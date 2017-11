Met de DiamondClean Smart van Philips hoef je geen schrik meer te hebben voor dat jaarlijkse tandartsbezoek. Onze tanden voelden na een aantal weken gebruik opmerkelijk gladder aan.

De DiamondClean Smart is een slimme elektrische tandenborstel en zowat het beste wat Philips Sonicare tot hiertoe presteerde. We kregen het topmodel, de 9700 met een luxueuze blauwe look met goudkleurige accenten, toegestuurd.

Wat meteen opvalt is hoe volledig deze tandenborstelset is uitgerust. Naast de tandenborstel treffen we een viertal opzetborstels aan, een glazen beker die tegelijk dienst doet als oplaadstation, en een bijzonder handig reisetui met UBS-poort waarmee je de tandenborstel kan bijladen zonder hem te moeten uithalen.

Slimme tandenborstel

De tandenborstel is slim in die zin dat je hem best gebruikt in combinatie met een speciale smartphone app voor iOS of Android. Via een locatiesensor ‘weet’ de tandenborstel, tenminste als je live poetst via de app, waar in jouw mond je aan het poetsen bent. De verbinding verloopt via Bluetooth.

Philips gaat nog een stapje verder en heeft de opzetborstel ook slim gemaakt. Bij het vastklikken van een borstel selecteert de DiamondClean automatisch de poetsstand die past bij de gebruikte borstel. Op de handel van de tandenborstel krijg je dan in wit oplichtende letters een indicatie van de poetsstand.

Dat automatisch kiezen van de juiste stand is mogelijk doordat de opzetborstels over een ingebouwde rfid-chip beschikken. Ons testmodel heeft vijf poetsstanden: clean, deep clean+, white+ voor wittere tanden, gum health voor gezonder tandvlees, en tongue care voor het reinigen van de tong. Vier opzetborstels worden standaard meegeleverd.

De combinatie met een app levert in de praktijk toch een aantal voordelen op. Naast het volgen (en hopelijk afwerken) van een specifiek poetsprogramma, houdt de app ook bij hoe vaak je een bepaalde opzetborstel hebt gebruikt, en krijg je tijdelijk een verwittiging wanneer het tijd is om de borstel te vervangen. Want we moeten eerlijk zijn: wie verwisselt na drie maanden – aangeraden door tandartsen – zijn opzetborstel of tandenborstel?

Hoe verloopt het poetsen?

Poetsen met de app gaat als volgt. Als de tandenborstel is geconnecteerd via Bluetooth druk je op ‘Poets’. Je krijgt meteen een gebit te zien dat in verschillende zones is opgedeeld: drie zones voor de bovenste tandenrij, en drie zones onderaan. Vervolgens ga je aan het poetsen, en krijg je live te zien welke tanden goed gepoetst zijn (wit) en welke nog wat extra aandacht kunnen gebruiken (blauw).

Oefen je te veel druk uit dan licht de tandenborstel onderaan de hendel op met een blinkend paars licht, en ook binnen de app krijg je dan een melding. Idem voor het te snel bewegen van de tandenborstel: het is beter de borstel zelf het werk te laten doen, en zacht van tand tot tand je weg verder te zetten.

Na het poetsen kan je via de app in 3D jouw gebit overlopen en zien welke tanden extra aandacht verdienen. In de app kan je dat trouwens op voorhand aangeven. Handig als jouw tandarts heeft gezegd om een bepaalde tand wat extra zorg te verlenen.

De app heeft verder ook wat extra functionaliteit aan boord, zoals een kalender voor je tandartsafspraken en er is de optie om extra behandelingen zoals spoelen met mondwater of flossen bij te houden. Het ultieme doel blijft volgens ons – en ook Philips – een rechtstreekse dialoog met de tandarts die jouw poetsgegevens kan inzien en advies geeft.

Poetsen met Sonicare

Over de Sonicare-technologie zelf. Het is even wennen als je een overstap maakt van een gewone tandenborstel of een elektrische tandenborstel met een andere bewegingstechniek. Vooral bij gevoelige tanden moet je de techniek gewoon worden. Ook het aanhouden van een juiste hoek is een uitdaging en vergt wat oefening in het begin. Doe je dat niet dan werkt de detectie net iets minder, en kan het ook voorvallen dat de badkamerspiegel met spatjes tandpasta wordt versierd. Althans dat bleek toch tijdens onze test.

De resultaten mogen er dan weer best zijn. Zo voelen onze tanden al na één poetsbeurt aanzienlijk gladder aan, en dat betekent toch dat er heel wat meer tandplak is weggenomen dan bij onze andere tandenborstel. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het aantal poetsbewegingen: tot 62.000 per minuut.

Altijd poetsen met de app?

Live de app gebruiken tijdens het poetsen is in het begin handig om je op weg te zetten om goed te leren poetsen, of om een bepaald programma en doel af te werken. Nadien zal je al snel merken dat je de app links laat liggen.

Handig blijft evenwel dat je af en toe synchroniseert om het de poetsgegevens van elke opzetborstel bij te houden, zodat je tijdig een nieuwe opzetborstel kan aanschaffen. Of wanneer je expliciet naar een bepaald doel wenst toe te werken zoals wittere tanden of een frisse adem.

Compleet pakket

De DiamondClean Smart 9700 wordt erg compleet geleverd – en dat mag ook voor zijn stevige prijs. Naast het bijzonder handige reisetui gaat het om een borstelhouder, waar je de verschillende opzetborstels op kan klikken, de draadloze oplader in combinatie met de glazen beker en een flesje tongspray.

Ja, je leest het goed: Philips heeft ook een speciale tongreiniger/borstel meegeleverd. Uit onderzoek is immers gebleken dat het reinigen van de tong heel wat voordelen kan bieden. Philips wil daarom de tongreiniging integraal laten deel uitmaken van de mondverzorging.

De glazen beker is een hygiënische oplossing voor het opladen omdat de onderzijde van de tandenborstel (die vaak nat wordt) niet in aanraking komt met de inductielader.

Valt deze DiamondClean Smart 9700 jou iets te duur uit, dan kan je nog teruggrijpen naar de 9500-set, die wat minder accessoires telt, of de 9300, zonder de tongreiniging.