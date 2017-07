Review: Philips Fidelio X2 hoofdtelefoon

Vaak kosten high-end hoofdtelefoons een pak duiten, maar met de X2 heeft Philips al twee jaar een relatief betaalbaar alternatief in huis.

Design

Laten we het eerst over het design hebben. De degelijkheid straalt al meteen van de hoofdtelefoon af als je die uit de doos neemt. Metalen accenten en de zwarte afwerking zorgen voor een erg kwalitatieve uitstraling.

Bij het op het hoofd plaatsen past de dubbele hoofdband met de verende binnenband zich automatisch aan, en hoef je niet te gaan sukkelen met verstellen. De zachte oorkussens – bedekt met velours en met memory foam – sluiten stevig aan rond de oren zonder vervelend aan te voelen. Bovendien kan je de oorkussens ook vervangen mocht dat nodig zijn.

De metalen grilles geven de hoofdtelefoon een open ontwerp, wat ook enkele nadelen heeft zoals je verderop kan lezen.

Geluid

Voor het geluid staan grote en stevige 50mm neodymium drivers in die voor een groot dynamisch bereik zorgen (5 tot 40.000 Hz). Laten we wat muziek loslaten op de Fidelio X2. We halen er de soundtrack van de Oscarwinnende film La La Land op Spotify bij. De soundtrack van de hand van Justin Hurwitz is overwegend opgebouwd uit jazz maar bevat ook tal van andere accenten en stijlen. Uitstekend dus voor een test van de hoofdtelefoon.

Het openingsnummer uit de film “Another Day of Sun” is een energiek nummer waar de X2 wel mee overweg kan. Jazz, blaasinstrumenten, piano en stemmen blijven mooi overeind en zijn goed uit elkaar te halen. De stemmen klinken helder. De X2 gaat vlotjes om met de andere nummers uit de film, alsof het geen enkele moeite kost. Het maakt van de X2 een hoofdtelefoon die lekker aangenaam is om te luisteren.

Spelen we wat random nummers in cd-kwaliteit af met de nadruk op bas en lage tonen zoals Rihanna’s “Don’t Stop the Music” of nummers van Deadmau5 dan merk je duidelijk dat Philips zich niet laat verleiden mee te gaan in de hype om vol de aandacht op dat laag te vestigen. Nee, Philips gaat eerder op zoek naar een manier om die lage tonen harmonieus weer te geven samen met de midrange en hoge tonen.

Bovendien hoeft de X2 niet aangesloten te zijn op een dure versterker of DAC (digitaal-naar-analoog omzetter). We sluiten hem aan op een oudere iMac en spelen de hoogste resolutie in Spotify af. Maar je kan de hoofdtelefoon evengoed op een smartphone of tablet aansluiten. Dat lukt perfect met deze hoofdtelefoon, waar andere high-end hoofdtelefoons door hun gevoeligheid een stuk selectiever zijn in de apparatuur waarop ze worden aangesloten.

Echt perfect is de Fidelio X2 nog niet. Daarvoor lekt er door het open design nog te veel geluid naar buiten, en zal je zelf bij het dragen nog geluid van buitenaf horen.

Het design van de X2 neigt ook volop naar gebruik binnenshuis. En dat zie je ook in het pakket dat Philips meelevert: een afneembare drie meter lange kabel met 6,3mm-adapter en het ontbreken van een reisetui doen besluiten dat Philips de X2 vooral positioneert als een hoofdtelefoon voor thuisgebruik.

De toevoeging van Bluetooth zou welgekomen zijn. De laatste twee jaar (de tijd dat de hoofdtelefoon op de markt is) hebben hoofdtelefoons met Bluetooth overduidelijk aan populariteit gewonnen. En het zou ook praktisch zijn want heel wat moderne apparatuur in de woonkamer zoals mediastreamers en -spelers hebben geen hoofdtelefoonaansluiting meer…

Review: Philips Fidelio X2 hoofdtelefoon Reviewed by Ruud Van Der Heyden on July 13 . De X2 zit erg comfortabel en is ideaal om er lange luistersessies mee door te brengen. Het geluidsbeeld is detailrijk en nooit vermoeiend. Bovendien is de hoofdtelefoon niet kieskeurig wat geluidsbron betreft. Het toevoegen van Bluetooth zou een pluspunt zijn. De X2 zit erg comfortabel en is ideaal om er lange luistersessies mee door te brengen. Het geluidsbeeld is detailrijk en nooit vermoeiend. Bovendien is de hoofdtelefoon niet kieskeurig wat geluidsbron betreft. Het toevoegen van Bluetooth zou een pluspunt zijn. Rating: 4.5 Reviewed byonRating:

Philips Fidelio X2 hoofdtelefoon Design 9.1 Geluid 9.4 Gebruiksgemak 8.5 9 De X2 zit erg comfortabel en is ideaal om er lange luistersessies mee door te brengen. Het geluidsbeeld is detailrijk en nooit vermoeiend. Bovendien is de hoofdtelefoon niet kieskeurig wat geluidsbron betreft. Het toevoegen van Bluetooth zou een pluspunt zijn. De X2 zit erg comfortabel en is ideaal om er lange luistersessies mee door te brengen. Het geluidsbeeld is detailrijk en nooit vermoeiend. Bovendien is de hoofdtelefoon niet kieskeurig wat geluidsbron betreft. Het toevoegen van Bluetooth zou een pluspunt zijn.

Reageer