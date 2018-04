Met de OLED973 mikt Philips bewust op het premium segment. Het nieuwe topmodel in het gamma van Philips maakt gebruik van een OLED-scherm en heeft namelijk een afzonderlijke soundbar die tevens dienst doet als tafelvoet.

De OLED973 is ondertussen de derde OLED tv die Philips in de markt zet, na de 9002 (die nu als naam de 873 krijgt) en de nieuw te lanceren 803. De OLED973, die vorig jaar voor de eerste maal werd getoond op de technologiebeurs IFA, is enkel verkrijgbaar in een schermgrootte van 65-inch (165 cm).

Design en aansluitingen

De voorbije jaren trok Philips bewust de kaart van het design als verkoopsargument, en dat is dit jaar niet anders. Zo is de soundbar luxueus afgewerkt met Deens Kvadrat-textiel en aluminium en zien we de luxe uitstraling ook terug in het picture-on-glass design.

Het beeldscherm van de 65OLED973 rust op een glazen plaat die aan drie zijden van de tv ietsje uitsteekt voorbij de zwarte schermrand. Op die glazen plaat is achteraan een metalen band met led-lampjes voorzien die instaat voor Philips bekende Ambilight achtergrondverlichting. De rest van de afwerking is in metaalgrijs.

Alle aansluitingen werden weggewerkt op de smalle achterzijde van de soundbar/tafelvoet. Dat betekent ook dat de soundbar niet los te zien is van de tv zelf, net zoals bij de W7 van concurrent LG.

Aan de rechterzijde achteraan zien we een afneembare stroomkabel, aan de linkerkant vier HDMI-aansluitingen (allen met ARC en eentje met MHL), een netwerkaansluiting, 2 USB-poorten (waarvan eentje van het 3.0-type), een sleuf voor een CI-kaart, een antenne- en satellietaansluiting, een optische audio-ingang en zelfs een hoofdtelefoonaansluiting. We ronden af met een component aansluiting en Audio L/R in.

Zoals we al zeiden valt vooral de soundbar als designblikvanger op. De soundbar is slechts enkele centimeters hoog en bovendien heeft Philips ook een slimme optie voorzien om de soundbar samen met de tv aan de wand te hangen. De soundbar kan je wegklappen naar achteren, zodat die deels verdwijnt achter en onder de tv.

De luidsprekers werden hiervoor binnenin onder een bepaalde hoek gemonteerd zodat het geluid toch nog de luisterpositie kan bereiken. Nadeel hiervan is dat een strakke montage tegen de muur onmogelijk is, en misschien ook niet wenselijk wil je ten volle van de mogelijkheden van het Ambilight gebruikmaken. Een slimme designkeuze wat ons betreft.

Er worden twee afstandsbedieningen meegeleverd: de bekende Philips-afstandsbediening met volwaardig toetsenbord aan de achterzijde; en een volledig nieuwe afstandsbediening in de vorm van een lange dunne stick. Die laatste bevat slechts zeven knoppen, waaronder één aanraakgevoelige zone waarmee je kan scrollen doorheen content en die je kan indrukken om een selectie te bevestigen.

Beeldkwaliteit

Net zoals elke OLED tv maakt Philips gebruik van een OLED-paneel van de fabriek van LG Display. Het paneel is van het jaar 2017 wat voor een iets hogere piekhelderheid zorgt dan de panelen uit 2016. Philips spreekt van een piekhelderheid van 900 nits en een kleurweergave van 99% van de DCI-P3 kleurruimte. Hierdoor krijgt de tv het UHD Premium label mee.

Op HDR-vlak is er ondersteuning voor de volgende drie HDR-standaarden: HDR10, HLG en HDR10+. Die laatste is de ‘gratis’ rivaal van de dynamische HDR-standaard Dolby Vision.

Het OLED-paneel is niet de enige determinant van de beeldkwaliteit, ook de beeldverwerking door een interne processor maakt het verschil. De beeldverwerking die Philips gebruikt staat al sinds vorig jaar, met de lancering van de P5-chipset, op een erg hoog peil. Op de P5 mogen we als Belgen best trots zijn: de ontwikkeling gebeurt in het Gentse ingenieursteam van TP Vision onder leiding van Danny Tack.

De P5 Picture Perfect Engine schoont het beeld op, via vijf verschillende stappen: het opschonen van de bron, de verwerking van de kleuren, het optimaliseren van de resolutie, het aanpassen van het contrast en het verzorgen van vloeiende bewegingen.

De P5 werd omwille van verschillende redenen ontwikkeld. Eentje daarvan is dat er vandaag al heel wat beelden gekeken worden via streamingdiensten zoals Netflix of een platform zoals YouTube. Daarom richtte Philips met de P5 zijn aandacht specifiek op dat soort materiaal. We doen daarom eerst even de test met HD-materiaal via Netflix en uitzendingen via digitale tv zodat we kunnen zien wat de P5-chip vermag.

Beelden blijven nadat ze onder handen genomen zijn door de beeldverwerking er erg natuurlijk uitzien, zonder geforceerd aan te voelen. Zelfs in de dynamische beeldmodus valt het allemaal erg goed mee. De P5 beeldchip schaalt de beelden op tot een niveau dat beter is dan de bron.

De televisie zet de 8-bit videostream – zoals je die binnenkrijgt van Netflix, zo goed mogelijk om in een 14-bit exemplaar, waardoor de pixelachtige artefacten zoals banding of verlies aan details worden weggewerkt. Met Ultra Resolution worden dan extra pixels toegevoegd zodat de beelden er op het 4K-scherm goed uitzien. De scherpte is wat ons betreft sensationeel, en ook met snelle bewegingen weet de beeldverwerking wel van wanten.

Andere tests met Full HD-materiaal zijn even overtuigend. Al lijken de beelden ietsje zachter in vergelijking met HD-beelden. Op zich is 1080p overtuigend genoeg. Maar het is vooral bij het weergeven van 4K/HDR dat deze tv een versnelling hoger schakelt.

Om de hogere resolutie en dan vooral het High Dynamic Range-gebeuren te testen nemen we er even de gloednieuwe Ultra HD Blu-ray van Justice League bij. Deze film is een uitstekende demo om het OLED-paneel, de beeldverwerking en de HDR-mogelijkheden te testen. Let er wel op dat de UHD-bron is aangesloten op de HDMI-poorten 1 of 2 of je zal niet de volledige kleuren te zien krijgen.

Zo zijn er in de Ultra HD Blu-ray van Justice League verschillende explosies, en momenten waar licht en donker eenzelfde beeld bevolken, net zoals heel wat donkere scènes waar de zwartprestaties mooi kunnen worden bekeken. Het finale gevecht met slechterik Steppenwolf is magnifiek: het kleurbereik aan oranje tinten is indrukwekkend.

Ook de piekhelderheid is bij momenten heel sterk aanwezig bij het weergeven van HDR-materiaal (HDR10-standaard) zoals de elektrische flitsen wanneer The Flash zich voortbeweegt of bij de talrijke explosies die de film rijk is.

Hoewel we nog geen test hebben kunnen doen met HDR10+ beelden, laat Philips weten dat de ondersteuning voor HDR10+ voorlopig enkel zal lopen via apps op de tv, en niet via een op HDMI aangesloten speler.

De combinatie van de P5-chip met de OLED-beeldschermtechnologie is wat ons betreft een schot in de roos. Beelden zijn contrastrijk, zwart is zwart en de kleuren spatten van het scherm.

Om de beelden nog wat meer op je voorkeur af te stemmen, heeft Philips standaard zeven beeldmodi voorzien waaruit je kan kiezen. Beeldpuristen onthouden best de volgende drie: Film, isf Dag en isf Nacht. Die drie instellingen zijn trouwens al zo goed als perfect ingesteld en als gewone gebruiker hoef je verder geen aanpassingen meer te doen.

Het verschil tussen isf Dag en isf Nacht is afhankelijk van het tijdstip (of beter omgevingslicht) waarop je tv kijkt. isf Dag selecteer je als er veel licht overdag in de kamer is. isf Nacht is er voor de avonduren. Als je niet te veel tussen beiden wilt kiezen, ga dan voor de Film-modus.

Ook wanneer de tv HDR-materiaal detecteert heb je de keuze uit zeven beeldmodi die specifiek zijn afgestemd dan op HDR.

Wie regelmatig een spelletje speelt met de tv, en voor wie de inputlag belangrijk vindt, beschikken beide beeldinstellingen (met en zonder HDR) over een game-modus.

Geluidskwaliteit

De soundbar tilt de beeldbeleving op deze tv naar een hoger niveau. De soundbar huisvest liefst zes geluidskanalen/drivers, goed voor een totaal muziekvermogen van 60W. Het systeem bevat aan de achterzijde ook een Triple Ring luidspreker die instaat voor wat meer body bij de lage tonen. De set produceert alvast een overtuigend geluid met het nodige volume bij onze kijksessie van de film Justice League.

Hoge tonen zoals uit het begin van Justice League (de scènes waar men rouwt om de dood van Superman) komen uitstekend door, en het algemene geluidsbeeld is de rest van de film ruimschoots voldoende om je onder te dompelen in de filmbeleving en de actie op het scherm.

De lage tonen hadden best wat meer kunnen zijn, en de mogelijkheid tot het aansluiten van een externe subwoofer of draadloze luidsprekers achteraan voor het surroundeffect zou top zijn geweest. Een ander minpuntje is dat Dolby Atmos niet wordt ondersteund door de soundbar, en dat had voor deze prijs wel gemogen. Misschien een ideetje voor de opvolger?

Ambilight

Het driezijdige Ambilight-systeem blijft één van de publiekstrekkers op de Philips tv’s. Gecombineerd met sommige beelden is het een echte eye-catcher en meerwaarde. Bovendien kan je de instelling van Ambilight variëren: kleuren afgestemd op de getoonde beelden, pulserend op de tonen van de afgespeelde muziek, of eenvoudigweg statisch als achtergrondverlichting zodat de ogen minder belast worden.

De aanwezigheid van Ambilight maakt daarom dit 65-inch OLED scherm nog een beetje grootser in zijn prestaties.

Android TV en Google Assistant

Philips kiest al enkele jaren voor Android TV als besturingssysteem voor zijn smart tv’s. In het verleden waren we niet altijd even overtuigd van dit OS, onder meer door kleine haperingen in de snelheid of het onverwacht afsluiten van apps. Met de nieuwe versie (Android 7.0) zijn hopelijk heel wat van die problemen verholpen. Onze ervaringen met deze nieuwste Android-versie op de Nvidia Shield beloven veel goeds.

Bij ons testexemplaar draait de tv nog op Android 6.0 en krijgen we inderdaad wat foutjes te verwerken, maar Philips heeft al beloofd nog deze zomer de overstap te maken naar Android 7.0 te maken. En da’s een goede zaak want de komst van komst van Android 7.0 luidt meteen ook de integratie met Google Assistant in. Zeker nu later dit jaar immers Nederlandstalige ondersteuning voor de spraakbediening volgt.

Philips heeft ook hardwarematig enkele voorbereidingen voor die stembediening getroffen. Zo is de tweede afstandsbediening er klaar voor dankzij een ingebouwde microfoon. In de tussentijd kan je wel al simpele spraakopdrachten ingeven voor bijvoorbeeld YouTube.

De tv laat zich ook makkelijk combineren met de slimme lampen van Philips Hue, waardoor je via diezelfde Google Assistant snel de verlichting kan afstemmen op het tv-kijken. We konden dit al eerder ervaren tijdens de demo op de persintroductie in Amsterdam.