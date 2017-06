Review: Huawei P10 smartphone

Anno 2017 zijn we ongelooflijk verwend wanneer het over smartphones gaat. Ze zien er allemaal best goed uit, dus hoe kan je als smartphonemaker nog opvallen?

Huawei hoopt op zijn nieuwe vlaggenschip P10 het verschil te maken met de camera, afkomstig uit het Leica-huis, een slimmere vingerafdruksensor en leuke kleurtjes uit de Pantone-stal.

We konden ondertussen enkele maanden aan de slag met de Huawei P10, hier ons verdict.

Design

De Huawei P10 mag er qua design best zijn, en voor wie fan is van het iPhone-design maar niet van iOS is dit een aantrekkelijke smartphone zijn.

Aan de voorzijde valt de geïntegreerde vingerafdruksensor op, opgevat als een lichte verzakking in het glazen scherm. Voor de achterzijde is er de keuze uit verschillende kleuropties, waaronder blauw (Dazzling Blue) en groen (Greenery) uit het designhuis van Pantone.

Ons testexemplaar heeft de matzwarte afwerking, en dat draagt nog steeds onze voorkeur weg. Hoewel de blauwe afwerking, die we even in onze handen kregen tijdens het Mobile World Congress in Barcelona, ook wel erg in orde is.

Aan de zijkant rechts bevindt zich de aan/uit-knop die erg luxueus oogt door de rode afwerking, ernaast bevindt zich een bredere knop die het volume regelt.

De P10 ligt erg goed in de hand door zijn kleine afmetingen, en heeft niet de neiging om uit je handen te glippen. Enig minpuntje over het design: de Huawei P10 is niet waterbestendig of waterdicht, en dat zou een vlaggenschip anno 2017 wel mogen zijn. Een werkpuntje dus voor Huawei.

Scherm

Het 5,1-inch scherm, met een Full HD-resolutie, is helder en kleurrijk genoeg, en hoewel het qua specs niet kan wedijveren met de schermen van bijvoorbeeld een Samsung stoort dit in de praktijk helemaal niet. En zoals we al zeiden: door deze afmetingen valt de P10 goed met één hand te gebruiken.

Camera

De camera is zonder twijfel het selling point van de P10 (en de iets grotere P10 Plus). Na een eerste samenwerking met Leica voor de P9 is overduidelijk dat er flinke stappen gezet zijn sinds vorig jaar.

De camera op de P10 bevat niet alleen een standaard 12 megapixel sensor voor kleuren maar ook een speciale monochrome 20 megapixel sensor voor foto’s in zwart-wit. Hij is zo opgezet dat het mogelijk wordt bokeh te creëren in je foto’s. Met bokeh staat het onderwerp scherp op de foto, en oogt de -vaak rommelige – achtergrond wat wazig.

Dat bokeh-effect leent zich natuurlijk perfect bij het nemen van portretfoto’s. Huawei voorzag dan ook een speciale portretmodus in samenwerking met Leica, die dat bokeh-effect combineert met een mooi maken filter. De intensiteit hiervan kan je zelf regelen.

In de praktijk konden we ervaren dat de foto’s erg goed zijn. We kregen dan ook geregeld complimenten om onze portretfoto’s.

Enige minpunt bij de portretmodus is dat contouren soms durven vervagen. Delen van het hoofd of haren gaan dan over naar een vergelijkbare achtergrond.

Op selfievlak presteert de camera uitstekend. De camera aan de voorzijde, eveneens van Leica-makelij kreeg hiervoor een upgrade naar een 8 megapixel exemplaar. De bokeh is ook bij de selfies mogelijk maar raden we toch af omdat dit onnatuurlijk oogt.

Wanneer er minder licht aanwezig is, schiet de camera van de P10 iets te kort. Er komt dan wat te veel ruis tevoorschijn of de foto’s zien er wat gekunsteld uit. Dat heeft te maken met de lichtsterkte van de lens (f/2.2). De iPhone 7 (f/1.8) en de Samsung galaxy S8 (f/1.7) doen het op dit vlak net iets beter. Is dat voor jou van belang dan kies je best voor de grotere versie van de P10, de P10 Plus, die beschikt wel over f/1.8.

Wat we zeker niet mogen vergeten is de uitstekende zwart-wit fotografie met de P10. Dit komt niet zo vaak naar voren in andere tests die we lezen op het net, maar is toch een extraatje dat niet elke andere smartphone presteert.

Een laatste toevoeging sinds een firmware-update in juni zijn de zogenaamde Live Photos waarbij je bij het nemen van een foto ook een kort filmpje opneemt.

Prestaties

De P10 maakt gebruik van Android 7.0 in combinatie met de Emotion UI-skin van Huawei zelf. Die laatste is voorlopig al de beste van Huawei tot op heden, en ziet er ook goed uit. Die interface kreeg in onze test verschillende updates, dus Huawei werkt er hard aan om die steeds beter te maken.

Enige nadeel van Emotion UI is dat verschillende apps standaard worden meegeleverd en je deze niet kan uitschakelen. Nu Android steeds beter wordt is de nood aan dergelijke skins volgens ons minder noodzakelijk. Bovendien vertraagt het updates naar nieuwe versies van Android. Op de P10 staat op het moment van schrijven Android 7.0, maar nog niet Android 7.1.

Bij normaal dagelijks gebruik vonden we de P10 altijd vlotjes en erg snel reageren, dus op dit vlak geen enkele opmerking.

Vingerafdruksensor

Huawei heeft de typische onscreen navigatietoetsen omgeruild voor bewegingen via de vingerafdruksensor. Zo kan je door een korte druk teruggaan naar het vorige scherm, een langere druk brengt je naar het startscherm en een veegbeweging naar links geeft je een overzicht van de openstaande apps.

Het is even oefenen vooraleer je er vlot mee weg bent maar daarna werkt het best wel intuïtief. Bovendien komt er zo wat extra schermruimte onderaan vrij. Desnoods kan je altijd nog het oude systeem van onscreen navigatietoetsen gebruiken.

Andere kenmerken

De opslagcapaciteit bedraagt een royale 64GB en is uitbreidbaar met een microSD-kaart. De batterij is 3200 mAh groot (ter vergelijking bij de P9 was dat 3000 mAh) en daar doen we het toch bij mild gebruik zeker twee dagen of langer mee. Opladen gebeurt via de USB-C poort. De eerste minuten wordt de smartphone steeds extra snel opgeladen: altijd handig als je enkele minuten voor vertrek ziet dat je dag niet gaat doorkomen. Bij een capaciteit van 20% en 10% krijg je telkens een verwittiging.

Luisteren naar muziek via Bluetooth-luidsprekers of een hoofdtelefoon werkt allemaal vlotjes, en er is ook nog steeds een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting present.

