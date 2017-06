Review: Grohe Sense draadloze watersensor

De Grohe Sense is een draadloze watersensor die je waarschuwt op je smartphone wanneer het een waterlek of vochtigheid detecteert. Een korte review van dit slimme device.

Installatie

Toen we de Grohe Sense (richtprijs 60 euro) voor de eerste maal installeerden bleek de app nog in beta status te zijn. Het installatieproces verliep dan ook allesbehalve van een leien dakje, met verschillende resets en onduidelijkheid welke stappen in welke volgorde in het installatieproces moesten worden gevolgd.

Bij zo’n internet of things gadgets is de installatie doorgaans doodeenvoudig. Batterijen erin stoppen, via WiFi zoeken naar het netwerk dat de gadget uitzendt, connecteren, de draadloze gegevens van je thuisnetwerk al dan niet automatisch ingeven, en daarna de app opstarten.

Of zo zou het toch moeten zijn. Maar dat was wel even anders bij de Grohe Sense. Zo kregen we een Duitstalige (!) melding dat de Sense was geïnstalleerd maar kregen we het niet te zien in de app. Enkel door de app op onze Android smartphone af te sluiten en te herstarten, vonden we de Sense terug. Ondertussen – midden juni – ging de app van beta naar alpha status en zou toch het een en ander beter moeten lopen.

App en meldingen

Even over de app zelf. Je kan verschillende woningen aanmaken – handig als je een buitenverblijf hebt of als je de kelder van je grootouders in de gaten wenst te houden – en daar Grohe-producten aan toevoegen. Niks nieuws onder de zon tot hiertoe. Klik je op jouw Grohe Sense, krijg je meteen in chronologische volgorde de laatste meldingen te zien.

Die meldingen gaan over drie zaken: een waterlek, een afwijking van een vooraf ingesteld temperatuursinterval en een (relatieve) luchtvochtigheid die niet idealiter is, bijvoorbeeld afwijkend van de ideale range tussen de 40% en 60%. Die laatste twee stel je uiteraard naar eigen wens in.

Van elke overschrijding van een waarde krijg je een melding op het startscherm van je smartphone. Jammer genoeg nog in het Duits, zelfs al is onze smartphone in het Engels ingesteld.

Een waterlek of dreigend overstromingsgevaar wordt nog eens extra in het rood benadrukt binnen de app. Het lijstje van meldingen binnen de app kan aardig oplopen: in ons geval moet je eerst door 10 meldingen scrollen, tenzij je die manueel als gelezen aanvinkt. Beetje omslachtig want swipen lukt niet.

Na de meldingen krijg je de status van de batterij en het WiFi-signaal te zien. Deze laatste krijgen een meer prominente plaats dan de huidige temperatuur en vochtigheid in die kamer. Toch twee waarden die bijvoorbeeld beter in een dashboard passen en die je meteen bij het openen van de app te zien krijgt…

Wanneer we de Grohe Sense in een plasje water plaatsen, licht deze meteen rood op en krijgen we razendsnel een melding op onze smartphone. De twee contactpuntjes zijn dus erg gevoelig en da’s een pluspunt.

Conclusie

De Grohe Sense is een toestel dat je aankoopt, vervolgens een plekje geeft in je kelder of in de buurt van je wasmachine of onder het aanrecht of de wastafel, en nadien vergeet. Dat je er ook de temperatuur en vochtigheid mee kan uitlezen is meegenomen. Zo weet je meteen of de slaap- en badkamers goed verlucht zijn.

Maar om de waarden uit te lezen dien je nog altijd de app te openen. Dat had anno 2017 voor een nieuw gelanceerd product wel anders mogen zijn. Uitwisseling van gegevens met andere apps of bediening via externe toepassingen als HomeKit had best gemogen voor deze prijs.

