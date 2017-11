De 55POS9002 is Philips’ vlaggenschip tv voor 2017 en is de tweede OLED-tv van het merk, na de 55POS901F van vorig jaar. Wij deden de test.

Dit jaar lijkt de OLED-technologie klaar voor de grote massa. Zo zijn de prijzen gedaald en is de techniek tot volledige wasdom gekomen. Het grootste voordeel van OLED zijn de zwartwaarden, doordat de OLED-pixels zelfoplichtend. Daardoor heeft OLED niet langer een achtergrondverlichting nodig zoals dat bij een LCD-tv met LED achtergrondverlichting het geval is. Doordat zwart echt zwart is, is het contrast bijzonder hoog.

De 55POS9002 werd in augustus verkozen door de EISA-leden als Beste Koop onder de OLED tv’s in 2017-2018. De televisie kan op papier terugvallen op een indrukwekkende rij features: naast OLED zijn dat de 4K Ultra HD resolutie mét HDR, het smart tv-systeem Android TV en Philips’ unieke Ambilight-verlichtingstechnologie.

Net zoals de andere OLED-tv’s in de markt maakt Philips gebruik van een OLED-paneel van LG Display, de enige fabrikant. De POS9002 is voorlopig enkel in 55-inch verkrijgbaar maar er volgt binnenkort nog een model in 65-inch. De prijs op het moment van schrijven bedraagt 2299 euro. Tot eind oktober liep er ook nog een cashback tot 300 euro.

Design en uitrusting

De 9002 valt op door zijn knappe design. In vergelijking met de 55POS901F moest de soundbar er aan geloven. Wat overblijft is een minimalistisch ogende tv met Philips’ unieke Ambilight-technologie. Met Ambilight wordt gekleurd licht dat zich aanpast aan de beelden op de tv, geprojecteerd vanuit drie randen van de tv op de wand achter de tv.

De bezel rond het scherm is zo goed als afwezig. Enkel een zwarte rand van 8mm blijft buiten het beeld zichtbaar en loopt uit in een dun metalen frame rondom de tv. Onderaan de voorzijde bevindt er zich het Philips logo, waarvan je de verlichting kan uitschakelen.

De slanke metalen tafelvoet laat zich heel makkelijk bevestigen: de tv even plat leggen, vier schroeven er in en klaar is kees. Wat overblijft bij meubelplaatsing is een voetafdruk van ongeveer 65 à 70 cm breed en 23 cm diep.

De achterzijde van de tv is afgewerkt in zwart plastic, met de bovenste helft van de tv extreem dun (5mm) en de onderste helft iets dikker (45mm) om alle elektronica en aansluitingen een plaats te geven.

De aansluitingen wijzen allen naar onderen of de zijkant, dus dat is een plus. Onder de reeks aansluitingen vier HDMI-ingangen die allen ARC (Audio Return Channel) ondersteunen maar waarvan er slechts twee HDCP 2.2 compatibel zijn en overweg kunnen met Ultra HD / HDR signalen. Een klein nadeel is dat aan kabelmanagement niet gedacht werd: de kabels kunnen niet weggewerkt worden, niet via de voet en niet via de achterzijde van de tv.

Op de achterzijde treffen we ook een luidspreker aan met zogenaamde triple ring-technologie die voor wat meer geluidsbeweging en lage tonen moet zorgen.

Philips levert al een aantal jaren bij zijn premium televisies een “dubbelzijdige” afstandsbediening. Op de onderkant van de afstandsbediening bevindt zich een qwerty toetsenbord om bijvoorbeeld logins en paswoorden sneller te kunnen ingeven. De afstandsbediening staat boordevol knopjes en weegt ook relatief zwaar.

De afstandsbediening werkt via infrarood en niet langer via radiofrequentie. Commando’s worden sneller uitgevoerd maar goed richten is wel een vereiste. Netflix-fans zullen de afzonderlijke knop op de afstandsbediening om de streamingdienst te starten erg waarderen.

Er zijn ook twee USB-poorten (eentje met USB 3.0) om externe drives aan te sluiten. Voor streamingdoeleinden en smart tv is er een netwerkaansluiting en Wi-Fi van de partij.

Beeldkwaliteit

Genoeg over functies, design en aansluitingen. We zijn vooral benieuwd naar de beeldkwaliteit van deze OLED tv. Het OLED-paneel is uiteraard de blikvanger op deze tv. Doordat elke OLED-pixel vanzelf oplicht of niet, kunnen donkere kleuren bijvoorbeeld perfect naast sneeuwwitte vlakken bestaan – zelfs in HDR-beelden zonder dat de heldere delen hun helderheid wordt beïnvloed, of donkere delen er grijs gaan uitzien.

De 55POS9002 is een van de eerste tv’s van Philips die een beroep doet op de nieuwe huisgemaakte P5 chip annex beeldverwerkingsengine. Die chip van Philips poetst door middel van talrijke parameters het beeld op en zet het klaar om zo goed mogelijk weer te geven op de tv. In het verleden zat beeldverwerking bij Philips altijd al in de bovenste schuif, en dat is met de P5, die 25 procent sneller is dan vorige processors, opnieuw het geval.

Een woordje over de beeldinstellingen waar je als kijker kan op ingrijpen. Standaard staat de tv ingesteld op de Standaardmodus. De instellingen ‘Film’ en vooral de twee ISF-modi (dag en nacht) zijn out-of-the-box de beste beeldinstellingen die je kan maken op deze tv.

Zwartwaarden

De 55POS9002 gaat goed om met donkere scènes. Zo blijven veel details in de schaduwen zichtbaar zonder dat er ruis optreedt, of dat er grijze vegen ontstaan. Dat is best knap voor zo’n betaalbare OLED tv, en dat hadden we ook wel een beetje verwacht als je weet dat de zwartwaarden zero nits uitstralen.

Kleuren

De kleurprestaties zijn in de isf-modi erg goed, en als je nog wenst bij te regelen kan dat perfect. Zo bevat de 9002 een witbalanscontrole op twee punten en een uitgebreid kleurenmanagementsysteem, dat je onder de instellingen Kleurtemperatuur en Kleurregeling in het menu terugvindt. De televisie geeft 70% van de Rec.2020 standaard weer.

Beweging

Bewegingen zien er natuurlijk uit, tenminste als je de minimuminstelling in de submenu’s Perfect Natural Motion en Perfect Clear Motion hanteert. Voor films raden we persoonlijk aan de instelling volledig uit te schakelen. Wat sportuitzendingen zoals voetbal betreft is de Sport-instelling best handig.

Standaardbeelden

Bekijken we via digitale tv enkele zenders in HD dan kunnen we zeggen dat de beeldkwaliteit over de hele lijn uitstekend is. Dat de P5 videoprocessor werd ontwikkeld om vooral content met een mindere beeldkwaliteit er toch goed te laten uitzien op 4K-televisie zien we terugkomen als we beelden in de resolutie van 720p bekijken. Met zo’n beelden kwijt de P5 zich uitstekend van zijn taak. Hoewel de beelden er niet zo scherp uitzien als echte 4K-content, ziet het er toch allemaal erg natuurlijk uit.

Hetzelfde verhaal als we enkele Blu-rays op de 55POS9002 loslaten zoals Mad Max Fury Road en Jurassic World. De tv brengt deze schijfjes naar een hoger niveau, zelfs met de doorsnee Blu-ray speler die we gebruiken. De diepe zwartwaarden en kleuren springen zo van het scherm in het woestijnlandschap van Mad Max of de bossen in het dinosauruspark. De P5 processor maakt uitstekend werk van het upscalen naar de 4K-resolutie van het paneel.

HDR beelden

Maar laat ons eerlijk zijn: de 55POS9002 koop je ook om te genieten van de nieuwste sensatie aan het AV-ornament: Ultra HD met High Dynamic Range ofte HDR.

Bij inhoud in 4K en met HDR is het bronmateriaal vaak van die aard dat alle instellingen om de beeldkwaliteit te verbeteren best uitgezet worden, tenminste dat raden wij toch aan als je de originele bedoeling van de makers wilt zien. We schakelen dus zowat alles uit.

Leestip: High Dynamic Range uitgelegd

Met HDR zijn hogere contrasten en meer kleuren mogelijk. De opgegeven helderheid van het OLED-paneel dat de tv gebruikt, bedraagt 750 candela’s per vierkante meter, ruim boven de minimum vereiste om het Ultra HD Premium te mogen dragen.

BIj het kijken naar HDR via Netflix, kiest de tv zelf de beeldstijl “HDR Persoonlijk”. Net zoals daarnet kan je best kiezen voor “HDR Films” of de twee isf-instellingen Dag en Nacht. Wat HDR betreft zit er één instelling wat dieper verborgen in het menu: HDR Perfect. Hiermee kan je de piekhelderheid opkrikken naar het maximum niveau van 750 nits.

Vergeet wel niet dat bij een hogere piekhelderheid details in de highlights – de lichte vlakken – minder zichtbaar zijn. Het is onmogelijk om beiden goed te krijgen zonder dat er materiaal in een HDR-formaat met dynamische metadata beschikbaar wordt gesteld. Denk aan HDR10+, een initiatief van Samsung, of Dolby Vision. Philips heeft momenteel nog geen beslissing genomen en ondersteunt voorlopig enkel de HDR-standaarden HDR10 en HLG.

In onze test gebruiken we verschillende bronnen: films op een Ultra HD Blu-ray zoals Wonder Woman; Netflix in 4K en losse videobestanden in een 4K-resolutie (h.265 codec). Een uitstekende test voor HDR vormt de nieuwe serie Mindhunter op Netflix. Die blinkt uit in donkere scènes: interieurs in oude gevangenissen of een kelderverdieping in het FBI-hoofdkantoor.

De 55POS9002 haalt alle nuances en details uit de 4K-beelden. Ook hier zien we de uitstekende P5-engine aan het werk. Ondanks de beperkte piekhelderheid is het HDR-plaatje erg goed. OK, in bepaalde hoogtepunten gaan de pieken niet hoger dan die 750 nits maar dat vinden we helemaal niet erg zolang het hele plaatje past. In combinatie met de zwartweergave hebben de beelden voldoende impact.

Standaard staat de HDR Upscaler aan, dus schakel die uit als je beelden wil zien die zo waarheidsgetrouw mogelijk de bedoeling van de makers volgt.

Gaming

Gamers mogen blij zijn nu de inputlag van 59ms vorig jaar op de 55POS9002 is gedaald naar minder dan 40ms.

Reflecties en kijkhoek

De glossy coating van het scherm zorgt ervoor dat kleuren en contrast uitstekend zijn, maar het zorgt toch voor reflecties wanneer oppervlakken met fel licht weerkaatsen in het scherm, zoals een raam bij daglicht of een lamp ‘s avonds.

Een sterk punt is dan weer de kijkhoek. Net zoals andere OLED tv’s kan je de tv bijna vanuit elke hoek bekijken zonder dat kleuren of contrast er sterk onder lijden.

Smart TV: Android

Philips gebruikt ook al enkele jaren het open-source besturingssysteem Android TV. Daardoor zijn er heel wat apps beschikbaar zoals YouTube, Plex, Kodi en Netflix. Het instellen van een Android tv is altijd handig als je al over een Google-account beschikt.

Nadeel van Android TV is dan weer dat het nog altijd beschouwd wordt als het mindere broertje van Android voor de smartphone. Al moeten we toegeven dat Google dat dit jaar wil veranderen.

De POS9002 draait in onze test nog op Android 6.0. Het sturen van bestanden in 4K HDR met Chromecast is daardoor nog niet mogelijk is. en update naar Android 7.0 staat wel ingepland tegen het jaareinde.

Minpuntje is dat de Amazon app ontbreekt op de Android TV’s van Philips. Op de televisies van Samsung en via de Nvidia Shield lukt dat bijvoorbeeld wel.

Ambilight

Het verdient applaus dat Philips blijft inzetten op zijn Ambilight technologie om toch een onderscheidend effect te hebben in de televisiemarkt.

Philips heeft de laatste jaren heel wat zaken aan Ambilight toegevoegd zoals Philips Hue, een gamemodus of integratie met Spotify. Eind dit jaar komt er ook een aparte Ambilight app aan.

Voor meer informatie over de werking van Android en Ambilight op deze Philips tv kan je er onze review van de 55PUS7502 op nalezen: Review Philips 55PUS7502.

Geluid

Het verwijderen van de soundbar heeft toch zijn effect op de geluidskwaliteit in vergelijking met de 901F. Zo missen we bass, directheid en diepgang, waardoor de audio die uit de tv komt op zijn best degelijk is, maar niet meer. Externe luidsprekers of een soundbar blijven we in zo’n gevallen altijd aanraden.