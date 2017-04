Review: Google Chromecast Ultra – 4K mediastreamer

Vorig jaar in oktober lanceerde Google een nieuwe versie van zijn Chromecast mediastreamer, de Chromecast Ultra. Die ondersteunt de 4K Ultra HD resolutie en HDR-weergave. Of het de moeite waard is om de overstap te maken, bekijken we even in onze review.

Naast die verhoogde resolutie worden video’s zo’n 2 keer sneller geladen en krijgt de WiFi-verbinding nu ook het gezelschap van een aansluiting voor een ethernetkabel.

De originele Chromecast, gelanceerd in 2013, met een update in 2015, was een regelrecht succes. Met die kleine stick kon je van een oudere televisie een smart tv maken, en filmpjes via Netflix, YouTube en Google Play streamen.

Maar ondertussen stond de technologie niet stil met de komst van heel wat geavanceerde 4K Ultra HD televisies die standaard Netflix en YouTube-apps aan boord hebben. De vraag is of de Chromecast Ultra nog wel nuttig is in dit veranderde landschap?

De toevoeging van 4K en HDR (High Dynamic Range) zorgt meteen ook voor een verdubbeling van de prijs: van 39 euro naar 79 euro. Zijn de verbeteringen van die aard dat deze prijs is gerechtvaardigd? We zoeken het uit.

Installatie en werking

De Chromecast Ultra ziet er nog steeds als een kleine ronde hockeystick uit. De korte HDMI-kabel kleeft magnetisch aan de achterzijde en er is een micro-USB poort voor de stroomaansluiting. Op de stroomadapter is er plaats vrijgemaakt voor een ethernetaansluiting. Die zal vooral zijn nut bewijzen bij het streamen van 4K-video’s.

Via het stopcontact is de enige manier om de Chromecast Ultra van stroom te voorzien. Je kan niet langer stroom afnemen via de USB-poort van je tv.

Installatie is in minder dan tien minuten gebeurd. Nadat je de Chromecast op een vrije HDMI-poort van je tv en een stopcontact hebt aangesloten, installeer je vervolgens de Google Home app op je smartphone, tablet of laptop en volg je de instructies. Je kan daarbij kiezen of je via WiFi of ethernet wil streamen en casten. Wat het verschil tussen beiden is: daarover straks meer.

Na installatie sla je aan het streamen of liever casten. Apps of programma’s die overweg kunnen met de Chromecast Ultra, zoals NetFlix en YouTube, zal je herkennen aan het typische cast-icoontje, dat opduikt na selectie van een filmpje. Zie je dat staan, dan kan je daar op drukken, en selecteren naar welk toestel je wenst te casten. In ons geval dus de Chromecast Ultra.

Het geselecteerde filmpje wordt dan afgespeeld op je tv. De Chromecast neemt de volledige werking van de streaming voor zijn rekening. De batterij van je smartphone blijft gespaard. In feite functioneert de smartphone, tablet of laptop dan als afstandsbediening.

Wel twee opmerkingen in verband met de HDMI-poort op je tv: check of die 4K kan doorgeven, en controleer de beeldinstellingen zodat Ultra HD wel is ingeschakeld op deze poort. Zoniet zal je geen echte 4K-beelden, eventueel met HDR, te zien krijgen, of komen de kleuren er anders uit te zien.

Prestaties

We testen eerst de Chromecast via onze WiFi-verbinding. Videostreams opstarten en casten naar de tv gaat snel: even bufferen en je kan kijken. Serveren we echter een 4K-filmpje via Netflix, dan durft na enkele minuten ook regelmatig buffering optreden.

Da’s vervelend, en daarom heeft Google ook de ethernetaansluiting (zonder meegeleverde kabel!) voorzien. Gebruiken we die dan streamt alles lekker vlot. Gebruik je WiFi dan raadt Google toch aan de 5GHz band te gebruiken. Zoals steeds geldt: zorg eerst dat je thuis over een goede internetverbinding en router beschikt!

Zowat alle Netflix Originals zijn in 4K Ultra HD te bekijken. Daar dus geen gebrek aan content. In de app op je smartphone krijg je mooi de melding dat je in Ultra HD of HDR aan het kijken bent. Met filmpjes via YouTube krijg je die melding tijdens het opstarten van de stream op de tv zelf.

Op het eerste zicht is de Chromecast enkel te bedienen via je mobiel apparaat of de chrome-browser op je computer. Een afzonderlijke afstandsbediening is er niet. Maar als je HDMI-CEC hebt ingeschakeld op je tv, dan kan je de Chromecast bedienen met je tv-afstandsbediening. Zoals een filmpje pauzeren of stoppen. Bovendien kan je het casten al starten als je tv zich in slaapmodus bevindt. Via HDMI-CEC zal de tv meteen jouw stream afspelen, zonder dat je naar de afstandsbediening van de tv moet grijpen. Lekker handig!

Fotogalerij Chromecast Ultra

Waarom de Chromecast Ultra wel of niet relevant is?

Blijft ook de volgende vaststelling: als je reeds een 4K Ultra HD televisie in huis hebt, die overweg kan met HDR, waarom zou je dan de Chromecast Ultra kopen?

Zowat alle nieuwe tv’s uit 2016 en 2017 kunnen overweg met HDR en hebben eigen apps voor Netflix, YouTube en Google Play, die na firmware-updates perfect kunnen streamen in HDR. Vaak is ook de Amazon Prime Video-app present, mét 4K en HDR. Niet op de Chromecast, onder meer omdat Amazon de eigen Fire TV stick wil promoten.

Bovendien detecteert de tv in vele gevallen of er HDR-informatie met de beelden wordt meegegeven, en wordt automatisch de HDR-beeldmodus ingeschakeld.

Maar ben je niet tevreden met het smart tv-platform dat de tv-fabrikant gebruikt, omdat die traag is of er visueel niet uit ziet, dan is de Chromecast Ultra wel een oplossing. De gebruikte interface is die van het toestel waarop je de content doorbladert, zoals je smartphone. Heb je meerdere tv’s in huis, dan blijft de interface hetzelfde en hoef je niet het lot van (waarschijnlijk) verschillende smart tv-platformen te ondergaan.

Bovendien hoef je apps zoals Netflix of YouTube maar eenmalig in te stellen op je smartphone of tablet, en je kan streamen naar elke tv waarop een Chromecast is aangesloten, of die Chromecast heeft ingebouwd (zoals de tv’s met Android TV als smart tv-platform). Da’s eenvoudig en lekker snel.

Een derde pluspunt is dat de apps op je smartphone of tablet doorgaans veel sneller de nieuwste updates krijgen, wat met de apps op je smart tv niet altijd het geval is…

Neem hem overal mee naartoe!

Een troef van de Chromecast is dat je hem ook op reis kan gebruiken. Op de hotelkamer vind je vandaag zowat overal een tv met een vrije HDMI-poort en een stopcontact in de buurt. Plug even de Chromecast in, en je kan met je smartphone of tablet casten naar de tv.

Of ga je bij vrienden of familie op bezoek, en zij hebben geen Netflix, kan je toch even een serie of film streamen. Heb je een tweede tv zonder apps in huis, of een projector, dan stoom je die meteen klaar voor streaming.

Wat kan je bekijken met de Chromecast Ultra?

Welke dingen kan je allemaal bekijken of casten met de Chromecast Ultra? We hebben het al over Netflix, YouTube en Google Play gehad (allen in 4K) en het ontbreken van Amazon Prime Video.

Met de Chromecast kan je een fotocollectie via Google Foto’s tonen op de tv, of muziek via Spotify en Google Play Music afspelen. En wie een Plex mediaserver gebruikt, kan ook de inhoud ervan casten naar de tv.

Verschijnt er geen cast-icoontje of heeft de video die je wil streamen geen eigen app, dan kan een techniek met als naam Chrome Mirroring een oplossing bieden, maar enkel voor Android-gebruikers. Apple-gebruikers moeten het blijven doen met het cast-icoon in apps.

Met Chrome Mirroring kan je de inhoud van webpagina’s in de Chrome-browser weergeven op de tv. Handig om te browsen op een groter scherm of bij het geven van presentaties. Ook het chrome-scherm van je Android-apparaat kan je integraal weergeven op de tv.

Voor Vlaamse lezers is het handig om te weten dat je zo de programma’s op VRT Nu, Stievie of Vier kan afspelen op je tv. Je surft gewoon naar de aflevering die je wil zien in de Chrome-browser, bijvoorbeeld via je smartphone of tablet, en je ziet het Cast-icoontje opduiken. Daarna kan je via de notificaties op je Android-smartphone de stream op de tv eventueel pauzeren of stopzetten.

De Chrome-browser moet wel blijven openstaan op je toestel. Maximaliseer ook de videostream in je browser of je blijft zitten met een zwart kader. Bij onze tests bleek de beeldkwaliteit van de streams via VRT en VTM beter dan die van Vier, die eerder blokkerig en ondermaats was op een grote tv.

Samengevat

Wanneer je al over een Chromecast van de tweede generatie beschikt lijkt een overstap naar de Chromecast Ultra overbodig. Ook voor wie al een 4K Ultra HD tv in huis heeft met HDR én de juiste apps is een aankoop redelijk nutteloos. Tenzij je de bediening en controle via een smartphone of tablet zoveel handiger vindt, of niet tevreden bent over het smart tv-platform van je tv.

Een interessante user case van de Chromecast Ultra, en dus ook de goedkopere Chromecast 2, is op reis waar je vaak oudere flatscreens zonder smart tv zal tegenkomen. Ook als je eens op een andere tv of projector in huis wil streamen via Netflix, of Vlaamse tv-programma’s wil zien, kan de Chromecast nuttig zijn.

Heb je nog geen Chromecast, dan haal je best de Ultra in huis, zodat je futureproof bent en voor de volgende jaren toch gebeiteld zit qua 4K-content.

Goed nadenken dus of je wel alles uit de Chromecast Ultra zal halen, anders is de Chromecast 2 de goedkopere oplossing!

Reageer