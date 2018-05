Naast al dat duur smartphonegeweld genre iPhone X of Samsung Galaxy S9 zou je haast vergeten dat er ook merken zijn die op een volledig ander doelpubliek mikken. Het Oostenrijkse Emporia is daar één van: het wil met zijn smartphones vooral de markt van de 60-plussers aanspreken.

De nieuwste smartphone van het merk is de Emporia S2, een telefoon die bewust de kaart van de eenvoud trekt. Uit een onderzoek (van D21 Digital Index) blijkt dat slechts 61% van de 50-plussers een smartphone heeft. Onder de 70-plussers is dat getal nog lager: 25%.

De redenen hiervoor moet je niet ver gaan zoeken: de complexiteit van de nieuwste smartphones, met steeds drukker wordende besturingssystemen en instellingen die ver onder het hoofdscherm verstopt zitten, maken het de oudere gebruiker er niet makkelijker op.

Design

We nemen er daarom even de S2 bij, die we de voorbije maanden ter beschikking kregen van Emporia. Met zijn design loopt hij misschien wat achter op dat van de high-end smartphones, maar wat ons betreft mag hij er best zijn. Hij oogt met zijn metalen rand rondom stevig, en de geribbelde achterzijde zorgt voor een vaste grip bij het vastnemen van de telefoon. Met z’n 173 gram is de smartphone best zwaar.

Het design en de vormfactor is alvast een grote stap vooruit ten opzichte van de eerste Smart-telefoon van Emporia. Dat toestel zag er bij de launch al meteen ‘oud’ uit. Een fysieke home-knop is wel verdwenen: in de plaats komen de drie standaard Android-knoppen.

Voor we hem kunnen testen dienen we eerst de batterij in de telefoon te plaatsen door het hoesje achterop weg te nemen. Daardoor belanden we meteen bij een eerste pluspunt van de Emporia S2: de batterij is immers verwijderbaar en dus makkelijk te vervangen bij problemen.

Emporia levert ook twee blauwe hoesjes bij de telefoon, eentje dat de noodknop achterop het toestel toegankelijk maakt, en eentje dat de noodknop afdekt. Het zal er dus een beetje van afhangen wat de mate van hulpbehoevendheid is van de senior die de telefoon gebruikt. Die noodknop kan je toewijzen aan vijf telefoonnummers van contactpersonen, die worden opgebeld bij het indrukken van de noodknop.

Gebruiksgemak

Om een vlotte start te garanderen is er een uitgebreid (meer dan 100 pagina’s) handboekje meegeleverd, die in verschillende stappen uitlegt hoe je de telefoon moet gaan gebruiken en die algemene termen rond mobiele telefonie behandelt. Bij de eerste maal opstarten van de telefoon kan er desgewenst ook voor een spelletje worden gekozen dat je vertrouwd maakt met enkele functies van de telefoon.

De interface is bewust erg eenvoudig gehouden met grote en duidelijke iconen, grote lettertypes en niet te veel pagina’s om doorheen te swipen of te scrollen. Het beginscherm biedt toegang tot spraakoproepen, berichten, meldingen en foto’s, en toont uur, datum en batterijstatus. Bovenaan is er een snelknop om zaken zoals de zaklamp, het alarm, de stille modus en WiFi aan – of uit te schakelen.

Het scherm lijkt ons met zijn 5-inch voldoende groot, is overzichtelijk en helder. Als je via het beginscherm naar links veegt met de vinger kom je terecht op een tweede scherm waar je veel gebruikte apps of instellingen kan gaan raadplegen, zoals de camera (8 megapixels), het weer, de internetbrowser, de rekenmachine, enzovoort. Veeg je naar rechts dan beland je op een scherm met vier favoriete contactpersonen, de voicemail en het noodoproepsysteem.

Apps en specs

De Emporia S2 draait overigens op een eigen interpretatie van Android 6.0. Telkens je een selectie maakt krijg je haptische feedback (lees: een trilling) bij activering. De gebruikte processor is niet van de snelsten maar dat hoeft volgens ons niet: de meeste eenvoudige apps zijn snel genoeg voor de doelgroep.

Onder de Appinstaller kan je de volgende apps downloaden: Google Services, Amazon, Facebook, Messenger, WhatsApp en YouTube.

Het geluid is naar mijn aanvoelen meer dan luid genoeg. De camera neemt realistische foto’s, al zit er een kleine vertraging op tussen afdrukken en het nemen van de foto. Ook bij slechte lichtomstandigheden moet je niet veel verwachten van de foto’s. De selfiecamera telt slechts 2 megapixels, al denken we dat deze niet bijster veel zal gebruikt worden.