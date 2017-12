Review: Plantronics BackBeat Fit 500 draadloze hoofdtelefoon

Met de BackBeat Fit 500 heeft Plantronics een betaalbare draadloze on-ear hoofdtelefoon in huis die goed klinkt en zich ook als headset goed uit de slag trekt.

Design

We zijn niet echt fans van on-ear hoofdtelefoons omdat ze na een tijdje dragen oncomfortabel aanvoelen aan de oren, en het omgevingsgeluid minder goed buitensluiten. Maar de BackBeat Fit 500 zit vrij goed, ook na langere luistersessies op kantoor.

Hoewel de kantoormens niet echt de doelgroep vormt van deze hoofdtelefoon. De BackBeat Fit mikt op de sportievelingen onder ons die de nodige zweetdruppels produceren, want de hoofdtelefoon is bestand tegen zweet. Door zijn lichte gewicht (153 gram) en relatief kleine footprint is de hoofdtelefoon inzetbaar bij allerlei sporten: van lopen over yoga tot fitness.

Designgewijs houdt Plantronics het opvallend simpel, met twee kleuren (zwart en blauwgroen), oorschelpen in traagschuim en een zacht schuimkussen waarmee de hoofdtelefoon op je hoofd rust. De hoofdtelefoon is volledig in plastic met uitzondering de van de metalen hoofdband die uitmondt in de oorschelpen.

Kooptip: Vergelijk de nieuwste hoofdtelefoons

Op de linkeroorschelp bevinden zich knoppen voor het volume, het pauzeren van muziek of om naar het volgende of vorige nummer te gaan. Er is ook een hoofdtelefoonuitgang (kabel wordt meegeleverd) en een micro USB-poort om te hoofdtelefoon op te laden. De rechteroorschelp bevat de aan/uit-knop, een knop voor het koppelen via Bluetooth, een microfoon en een grotere knop om gesprekken te voeren.

Plantronics levert een draagzakje mee en de de oorschelpen van de hoofdtelefoon kunnen vlak gevouwen worden.

Geluid

Waar de BackBeat Fit 500 vooral in uitblinkt is dat het voor een redelijke prijs (op het moment van schrijven 99,99 euro) een draadloze hoofdtelefoon in de markt zet die redelijk klinkt. In die prijsklasse zit je vaak opgescheept met hoofdtelefoons met een middelmatige geluidskwaliteit.

Niet zo bij de Fit 500 die voldoende details in de muziek laat horen, met een lichte bas. Met andere woorden: aangenaam om te horen.

Over de prestaties op Bluetooth-vlak kunnen we duidelijk zijn: de hoofdtelefoon ontgoochelt niet. Connecteren met een laptop, vaste computer of smartphone verloopt vlot. En ook het aannemen van gesprekken via onze smartphone en VOIP op de computer werkte feilloos. Hoewel de headset slechts over één microfoon en geen ruisonderdrukking beschikt, lukt bellen op een niet al te luidruchtig kantoor al bij al redelijk goed.

Leestip: Hoe koop je de juiste hoofdtelefoon?

In totaal kunnen er twee toestellen tegelijk verbonden worden met de hoofdtelefoon, terwijl de lijst van toestellen tot acht exemplaren mag oplopen.

De batterijduur is trouwens ook niet onaardig met een goede 18 uur die je uit de hoofdtelefoon kan halen. En dat bevestigen ook onze tests, zolang je het volume niet te veel opkrikt.

Apps

Plantronics heeft voor smartphones ook een tweetal apps die je kan gebruiken met de Fit 500. De eerste, PLT Hub, zorgt voor een vlotte integratie met je telefoon, beva

t een handleiding en toont de resterende batterijduur.

Er zijn ook enkele toepassingen die interessant ogen maar in de praktijk vrij nutteloos. Mocht je de hoofdtelefoon niet meteen weten liggen, dan kan je een drietal muziekdeuntjes naar de hoofdtel

efoon sturen. Maar omdat de hoofdtelefoon niet over een kleine luidspreker beschikt, worden die tonen enkel afgespeeld via de oorschelpen. Vind dan maar eens je hoofdtelefoon terug?

De app houdt ook via Google Maps bij waar je de hoofdtelefoon laatst hebt gedragen. Uiteraard enkel als je via Bluetooth op je smartphone naar muziek luistert, en gelolocalisatie staat ingeschakeld.

Een tweede app, BackBeat Fit, kregen we op onze Android-telefoon niet aan de praat, hoewel telkens werd aangegeven dat de hoofdtelefoon goed gekoppeld was.