iFrogz maakt al langer accessoires voor bezitters van een smartphone. De Aurora Wireless is een draadloze hoofdtelefoon die aan een erg interessante prijs in de markt wordt gezet, minder dan 35 euro. We wilden dus wel eens weten of je voor die prijs ook kwaliteit in de plaats terugkrijgt.

Over het design kunnen we kort zijn. De trendy kleur van ons testexemplaar, felblauw, is de voornaamste blikvanger. De rest van de materialen, een combinatie van plastic en kunstleder, ziet en voelt er goedkoop uit. Dat merk je ook als je de hoofdband verstelt of de hoofdtelefoon even stevig behandelt. Duurzaamheidsprijzen zullen hier niet mee gewonnen worden. Het voordeel is wel dat de hoofdtelefoon bijzonder licht aanvoelt.

Op het rechteroor bevinden zich de bedieningselementen: knoppen om voor- of achteruit te spoelen, het volume te bedienen of een telefoongesprek aan te nemen. Door op het midden van die grote knop te klikken kan je de hoofdtelefoon via Bluetooth koppelen of pairen aan een smartphone of computer. Op het rechteroor zit ook de micro-USB aansluiting om de hoofdtelefoon op te laden.

Het linkeroor heeft een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm, zodat je nadat de batterij is leeggelopen toch naar muziek kan blijven luisteren.

Vergelijk de nieuwste hoofdtelefoons

De geluidskwaliteit dan. De oorkussens sluiten niet echt goed de oren af waardoor nog heel wat geluid van buitenaf binnensijpelt. De hoofdtelefoon eens stevig vastpakken kan helpen, maar het is uiteraard niet de bedoeling dat je dit constant doet. Er zit dan niks anders op dan het volume de hoogte in te jagen.

Jammer genoeg is de audiokwaliteit vrij basic en dat is bijna volledig te danken aan het ontbreken van bas. Daardoor klinkt zowat alle muziek vrijblijvend.

Ook het koppelen via Bluetooth loopt in het begin af en toe fout, maar kregen we wel na een tijdje goed. Niet te lang drukken op de centrale knop op het rechteroor is de boodschap. Drie seconden drukken en je schakelt de hoofdtelefoon uit; zes seconden indrukken en het koppelen begint opnieuw te lopen. De batterij houdt het een tiental uur uit.