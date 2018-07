De Q7FN staat niet op de allerhoogste trap van de ladder bij Samsung, maar bevat wel het vernieuwde QLED-paneel dat dezelfde kleuren biedt als OLED, en een helderheidsniveau dat alleen LED-tv’s vandaag kunnen leveren.

Is de Q7FN het beste van twee werelden, en een stap vooruit op de versie van vorig jaar? We bekijken het even in onze test. Voor de duidelijkheid: onze testperiode liep een tiental dagen.

De Q7FN is verkrijgbaar in drie schermafmetingen: 55-inch, 65-inch en 75-inch. We testen de kleinste van de drie, de QE55Q7FN, die op het moment van onze test te koop is voor een richtprijs van 2199 euro.

Design

Zoals we al enkele jaren van Samsung gewoon zijn, straalt deze televisie kwaliteit en luxe uit. De randen rond het scherm zijn dun en in metaal, en ook de tafelstandaard mag gezien worden: een lange, dunne metalen balk die naar voren staat opgesteld waardoor de tv lijkt te zweven. De tv werd ook speciaal ontwikkeld om extra vlak tegen de muur gehangen te worden, met de No-Gap Wall Mount.

Nog steeds één van de grote blikvangers op installatievlak is een zo goed als onzichtbare kabel van amper 3 mm dik. Het is dit jaar de enige kabel die loopt van de televisie naar de One Connect Box, een extern apparaat waarop alle kabels van randapparatuur dienen te worden aangesloten. Over deze glasvezelkabel worden alle audio- en videosignalen én de stroom naar de tv gestuurd.

De dunne kabel valt knap weg te werken in een uitsparing in de voet van de tv en kan zo naar een onderliggend meubel worden weggeleid. De plug zelf heeft een haakse hoek van 90 graden waardoor de kabel naar beneden wijst, en ook de textuur van die plug is identiek aan het achterpaneel van de tv. De weinige aansluitingen die er nog zijn blijven mooi verborgen achter een afdekplaat.

Is de standaard 5 meter lange kabel toch wat te kort kan er desgewenst een extra lange kabel van 15 meter worden gekocht.

Alle in- en uitgangen bevinden zich dus op de One Connect Box, waarvoor je wel een stopcontact nodig hebt. De One Connect Box is dit jaar een erg uit de kluiten gewassen exemplaar. De reden daarvoor is niet ver te zoeken: de voeding werd ditmaal ingebouwd, en dus moest er extra koeling via een ventilator worden bijgeplaatst. Van links naar rechts zien we achteraan drie antenne-aansluitingen, een CI-slot voor een eventueel digitaal decoderkaartje, de aansluiting voor de One Connect kabel, een optische geluidsuitgang, een netwerkaansluiting en 4 HDMI-aansluitingen die allen overweg kunnen met Ultra HD 4K én HDR. Aan de zijkant zijn er tot slot drie USB-aansluitingen.

Qua draadloze aansluitingen is er naast WiFi ook Bluetooth, waardoor je bijvoorbeeld met een draadloze Bluetooth-hoofdtelefoon in alle stilte tv kan kijken.

De QLED-televisies van Samsung kunnen ook andere apparatuur in de woning tonen en bedienen zoals een slimme thermostaat, camera of lampen via het SmartThings-platform.

De Smart Remote-afstandsbediening werkt nog steeds op basis van Bluetooth. Onhandig richten met de remote, zoals dat met infrarood het geval is, is dus niet nodig. De remote is trouwens gemaakt van zwarte plastic, in tegenstelling tot het hoger gepositioneerde model Q9FN, die wordt vergezeld van een metalen remote.

De 2018 QLED-tv’s hebben dit jaar een nieuwe toevoeging: Ambient Mode. Wanneer die is ingeschakeld toont de tv een soort van screensaver met content die je zelf uitkiest. Zo kan je eigen foto’s tonen, een kunstwerkje, en zelfs de muur achter de tv proberen na te bootsen. In dat laatste geval moet je eerst een foto nemen van de muur waarop je de tv wil hangen. Dat beeld gebruikt de tv dan als screensaver. Het idee hierachter is dat wanneer de tv niet in gebruik is, het niet langer een zwart vlak is op bijvoorbeeld een witte of rode muur. Ons lijkt het dat het effect beter werkt op uitgesproken muren, bijvoorbeeld in baksteen of met een bepaald motief in het behangpapier.

Installatie

Het installeren van de tv is trouwens een fluitje van een cent. Binnen het kwartier hebben we de tv uit de doos, geïnstalleerd op zijn steun en alle kabels aangesloten. Als je gebruik maakt van de SmartThings-apps op je smartphone kan het installeren zelfs nog iets vlotter verlopen. Dan hoef je paswoorden niet langer via de beperkte remote in te geven.

In tegenstelling tot vroegere tv’s van Samsung werkt de bediening en het instellen van onze settopbox van Orange TV nu vlekkeloos. Ook de Blu-ray-speler, de Xbox One en een mediaspeler zoals de Android Shield TV van Nvidia (die hoefden we zelfs niet te selecteren in de set-up) werkten meteen. De HDMI-aansluitingen van onze Orange TV en de Xbox One worden trouwens mooi met de juiste naam genoemd (en soms passend icoon) en niet langer HDMI2 of zo.

De universele afstandsbediening lijkt elk jaar iets beter te worden, en bedient ook al onze randapparatuur. Alleen voor het wat dieper in menu’s duiken van bepaalde apps zoals Kodi is de afstandsbediening wat te beperkt.

Het Tizen OS, dat ondertussen aan de vierde generatie toe is, is intuïtief en snel, al vinden we de tweede laag op de overlay bij het oproepen van het smart tv-menu iets te groot uitvallen. De tv heeft de belangrijkste apps staan zoals Netflix, YouTUbe, Amazon Prime Video en Plex.

Beeldkwaliteit

Ondanks het prijskaartje gebruikt de Q7FN nog steeds Edge leds als principe voor het verlichten van het scherm, en niet de betere full-array leds (FALD). Dat is een beetje jammer nu we die laatste technologie dit jaar bij lagere prijsniveau’s zien opduiken. Het vlaggenschip, de 55-inch Q9FN beschikt wel over een full-array backlight.

In de praktijk zouden we dus mindere prestaties verwachten, maar het lekken van licht aan de randen of hoeken van het scherm is zo goed als onbestaande dus dit aspect heeft Samsung met deze tv goed onder controle. Het lokaal dimmen werkt door de Edge leds uiteraard niet zoals het moet, maar de contrastverhouding en zwartweergave is voortreffelijk zodat ook een pak details in de beelden zichtbaar blijven tijdens nachtelijke kijksessies.

De Q7FN 2018 krijgt dit jaar uit-de-doos ondersteuning voor HDR10+, een nieuwe High Dynamic Range-standaard waaronder Samsung zijn schouders zette. Het vormt de goedkopere concurrent van Dolby Vision. Goede HDR10+ content vind je vandaag al terug via Amazon Prime Originals. Hoewel we het niet 100% konden verifiëren dat het om HDR10+ gaat, is de HDR-weergave van The Marvelous Mrs. Maisel op Amazon Prime Video een pareltje om naar te kijken op deze tv, en ook The Grand Tour is knap.

De beelden die deze tv neerzet zijn dynamisch, scherp en erg kleurrijk. Waar HDR de twee vorige jaren ons nog niet echt kon overtuigen – bepaalde scènes waren goed terwijl andere dan weer volledig de mist ingingen – heeft Samsung het HDR-gebeuren op deze Q7FN stukken beter gekregen. We hebben het dan niet enkel over de highlights (in witte partijen) maar het volledige kleurenpallet of kleurvolume zoals Samsung het noemt. Het kleurbereik omvat nagenoeg de hele P3 kleurruimte (99%).

Maar om tot dit resultaat te komen moet je wel nog enkele beeldinstellingen bijregelen. We starten met het selecteren van de Film-modus, en schakelen alle digitale verbeteringen uit. Achtergrondverlichting op 5; Helderheid op 0 en Contrast op 45; Scherpte 0; Kleur 25. Lokaal Dimmen op Hoog. Gamma verhogen we naar 1 of 2 om wat meer details in het zwart te zien. Voor HDR verhogen we de achtergrondverlichting naar 45.

Schakelen we over naar andere content, HD of 4K zonder HDR, dan detecteert de Samsung-tv automatisch de bron en past hij de beeldmodus hierop aan. Die kan je voor elke aangesloten bron instellen. Het opschalen van minderwaardige beelden naar 4K, denk aan de wedstrijden van het WK Voetbal, is uitstekend. Al moeten we wel wat beeldinstellingen aanpassen om scherpte en details terug te halen.

Wat de weergave van snel, bewegende beelden betreft die is lekker vlot, wat onder meer te danken is aan een Motion 240Hz-paneel waarvan de ververssnelheid dubbel zo snel is als de standaard panelen. De stevige beeldprocessor die Samsung heeft ingebouwd helpt ook. De mate van blur en judder kan je trouwens naar eigen voorkeur instellen.

Net zoals op alle andere VA-panelen blijft de kijkhoek een nadeel tegenover OLED-tv’s. Samsung lijkt dit jaar toch opnieuw stappen gezet te hebben om het maximale te halen uit het VA-paneel. Het verlies van kleuren is al bij al beperkt, ook al omdat deze tv waanzinnig mooie kleuren neerzet. De typische witte schijn die optreedt als je kijkt vanuit een 45-graden of scherpere hoek blijft licht zichtbaar.

Een nieuwe antireflectielaag beperkt dit jaar verder het typische witte halo-effect, dat optreedt wanneer een fel verlicht object op een zwarte achtergrond wordt getoond.

Audio en mediaspeler

Net zoals op het model van vorig jaar treffen we ongeveer dezelfde geluidskwaliteit aan: dit jaar bij monde van 4.1-speakers, goed voor maximaal 40W. De weergave is voortreffelijk, zeker als je beseft dat aan de voorzijde van de tv geen speakers zichtbaar zijn.

Het nieuwe Auto Volume zorgt ervoor dat er bij het wisselen tussen content het geluid niet te drastisch verschilt. Het werkt goed bij reclameboodschappen.

Minpuntje aan de universele mediaspeler die zit ingebouwd is dat bepaalde formaten niet meer afgespeeld worden, waaronder een paar oudere, niet relevante maar jammer genoeg ook films met een DTS-soundtrack. Daardoor is de mediaspeler niet zo bruikbaar en is het beter om de overstap te maken naar bijvoorbeeld de Plex-mediaspeler die je via de app kan installeren.