft immers de neiging te verminderen wanneer de helderheid van het beeld stijgt. Met 100% kleurvolume worden alle kleuren accuraat weergegeven, ongeacht de helderheid. Dat zorgt op zijn beurt voor een betere beeldkwaliteit en bij HDR-materiaal is dat bijvoorbeeld een grote plus.

Leestip: Dit zijn de QLED-televisies van Samsung voor 2017

Die verhoogde helderheid heeft zeker zijn nut bij scènes waar het scherm in het licht baadt: denk aan beelden met veel sneeuw of wolken. Maar ook als je overdag tv kijkt zonder de gordijnen toe, helpt die verhoogde helderheid. Een extra aangebrachte filter op het scherm, gebaseerd op een mottenoog, moet verder hinderlijke reflecties in het beeld tegengaan.

Over naar de praktijk. De Samsung 55Q7F blinkt uit als je hem 4K HDR serveert. We doen een test met de Ultra HD Blu-ray versie van Inferno. Zonlicht, zaklantaarns, binnenvallend licht in de historische gebouwen of licht dat tussen de bomen komt piepen, alles krijgt net de juiste intensiteit.

Wanneer de twee hoofdpersonages na ongeveer een uur in de Ultra HD Blu-ray versie van Inferno de donkere doopkapel Baptisterium San Giovanni aan de Dom in Firenze binnenstappen zie je waartoe HDR in staat is. In de zwarte gebieden zijn nog zowat alle geometrische tegelpatronen goed zichtbaar. De Blu-ray Life of Pi is even genietbaar en een mooie demo van waartoe deze tv in staat is.

Samsung heeft volgens ons de tv best goed gekalibreerd, en dus kan je al vrij vlug genieten van de beeldkwaliteit van de tv zonder in menu’s te moeten duiken. Voor de ideale beeldinstelling vertrek je voor de Q7F best vanuit de modus Film. Die modus staat standaard op een helderheid van 20. Ideaal om tv te kijken op een zonovergoten dag, maar ‘s avonds als het donker wordt stel je die best naar beneden af, onder de 10 of zo. Kijk je naar goede beelden in HD of 4K schakel je best alle functies die bedoeld zijn om het beeld te verbeteren uit.

De filmmodus blijft ook de beste keuze als je naar HDR-materiaal gaat kijken. Kijken naar HDR schakelt trouwens de HDR modus van elke beeldinstelling (zoals Film) automatisch in en die kan je ook tweaken per modus. De HDR voor Film kan anders zijn dan die voor andere instellingen.

Leestip: Wat zijn de verschillende HDR-standaarden?

Het zwartniveau van het scherm kan gerust de vergelijking doorstaan met die op het topmodel van vorig jaar (KS9505). De Edge LEDs op de Q7F werden in een rij aan de onderzijde van de tv geplaatst, met local dimming in verticale zones. In vergelijking met de huidige OLED-tv’s valt amper nog een verschil te herkennen.

Zo zijn de typische fenomenen van een iets lichtere letterbox en haloringen rond witte objecten op een zwarte achtergrond zo goed als verdwenen. Begrijp ons niet verkeerd: ze zijn er nog, zoals bij de credits van een film, maar ze storen de kijkervaring totaal niet. Clouding en bleeding zagen we niet, dus de achtergrondverlichting is uniform.

Of de beloofde piekhelderheid wordt gehaald, daar hebben we door het ontbreken van meetapparatuur geen zicht op. Zeker is dat bij videobeelden met tal van donkere scènes zoals in Inferno (Ultra HD Blu-ray), Life of Pi (Blu-ray), de Batman-films (Blu-ray) of Marco Polo (Netflix) de Samsung zich uitstekend van zijn taak kwijt. Ook overdag als er meer omgevingslicht is.

Als het gaat om de reproductie van kleuren: die spatten letterlijk van het scherm, en zeker in HDR. Maar ook voor gewone SDR-beelden is de kleurweergave uitstekend. Dat wordt ook bevestigd in andere reviews die uitgebreide metingen doen met de tv. Gewone SDR-content kan je trouwens een boost geven met de HDR+ modus.

En wat met dvd’s of wanneer je naar digitale televisie kijkt? De beeldkwaliteit blijft overeind en het paneel levert een gedegen upscaling. We raden voor minderwaardige content aan de instelling Clean Digital View in te schakelen die zoveel mogelijk ruis in de beelden probeert weg te werken.

Bewegingen zijn vlot en van dat soap opera effect is niks meer te merken. Ook hier kan je in de instellingen van Motion Plus de beeldinterpolatie aanpassen. Dit blijft natuurlijk heel persoonlijk.

De kijkhoek lijkt ons iets verbeterd in vergelijking met vorige jaren, kleuren vervagen iets minder en zwart wordt minder snel grijs. We hebben vergeleken met een Samsung-tv uit de 7000-reeks van 2016.

Geluid

Het geluid is ruim voldoende al kan de toevoeging van een externe soundbar altijd iets meer. Wie een dergelijk budget uittrekt voor een tv houdt daarom best nog wat opzij voor een soundbar. Samsung heeft er trouwens een paar uitstekende in het gamma.

Dankzij de aanwezigheid van Bluetooth kan je een draadloze Bluetooth-hoofdtelefoon koppelen met de tv.

Review: Samsung QLED-televisie QE55Q7F Reviewed by Ruud Van Der Heyden on June 30 . Met de Q7F positioneert Samsung zich lijnrecht tegenover de OLED-tv. De beeldkwaliteit, met een uitstekend contrast, kleuren en helderheid, overtuigt als je in het achterhoofd houdt dat dit nog steeds een LCD/LED-televisie is. Het design en het gebruiksgemak zijn top. Alleen zijn wat ons betreft de prijzen wat aan de hoge kant. Met de Q7F positioneert Samsung zich lijnrecht tegenover de OLED-tv. De beeldkwaliteit, met een uitstekend contrast, kleuren en helderheid, overtuigt als je in het achterhoofd houdt dat dit nog steeds een LCD/LED-televisie is. Het design en het gebruiksgemak zijn top. Alleen zijn wat ons betreft de prijzen wat aan de hoge kant. Rating: 4.6 Reviewed byonRating:

