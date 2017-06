Review: HTC U11 smartphone

Hoe val je nog op in een verzadigde markt als die van de smartphones? HTC denkt het antwoord te weten met een knijpbare telefoon. We konden de U11 een tweetal weken testen, en waren aangenaam verrast.

Design

Het design van de HTC U11 doet vertrouwd aan. In tegenstelling tot concurrenten als LG en Samsung heeft het scherm van 5,5-inch een normale 16:9 beeldverhouding. De kwaliteit van het scherm is fantastisch: scherp, helder met levendige kleuren.

De Home-knop doet tegelijkertijd dienst als vingerafdrukscanner en aan de rechterzijkant bevinden zich de volumeknoppen en de aan/uit-knop.

Het wordt interessanter wanneer we naar de randen en de achterzijde kijken. De smartphone maakt aan alle zijden een afgeronde overgang naar de achterkant. In plaats van metaal trekt HTC nu resoluut de kaart van glas voor de achterzijde.

Het ‘vloeibare’ oppervlak van de HTC U11 – HTC noemt het Liquid Surface – bestaat uit verschillende lagen glas en op de achterzijde van de telefoon zorgt dat voor een speciaal effect: daar lijken de kleuren te veranderen naargelang de invalshoek van het licht.

Het enige nadeel van glas is dat het oppervlak een magneet is voor vingerafdrukken. Daarom levert HTC standaard een transparante plastic cover mee die ook wat meer grip geeft bij het vastnemen van de telefoon.

Tussen het Liquid Surface-glas achterop en het Gorilla Glass paneel aan de voorzijde bevindt zich rondom de smartphone een metalen frame, waarvan het onderste gedeelte aanraakgevoelige panelen bevat. Edge Sense noemt HTC het. Het is op die plek waar je kan knijpen met de hand, en de druk die je uitoefent kan worden gedetecteerd.

HTC heeft bij een knijpbeweging standaard ingesteld dat de camera wordt opgestart. Maar hoe hard je knijpt en welke actie nadien volgt kan je overigens volledig zelf bepalen. Zo kan je bijvoorbeeld met een knijpbeweging je favoriete app lanceren. Bovendien kan je variëren tussen kort knijpen en langer knijpen en vasthouden, en zo twee verschillende acties opstarten.

We hadden onze vragen bij het knijpen maar in de praktijk heb je zo wel bijzonder snel toegang tot iets, zelfs wanneer het scherm nog vergrendeld is. Dus, even wennen, en er kan tijd worden uitgespaard.

HTC kon niet anders dan de andere merken volgen en heeft de U11 beter stof- en waterdicht gemaakt. HTC hanteert de IP67 spec zodat een korte onderdompeling in het water niet het einde van de telefoon betekent.

Voor de HTC U11 kan er gekozen worden uit vier kleurtjes: naast ons blauwe testmodel ook nog zwart, wit en zilver. De prijs van de HTC U11 bedraagt op het moment van schrijven 749 euro.

Kenmerken

Onder de motorkap schuilt de Qualcomm Snapdragon 835 processor met 4GB werkgeheugen en een opslagcapaciteit van 64GB. De opslag kan uitgebreid worden met een geheugenkaartje. In de praktijk werkt alles vlot en supersnel: geen opmerkingen op dit vlak.

De batterij is 3000mAh groot en daarmee zou je het toch zo’n anderhalve dag bij normaal gebruik moeten uithouden. Om snel op te laden is Qualcomm QuickCharge 3.0 van de partij.

HCT maakt gebruik van Android als besturingssysteem en giet daar een licht HTC Sense sausje over. Die voegt enkele zaken aan Android toe maar al bij al valt het mee, zodat de Android-ervaring optimaal is op de U11.

De belangrijkste toevoeging is de HTC Sense Companion, een virtuele assistent die het gezelschap krijgt van Google Assistant en later op het jaar Amazon Alexa.

De HTC Sense Companion geeft je suggesties op basis van de locatie en het tijdstip, en moet beter worden met de tijd. Wegens de duurtijd van de test kunnen we hier geen oordeel over vellen.

Camera

Bij de lancering van de U11 kon HTC niet zwijgen over het feit dat de camera zonet de hoogste DxOMark score aller tijden behaalde, net iets beter dan de camera op de Google Pixel en de Galaxy S8.

En dat is niet gelogen. De 12 megapixel camera neemt uitstekende foto’s. De f/1.7 lens is een grote hulp als er wat minder licht is, en ook de optische beeldstabilisatie is altijd een grote troef. Het maakt dat details mooi overeind blijven in de foto’s en kleuren waarheidsgetrouw.

De toevoeging van de HDR modus, die standaard ingeschakeld is, kwijt zich goed van zijn taak als de lichtomstandigheden wat lastiger zijn en zorgt zo voor een mooi uitgebalanceerde foto. Enige minpunt is dat de sluiter wel niet van de snelste is.

Voor selfies is er een 16 megapixel frontcamera.

Geluid

Net zoals Apple heeft HTC niet langer een hoofdtelefoonaansluiting voorzien. Die functie is overgenomen door een USB-C poort, waarmee je de smartphone ook moet opladen. HTC levert niet alleen een adapter mee waarop je via een klassieke aansluiting je hoofdtelefoon kan koppelen, maar ook oortjes die rechtstreeks op USB-C kunnen worden aangesloten. Ze zijn zelfs voorzien van actieve ruisonderdrukking.

Wanneer je die oortjes ze voor de eerste maal gebruikt met de HTC U11 moet je prompt een geluidsprofiel aanmaken. Je oren worden met een testsignaal ‘gescand’ en de hoofdtelefoon wordt gekalibreerd en aangepast aan jouw oren. In ons geval klinkt de muziek luider en lijkt die softwarematig onder handen genomen te zijn. Je kan de geluidsfunctie (HTC USonic) trouwens in- en uitschakelen zodat je een vergelijking kan maken. De ruisonderdrukking is op zijn best flauwtjes te noemen.

Gebruik je een andere hoofdtelefoon op de adapter, dan moet je wel steeds een ander geluidsprofiel aanmaken. Pluspunt is dat de adapter over een ingebouwde DAC beschikt waardoor ook moeilijker aan te sturen hoofdtelefoons te gebruiken zijn met de HTC U11.

De BoomSound luidsprekers op de HTC U11 zijn uitstekend en je kan bij het luisteren naar muziek schakelen tussen muziekmodus en theatermodus. Die eerst geeft net als bij de hoofdtelefoon een boost aan decibels en alles klinkt voller. De theatermodus lijkt eerder de focus te leggen op de stemmen en klinkt wat te schraal. Details gaan wel vaak verloren.

