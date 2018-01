De B&O BeoVision Eclipse is de eerste OLED-televisie van het Deense merk. De Eclipse is er in twee schermgroottes, 55-inch en 65-inch, en tovert een 4K-resolutie met HDR (inclusief Dolby Vision) op het scherm.

Voor het OLED-paneel werkt Bang & Olufsen samen met LG. Het schermgedeelte is in feite niks anders dan een OLED55C7 die voor B&O op maat werd gemaakt, met de beeldverwerking er bovenop. Ook het smart tv-platform, webOS, is geleend van LG, en het is daarmee de eerste niet-LG tv die een beroep doet op webOS.

De ontwikkelingen op het vlak van beeldtechnologie gaan razendsnel en het is dus ook niet onlogisch dat B&O gekozen heeft voor de expertise van LG. Daardoor kon B&O zich concentreren op wat ze het beste kunnen: design, geluid en de integratie van alle elementen.

Dat uit zich wat de Eclipse betreft in een stevige soundbar (B&O spreekt liever van een SoundCenter) en een uitgesproken design en bouwkwaliteit met verschillende opties waaronder een gemotoriseerde vloerstand of wandsteun. Het SoundCenter is het brein van het hele systeem, en is via HDMI en een netwerkaansluiting verbonden met het OLED-paneel.

Het resultaat is een uitmuntende beeld- en geluidservaring, maar wel met een bijpassend fors prijskaartje. De startprijs bedraagt € 8100 voor de 55-inch tv, inclusief de BeoRemote One afstandsbediening maar exclusief het speakerdoek. Voor de 65-inch versie moet je al rekenen op minstens € 11800.

Design

De BeoVision Eclipse ziet er helemaal anders uit dan je gewend bent bij een tv. Niet de minimalistische look met zoveel mogelijk de nadruk op het scherm en andere onderdelen die zijn verborgen of weggewerkt. Integendeel, huisdesigner Torsten Valeur laat het OLED-paneel rusten op het grote SoundCenter. Dat is wat breder dan het scherm en afgewerkt met een cover in stof of aluminium.

En daar houdt het voorpaneel nog niet op: het SoundCenter mondt onderaan uit in een zwartgekleurd glazen paneel dat de elektronica verbergt. Dat zwarte paneel ligt in het verlengde van het scherm bovenaan waardoor het lijkt alsof dat scherm doorloopt achter de SoundCenter.

Het scherm zelf – waarin het OLED-paneel zit verwerkt – heeft een dunne zwarte rand van iets meer dan een cm. De bovenste helft van de tv is superdun, zoals we gewend zijn bij OLED-tv’s en is achteraan afgewerkt met een paneel in geborsteld zilver metaal. De onderzijde van de tv is iets dikker om plaats te maken voor alle elektronica en aansluitingen. Die zitten weggewerkt achter plastic panelen.

Aan de achterzijde treffen we vier HDMI-poorten aan waarvan er drie bruikbaar zijn, ééntje is al bezet voor de verbinding met de SoundCenter. Er zijn ook aansluitingen voor drie USB-poorten (waarvan één USB 3.0), een optische audioingang, een RS-232C connector en drie antenne-aansluitingen. De netwerkaansluiting wordt doorgelusd naar de onderzijde van het toestel. De Eclipse heeft een dubbele televisietuner voor DVB-T2/C/S2 aan boord en plaats voor één CI+ module.

En daar houdt het nog niet bij op. Ook het SoundCenter heeft nog een veelvoud aan aansluitingen: vier extra HDMI-ingangen, één HDMI-uitgang (die al in gebruik is voor verbinding met de tv), een ethernetaansluiting en liefst acht RJ45–poorten (onder meer voor het aansluiten van extra luidsprekers). In totaal staan er dus liefst zeven HDMI-ingangen ter beschikking, die trouwens allen makkelijk toegankelijk zijn via het menusysteem van de tv.

De 55-inch tv in onze test rust op een metalen vloerstand met een stevige metalen kolom die uitmondt in een cirkelvormig vloerstuk. Leuk is dat die vloerstandaard gemotoriseerd is (€ 1455): bij het inschakelen van de tv kan je die automatisch laten draaien naar een zelfgekozen stand. Je kan zelfs verschillende posities opslaan: dat is niet alleen handig bij het tv-kijken vanuit verschillende sofa’s maar ook bij het luisteren naar muziek via de SoundCenter. De metalen kolom zelf roteert op het voetstuk, een soort van tweede as, zodat de tv ook iets verder van de wand kan bewegen.

Standaard inbegrepen zit een wandsteun, die je desgewenst ook in gemotoriseerde versie kan aanschaffen (€ 1455). Wanneer je de Eclipse bestelt wordt die bij jou thuis geïnstalleerd en aangesloten door een professioneel team van installateurs – zoals dat ook bij onze test het geval was. Dat zit inbegrepen in de prijs.

De cover van de SoundCenter was bij ons testexemplaar afgewerkt in een paarskleurige stof, maar er zijn nog vier andere stoffen beschikbaar (€ 195) en zelfs een knap geperforeerd aluminium paneel (€ 995).

De stijlvolle afstandsbediening is een langwerpig exemplaar in geborsteld aluminium en ligt goed in de hand. Bovenaan zien we een klein OLED-scherm, en net daaronder eigen knoppen voor Netflix en Amazon Prime Video. Via dat scherm kan je snel naar verschillende aangesloten apparaten gaan, een bepaalde app opstarten of een favoriete kijk- en luisterpositie van de tv oproepen.

Het is even wennen aan het bedienen van de tv, want de lay-out van de knoppen is iets anders dan we gewend zijn bij andere tv’s.

Beeld

Op eerdere tv’s van B&O kon je nog kritiek hebben omdat ze niet altijd de meest geavanceerde beeldtechnieken inzetten, maar bij de Eclipse is dat volledig verholpen. De tv kan overweg met 4K Ultra HD-beelden en High Dynamic Range (HDR), waaronder zelfs Dolby Vision en HLG.

Omdat de Eclipse de OLED-schermen van LG uit 2017 gebruikt, zijn de beeldinstellingen en beeldverwerking zowat gelijklopend met de tv’s van LG. Zo zien we ook op deze tv features zoals TruMotion (voor snel bewegende beelden) en functies voor het opschalen naar 4K. Ook de piekhelderheid op de Eclipse is identiek met zo’n 650 à 700 nits. De Eclipse kan, in lijn met andere OLED-tv’s uit 2017, zowat 96% van de DCI-P3 kleurruimte weergeven.

Om de tv in te stellen moet je eigenlijk switchen tussen twee menu’s: dat van webOS en B&O’s eigen menu. Dat is in het begin even wennen. Zo moet je voor de geluidsinstellingen naar het B&O submenu gaan, terwijl de beeldinstellingen volledig via LG’s webOS verlopen.

Een aantal beeldinstellingen raad ik gerust aan. Schakel eerst zowat alle extra’s uit, zoals de ruisonderdrukkingsystemen, die je best enkel voor minderwaardige bronnen zoals mindere internetcontent en tv-uitzendingen inzet. Voor de hoofdinstelling van het beeld neigen we altijd naar de neutrale bioscoopmodus, in dit geval Cinema Home. Standaard staat de tv op Eco.

Grote verschillen met andere merken die een LG scherm gebruiken zijn er niet. De klassieke sterke punten van de OLED-beeldtechnologie treden ook hier naar voor. Zwartwaarden zijn uitmuntend en de typische lichtwolken die we zien bij schermen met een LED-achtergrondverlichting ontbreken. De kijkhoek is uitstekend: kleuren en helderheid blijven overeind. Reflecties uit de omgeving blijven al bij al beperkt.

Gewone HD-beelden, of ze nu afkomstig zijn van een Blu-ray, streamingdienst of digitale tv worden mooi opgeschaald door de tv. Dat opschalen gebeurt ook door technologie van LG en is een vooruitgang met eerdere versies. De TruMotion-instelling lijkt wat ruis te introduceren, dus die houden we bewust op een laag niveau of schakelen we zelfs uit.

De Blu-ray van de film World War Z oogt erg scherp, en een wat recentere film als Arrival met zijn grauwe kleurpakket en gedempt licht wordt erg goed weergegeven. Dat bij OLED zwart echt zwart is, zonder lichtuitwassen naar nabijgelegen pixels, is trouwens bij elk soort content een meerwaarde.

Om van uitgebreide kleuren via HDMI-bronnen te genieten moet je er wel eerst voor zorgen dat de instelling HDMI Ultra HD Deep Color voor elk van de aangesloten HDMI bronnen staat ingeschakeld. Ultra HD 4K-beelden zien er prachtig uit zoals de Ultra HD Blu-ray disc van Wonder Woman. Een serie zoals Dark in 4K op Netflix kent heel wat donkere scènes in bossen, woningen en de grotten van Winden, en vormt een mooi demo van het kunnen van deze OLED-tv.

Het gebruik van een OLED-paneel uit 2017 heeft zijn voordelen op de Eclipse. Door de hogere helderheid (met pieken tot 700 nits) kan de OLED-tv nu ook beter overweg met HDR-materiaal. En dat zie je meteen als je via Netflix wat content met Dolby Vision (een dynamische HDR-standaard) op de tv loslaat, zoals Netflix nieuwste Original Film, Bright. Dolby Vision content is momenteel nog moeilijk te vinden, maar nu de Apple TV 4K razendsnel nieuwe titels met Dolby Vision uitbrengt, kan het snel gaan.

Wanneer je HDR kijkt kan de Cinema Home modus wat te donker aanvoelen, dan kies je best voor de standaard instelling, die geeft de lichtere gedeelten een upgrade maar heeft wel iets koudere kleurtinten. De openingsafleveringen van het tweede seizoen van Stranger Things vormen een mooie demo.

Ook gamers worden niet vergeten met een inputlag van 21ms, als je de gamersmodus selecteert.

Geluid

Audio en video zijn harmonieus met elkaar verbonden bij de Eclipse. De tv is dan ook meer dan een tv: een echt entertainmentsysteem als het ware. Er is toegang tot de belangrijkste muziekstreamingdiensten zoals Spotify, Deezer en YouTube. En er zijn voldoende verbindingsmogelijkheden zoals Bluetooth, AirPlay en Chromecast.

De blikvanger is het uit de kluiten gewassen SoundCenter. Waar de meeste televisies het moeten stellen met een minderwaardig audiosysteem, is dat niet het geval bij deze B&O tv.

In het SoundCenter zit een geluidsysteem weggewerkt met drie midrange drivers/woofers (4-inch), twee full-range drivers (2,5-inch) en een tweeter (1-inch). De SoundCenter verzorgt het linkerkanaal vooraan, het centerkanaal en het rechterkanaal vooraan. Bij het koppelen van extra speakers kan je zelfs de volledige SoundCenter als centerspeaker laten fungeren.

Het SoundCenter produceert liefst 450W aan vermogen, en desgewenst kunnen er extra luidsprekers worden aangesloten (8 bedraad en 8 draadloos) zodat je een volwaardig home cinema surroundsysteem samenstelt. Het SoundCenter is intelligent genoeg om de juiste speakeroutput te kiezen afhankelijk van de bron.

Het SoundCenter is perfect te gebruiken als luidspreker voor het luisteren naar muziek en kan ingezet worden in een breder multi-room systeem. Streamen kan via technieken als AirPlay (er is zelfs gedacht aan AirPlay 2), Spotify Connect, DLNA, Chromecast en Bluetooth. Als je naar muziek luistert wordt het scherm automatisch zwart of wordt het uitgeschakeld (moeilijk om te zeggen in onze test).

Zoals we eigenlijk wel hadden verwacht voor het prijskaartje is de geluidskwaliteit indrukwekkend, en met voorsprong het beste geluid dat we ooit al hoorden uit een tv. Een niet zo makkelijke soundtrack als die van Dunkirk slikt de Eclipse probleemloos. Het geluid heeft ruimschoots volume over, er is de nodige power bij de lagere tonen, en het hele frequentiebereik is duidelijk te horen. En dat is dan nog zonder dat er een subwoofer is aangesloten of andere speakers.

Omdat Dunkirk niet overloopt van de dialogen spelen we een klassieker als Scarface af. Hoge tonen en middentonen in stemmen klinken duidelijk en helder, ondanks de wat oudere film.

Jóhann Jóhannsson’s soundtrack voor de film Arrival is niet de typische bombastische Hollywood-soundtrack, maar moet het eerder hebben van nuances en details, en is ideaal om een muziekinstallatie tot zijn uiterste te pushen. Het SoundCenter gaat wonderwel met deze 7.1-mix om.

B&O heeft een zevental geluidsmodi gemaakt waaronder film en muziek, maar ook een optie om ‘s nachts te luisteren. Elke geluidsmodus kan je naar wens aanpassen, en bijvoorbeeld de lage tonen en spraakverbetering instellen.

Smart TV: webOS van LG

De Eclipse gebruikt niet alleen het OLED-paneel uit de fabriek van LG Display maar doet ook een beroep op het smart tv-platform van LG, webOS. Dat is ondertussen aan versie 3.5 toe. WebOS is naar ons aanvoelen één van de betere smart tv-platformen die er zijn. Het is ook meteen herkenbaar aan de kleurrijke menu’s met grotere lettertypes.

Zo vind je onderaan de tv een rij met snelkoppelingen terug, die je naar eigen voorkeur kan ordenen. Aan de linkerzijde is er een overzicht met je favoriete kanalen (My Channels). De rechterzijde voor snelle aanpassingen van audio en video, zoals op de LG tv’s, is verdwenen.

Zoals gezegd dien je HDMI-bronnen op te roepen via het schermpje op de afstandsbediening, en kan je dat niet langer via webOS doen.

Er zijn ook een resem aan apps voorhanden waaronder Netflix, Amazon Prime Video, YouTube en Google Play om de belangrijkste te noemen.

In tegenstelling tot het webOS op de LG tv’s kan je niet zoals met een muis richten op de menu’s op het scherm omdat de BeoRemote afstandsbediening deze functionaliteit niet aanbiedt. Ook bevat de afstandsbediening geen ingebouwde microfoon, en da’s een beetje jammer met de komst van spraakbediening die er de volgende jaren zit aan te komen.

Wel ingebouwd zit Bluetooth zodat je niet perfect hoeft te richten naar de tv, zoals dat met infrarood het geval is. Bovendien kan met de universele afstandsbediening ook andere apparatuur worden bediend, die je dan met IR-blasters kan wegstoppen in de kast. De database die B&O gebruikt is erg uitgebreid en in die zin kan de BeoRemote One gerust zijn mannetje staan naast de Logitech Harmony afstandsbediening.