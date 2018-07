Ultrawide monitoren zijn erg hot en duiken steeds meer op in de markt. Je hebt immers erg veel schermgrootte ter beschikking die je kan inrichten naar eigen voorkeur.

De 349X7FJEW heeft een gebogen VA-scherm van 34-inch met een resolutie van 3440 x 1440 pixels en dat voor een prijs rond de 700 euro. In zijn klasse niet overdreven duur, maar toch een behoorlijke prijs voor een monitor. Is hij het waard?

Design en aansluitingen

De monitor is afgewerkt met witte plastic en heeft een onderstel – het gedeelte dat op het bureau rust – in metaal. De driehoekige vorm van dat onderste gedeelte zorgt voor de nodige stabiliteit. De voet zelf is in de hoogte verstelbaar en kan licht gekanteld worden. De manier van verstellen is heel intuïtief en makkelijk.

De voeding is een stevige externe blok die je zal moeten wegwerken. Alle aansluitingen bevinden zich op de achterzijde. Nemen we de voet weg, dan zien we een Vesa-adapter van 100×100 mm, voor als je de monitor aan een steun wenst te bevestigen. En hier zijn we meteen ook aanbeland bij een eerste groot kritiekpunt van deze monitor. Bij het verstellen van het scherm trilt die altijd even na. Ook als je eens tegen de tafel stoot, trilt het scherm mee. Dat had toch standvastiger mogen zijn.

In de hoogte kan alvast het scherm een 15-tal cm versteld worden; kantelen kan van -5 tot +20 graden. De voet opent zich naar de gebruiker toe en oogt daardoor erg luchtig. Hou er wel rekening mee dat de opstelling redelijk diep is: 29 cm heb je nodig op de bureautafel.

De monitor aansluiten op een computer werkt redelijk plug-and-play. Hiervoor staan de volgende aansluitingen ter beschikking: 1 x HDMI 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2. Best gebruik je de HDMI 2.0-poort of de DisplayPort 1.2 zodat je kan beschikken over FreeSync in 100 Hz en in de maximale resolutie. Voor extra connectiviteit zorgen vier USB 3.0-poorten, een audio-invoer en een hoofdtelefooningang.

Aan kabelmanagement is er niet gedacht: de kabels kunnen niet in de voet worden verborgen of zo.

Beeldscherminstellingen

We schakelen het scherm in via de joystick achteraan. Die kan vier kanten uit klikken waardoor je door de interface kan navigeren. Bevestigen doe je niet door op het midden te klikken maar via pijlen. Dat maakt het net iets te ingewikkeld.

Met omhoog ga je naar Multiview. Wat betekent dit? Als je een tweede videobron op het scherm aansluit kan je het scherm opdelen tussen beide bronnen, en dat op verschillende manieren. Ofwel door PIP (picture-in-picture) waarbij de tweede videobron in een kleiner scherm rechtsboven wordt weergeven, ofwel PBP waarbij het scherm in twee wordt opgedeeld, met de optie om het secundaire scherm aan te geven

Naar onderen kan je zelf configureren. Naar links is SmartImage, er zijn zeven beeldmodi: FPS, Racing, RTS, Gamer 1, Gamer 2, Laagblauwmodus en Uit. De laagblauwmodus helpt vermoeide ogen tegengaan en kan je aanpassen in drie niveaus.

Als gebruiker kan je de kleurtemperatuur van het scherm aanpassen, in zes opties gaande van 5000K tot 11500K, ofwel zelf door de kleuren groen, blauw en rood te gaan calibreren. Jammer genoeg kunnen de kleuren geel, magenta en cyaan niet gecorrigeerd worden.

Beeldschermprestaties

De gebogen monitor heeft een hoge resolutie van 3440 x 1440 pixels (UWQHD) en is compatibel met de FreeSync-technologie. Deze techniek van grafische kaartenmaker AMD zorgt voor een variabele verversingssnelheid van de monitor, waardoor bij het gamen de beelden steeds vloeiend moeten zijn. Het statisch contrast van het scherm is 3000:1, de responssnelheid 4ms.

We testen deze monitor niet voor de games maar voor gebruik op kantoor en de thuisomgeving. Het scherm gebruiken om videocontent op te kijken is in vergelijking met een degelijke televisie een tegenvaller. Daarvoor is het VA-paneel te beperkt, qua inkijkhoek maar ook op vlak van lichtlekken. Vooral in donkere scènes – we deden de test met een 21:9 4K trailer van Spiderman: Homecoming – gaan heel wat details verloren. Het scherm heeft ook wat te kampen met lichtlekken in de hoeken.

Het brede scherm heeft vooral zijn nut in een kantooromgeving: hoe meer scherm, hoe meer vensters naast elkaar kunnen open blijven staan. Je hoeft dan niet langer twee monitoren naast elkaar te zetten, met een vervelende rand tussen beiden. Doordat de monitor gebogen is, zit je ook wat de zijkanten betreft dichter op het scherm.

Bij het inrichten van het scherm van de 349X7F kunnen we twee schermen naast elkaar tonen, maar is het brede scherm net te weinig om drie volwaardige schermen te tonen. Een ander minpunt van gebogen schermen treedt op als je beeldbewerkingsoftware aan het werken bent. Lijnen en rules kunnen dan iets vervormd tonen.

Het scherm was vast en zeker helder genoeg voor de dagelijkse arbeid en voor de productiviteit is het een meevaller. Het brede kleurengamma is een pluspunt.

Geluid

De monitor heeft ook ingebouwde speakers van 2 x 5W. Het geluid is duidelijk genoeg al verlies je natuurlijk heel wat in het laag.