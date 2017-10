De 7502-reeks van Philips die in het voorjaar van 2017 werd gelanceerd, was op het moment van de perspresentatie onze persoonlijke favoriet. Tijd om de tv eens aan een test te onderwerpen.

Het scherm maakt geen gebruik van full array leds achtergrondverlichting maar Edge Led. Intern werd een beroep gedaan op de P5-chip voor beeldverwerking, een eigen fabrikaat van Philips, die dit jaar voor de eerste maal zijn weg vindt naar de nieuwe lichting televisies van het merk.

De 7502 reeks bestaat in drie schermafmetingen: 49-inch, 55-inch en 65-inch. Wij nemen de 55-inch versie onder de loep in deze test.

Design

Het design van de PUS7502 is wat ons betreft voor deze prijsklasse uitstekend. Een sober kader uit geborsteld metaal, geen opzichtig logo en onderaan over de hele lengte van het scherm een dunne soundbar met textiel cover.

De achterzijde is gewoon vlak afgewerkt met een in het zwart gespoten metalen plaat, met aan drie zijden uitsparingen voor de led-lampjes van het driezijdige Ambilight. Een lichtvoetige tafelstandaard met één centrale steun in het midden moet dit grote scherm stabiel houden. Als je het scherm vastgrijpt kan dit nogal eens wiebelen. Een pluspunt is dat je het televisiescherm kan draaien op zijn voet, iets wat je niet vaak meer zit bij de recente televisies.

Wat aansluitingen betreft vinden we 4 HDMI-ingangen terug, waarvan de twee naar de zijkant gerichte poorten volledig Ultra HD-compatibel zijn. Alle vier de ingangen zijn ARC-compatibel, dus hoef je niet op zoek te gaan naar die ene poort die ARC aankan zoals bij andere tv’s. En eveneens aan de zijkant zien we twee USB poorten terug, waaronder één 3.0-exemplaar. De poorten aan de achterkant wijzen allen naar buiten toe en dat moet een wandmontage vergemakkelijken. WiFi, een netwerkaansluiting en Bluetooth zorgen voor de connectiviteit.

De plaatsing van een lange dunne luidspreker – 2,5 cm hoog – aan de onderzijde doet het beste verhopen, maar de prestaties vallen wat tegen. En dit ondanks de plaatsing van een extra luidspreker-woofer aan de achterzijde. Die moet instaan voor de lage tonen.

Beeld

De televisie maakt gebruik van een IPS-paneel, en dat komt vooral de kijkhoek ten goede. Nadeel is dan weer dat het contrast wat minder is. De achtergrondverlichting wordt verzorgd door Edge Leds, zonder lokale dimming.

Blikvanger is zoals gezegd de nieuwe P5-chip die instaat voor de verwerking van de beelden. Waar vroeger de beelden langs drie chips moesten passeren, verloopt alles nu via één en dezelfde chipset, die volledig door Philips zelf werd ontwikkeld.

De P5 staat voor processing in vijf gebieden: de kwaliteit van de bron, scherpte, kleuren, contrast en de verwerking van bewegende beelden. Nieuwe features zijn onder meer een betere digitale ruisonderdrukking bij beelden in standaard definitie (SD), betere contrasten in bepaalde gebieden en meer scherpte en details, ook bij het upscalen van niet 4K-materiaal.

De PUS7502 is in staat om 4K Ultra HD-beelden met HDR (High Dynamic range) weer te geven en ondersteunt de HDR-standaarden HDR10 en HLG. We bekijken dan ook eerst de prestaties van de tv met dit type beelden.

HDR werkt op zijn best als het paneel een hoge piekhelderheid aankan en liefst over een uitstekende local dimming beschikt.

Het aanbod aan HDR-materiaal is momenteel nog wat aan de magere kant. In de Netflix-app vind je hier en daar al wat content met HDR terug zoals The Defenders of Marco Polo, maar het is nog niet zo dat alle nieuwe content op Netflix automatisch Ultra HD 4K met HDR is. Ook op YouTube kan je al HDR terugvinden.

Door de beperkte helderheid van het scherm is het HDR-effect minder zichtbaar dan je zou hopen. Philips heeft ook een upscaling naar HDR ingebouwd voor gewone beelden, maar het effect is minimaal.

Maar niet getreurd, de televisie levert goed werk in zijn prijsklasse wanneer het om beelden in standaard definitie gaat (SDR), zowel in 4K Ultra HD als HD. Hierbij kies je best voor de Film-instelling – die trouwens bij zowat elke tv het beste startpunt vormt. Bewegende beelden en kleuren worden mooi weergegeven.

Smart TV: Android

Als smart tv-platform kiest Philips al langer voor Android TV. De 7502 draait tijdens onze test nog op Android TV 6.0 Marshmallow. De volgende weken wordt een update naar Android 7.0 Nougat verwacht.

De interface is iets trager dan bijvoorbeeld een Nvidia Shield. Het blijft jammer dat er soms beknibbeld wordt op de hardware die Android TV aanstuurt. In het geval van deze Philips tv een low-end soc van MediaTek. Voor films, muziek en andere eenvoudige apps is dat voldoende, maar voor de wat betere games in de Google Play Store schiet het net iets te kort.

Android TV komt uiteraard met een pak apps waarvan Philips er al een aantal voorgeïnstalleerd heeft waaronder Netflix, Spotify, Videoland en verplichte Google-apps zoals YouTube en Google Play Store en Google Muziek, Films en Games. Van Amazon Prime Video valt er geen spoor te bekennen. Blijkbaar laat Amazon dat niet toe. Op diezelfde Nvidia Shield vind je de app wel terug.

Een groot pluspunt van Android 6.0 (en 7.0) is dat de tv beschikt over Chromecast, zodat je filmpjes vanaf je smartphone kan afspelen op je tv.

De interface van de tv met menu’s en instellingen gaf Philips een eigen sausje mee. Handig is het tv-menu met de snelkoppelingen dat je kan bereiken via een afzonderlijke knop op de afstandsbediening, net zoals de streamingdienst Netflix er eentje krijgt. Helemaal bovenaan de afstandsbediening zijn er naar onze smaak iets teveel knoppen gegroepeerd die linken naar functies die je amper zal gebruiken: Top Picks, TV Guide en List.

Philips blijft onder de tv-merken zowat als enige de afstandsbediening aan de onderzijde voorzien van een volwaardig toetsenbord (qwerty). In de praktijk vergemakkelijkt dat de invoer van logins en paswoorden voor streamingdiensten of het zoeken binnen Android TV of YouTube. Een microfoon voor spraakbediening zit niet ingebouwd hoewel deze functie binnen het Android TV-gebeuren toch een prominente plaats inneemt.

Goed om weten is dat de afstandsbediening niet over Bluetooth beschikt, maar nog op de oude manier via infrarood werkt. In de praktijk vormt richten geen probleem. De batterijen zouden er ook langer door meegaan, verklaart Philips.

Geluid

De luidsprekers op de PUS7502 kregen een plekje in een dunne soundbar aan de onderzijde van de voorkant van de tv. Op de achterkant zit er een woofer. Op papier ziet die opstelling er goed uit, maar in de praktijk valt het wat tegen.

Zo klinkt het alsof de woofer en de speakers vooraan constant met elkaar aan het vechten slaan, en mekaars geluidsprestaties beïnvloeden. Door de tv ietsje verder van de muur te plaatsen en wat te prutsen in de geluidsinstellingen, konden we dit euvel een beetje verhelpen. Sowieso blijft ons advies bij zowat elke tv om te investeren in een bijkomende soundbar als je meer uit het geluid wenst te halen.

Ambilight

Op deze tv werd een driezijdige versie van Ambilight geplaatst. Het Ambilight-systeem van Philips heeft zijn voor- en tegenstanders. Onthoud vooral dat je niet voor alle content Ambilight hoeft te gebruiken. Bij games, YouTube-filmpjes of het afspelen van muziek vinden we het een echte meerwaarde. Bij de betere film of tv-serie leidt het ons teveel af, maar dat is persoonlijk.

Philips heeft overigens een speciaal Ambilight-menu voorzien waar je het nodige kan tweaken. Zo kunnen de leds de beelden volgen (keuze uit zeven standen) maar evengoed het geluid (zes standen), en er is zelfs een speciale party-stand. Je kan de felheid van de leds regelen of ze gewoon uitzetten. Om dat snel te kunnen doen heeft Philips een aparte toets op de afstandsbediening voorzien.

Erg leuk detail: wie al over Philips Hue-verlichting beschikt, kan die afstemmen op het Ambilight van de tv. Ambilight+Hue is erg eenvoudig te configureren. Er wordt op zoek gegaan naar je Hue-hub, je geeft op welke lampen mee het Ambilight-systeem moeten volgen en klaar is kees. De optie is ten allen tijde uit te schakelen.