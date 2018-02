In april vorig jaar lanceerde Ikea officieel de slimme ledverlichting Tradfri in ons land. Het gaat om kant-en klare sets die qua prijs toegankelijker zijn dan bijvoorbeeld de Hue-lampen van pionier Philips. Wij testen van Ikea de nieuwe ledlamp met kleurverlichting. Op het moment van schrijven was deze lamp nog niet terug te vinden op de Ikea-website.

De slimme ledlampen van Ikea kan je via een app of afstandsbediening draadloos bedienen waaronder aan- en uitschakelen, dimmen of het veranderen van kleur.

Het assortiment bestond initieel uit een ledlamp met afstandsbediening, maar ondertussen is het assortiment uitgebreid met heel wat andere producten zoals draadloze bewegingssensoren, schakelaars en zelfs volledige lichtpanelen voor inbouw in Ikea-meubels. Sinds kort zijn ook de eerste ledlampen die van kleur kunnen veranderen opgenomen in het aanbod van de meubelgigant.

We testen de set met ledlamp met kleurverlichting (met E27-lampvoet) en bijpassende dimmer. De dimmer (artikelnr. 703.389.51) is een ronde afstandsbediening waarmee je het licht kan dimmen. De kostprijs bedraagt 39,99 euro.

Met de afstandsbediening, die werkt op een knoopcelbatterij (levensduur 2 jaar), kan je maximaal tien ledlampen bedienen. Bij het gebruik van die remote gelden wel enkele beperkingen. Zo geldt de bediening voor alle gekoppelde lampen samen. Inschakelen moet meteen voor alle gegroepeerde lampen; idem voor dimmen. Wat kleuren of witte tinten betreft zijn er maximaal negen beschikbaar via de afstandsbediening.

Best handig: de afstandsbediening heeft een magnetisch voetstuk waarmee je hem makkelijk op een metalen oppervlak of wand aanbrengt.

Meer mogelijkheden met hub en app

Als je gebruik maakt van de app zijn de mogelijkheden een stuk uitgebreider. Daarvoor dien je wel eerst een centrale verbindingshub (artikelnr. 403.378.06 – prijs 39,99 euro) aan te schaffen die je bedraad dient aan te sluiten op je router of switch. De hub zorgt voor een draadloze verbinding tussen de app en alle Tradfri-apparaten (maximaal 50) die je in huis wenst te bedienen.

Installatie is heel eenvoudig en in een mum van tijd geklaard. De grootste klus is het openknippen van de lastige plastic-verpakking. Dat kan beter Ikea!

1 van 10

In vergelijking met de afstandsbediening kan je in de app kiezen tussen 20 verschillende kleurenopties inclusief witte tinten. Je kan ook verschillende groepen maken: zo kan je bijvoorbeeld alle lampen in de zithoek in één groep steken, terwijl die van de eetkamer naar een andere groep verhuizen.

Je kan ook zogenaamde tijdschakelaars instellen. Ikea stelt een drietal suggesties voor: Wakker worden; Weg van huis en Aan en Uit. De eerste gaat bijvoorbeeld je nachtlampjes een dertigtal minuten voor opstaan feller laten worden, zoals de zon. Met de tweede kan je de lampen tussen een bepaald tijdstip op bepaalde dagen uitschakelen; met de derde schakel je simpelweg verschillende lampen op verschillende dagen en tijdstippen aan- of uit.

Op basis van die drie templates kan je zelf aan de slag en volledig nieuwe sferen aanmaken.

Hoe zit het met de kwaliteit van de verlichting? We halen er even de technische gegevens bij: de gekleurde ledlamp met lampvoet E27 produceert maximaal 600 lumen. Ter vergelijking: de meest recente Philips Hue-lamp met kleurverlichting, die we zelf gebruiken in een vloerstaander, heeft een lichtopbrengst van 806 lumen. In de praktijk valt dat verschil in de hoeveelheid licht wel op. De Ikea-lamp is naar ons aanvoelen iets te weinig sterk. Ga je voor een witte ledlamp dan is de lichtopbrengst met 1000 lumen wel voldoende.

Koppeling met Apple HomeKit en Philips Hue

Sinds eind vorig jaar is de verbindingshub ook compatibel met Apple’s HomeKit en Amazon’s Alexa (dat nog niet in België verkrijgbaar is). Op Google Home is het nog even wachten.

Middels een firmware-update zijn de lampen van Ikea ook bruikbaar en te combineren met de Philips Hue-lampen. Ze gebruiken immers hetzelfde ZigBee Light Link-protocol.

In de praktijk is de koppeling van de Ikea-lampen aan de Hue-bridge evenwel niet zo makkelijk. Hiervoor moet je toch eerst enkel trucjes toepassen.

Een eerste stap is het resetten van alle Ikea-lampen die je met de Philips Hue-bridge wil verbinden. Dat doe je door minstens zesmaal de lichtarmatuur waarin de Ikea-lamp zit aan- en uit te schakelen. Als de lamp tweemaal kort knippert weet je dat de lamp gereset is.

Een tweede stap is het koppelen van de lamp binnen de Philips Hue-app. Zet eerst de Ikea-lamp uit met de schakelaar en ga dan pas via de Hue-app op zoek naar de nieuwe lamp. Schakel tijdens het zoeken de Ikea-lamp terug aan, en miraculeus verschijnt de lamp in de opties. Doe je deze stappen niet, dan zal de app eindeloos blijven zoeken.

Eens de lamp is gevonden heb je opeens veel meer mogelijkheden met de Hue-app. Zo kan je meerdere kleuren selecteren via de typische Hue-kleurenpagina, en zo de lamp meer kleuren laten weergeven dan via de Ikea-app. Het koppelen van de Ikea-afstandsbediening in de Hue-app lukt evenwel niet.

Een test met de iPad om HomeKit te koppelen lukt niet. De Tradfri hub of gateway wordt wel gedetecteerd door onze iPad, maar we vinden nergens de 8-cijferige HomeKit-code terug. Normaal zou die in de app onder Instellingen > Integraties terug te vinden zijn, maar niet bij ons. Althans niet op een Android-telefoon, wel via de Tradfri-app op de iPad. Na enige pogingen herkent Apple HomeKit de gateway van Ikea.

Maar daar houdt het verhaal nog niet op. Als de Ikea-lampen al gekoppeld zijn met de Philips Hue-bridge werken ze niet met HomeKit. Je zal hier dus een keuze moeten maken. Om losse Ikea-lampen te koppelen aan HomeKit is er trouwens altijd de Ikea-hub nodig.