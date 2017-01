Release Nintendo Switch op 3 maart

Nintendo heeft zopas de releasedatum van de nieuwe spelconsole Nintendo Switch bekendgemaakt. Vermoedelijke kostprijs: 329 euro.

In de doos van de Nintendo Switch zitten het spelsysteem zelf, een linker- en rechter-Joy-Con-controller, een Joy-Con-houder (waaraan je twee Joy-Con-controllers kunt vastmaken om ze als één controller te kunnen gebruiken), twee Joy-Con-polsbandjes, een Nintendo Switch-houder (waar je het systeem in kunt zetten om het aan te sluiten op een tv), een HDMI-kabel en een voeding.

De Nintendo Switch zal in twee uitvoeringen te koop zijn: een versie met grijze Joy-Con-controllers en een versie met één neonrode en één neonblauwe Joy-Con-controller.

De Nintendo Switch kan je zowel aansluiten op je tv, maar ook gebruiken om onderweg te gamen. In een handomdraai of ‘switch’ verander je de console in een handheldsysteem met een beeldscherm van 6,2 inch. Afhankelijk van het spel houdt de batterij het zo’n drie tot zes uur uit.

De Joy-con controllers zijn bijzonder veelzijdig: je kan er in elk hand één houden of er één controller van maken. In spelletjes voor twee spelers krijgt elke speler één controller. Elke Joy-Con heeft een ingebouwde versnellingsmeter en een gyroscoop. Beide controllers hebben ook een trilfunctie.

Op de linker-Joy-Con zit een opnameknop waar spelers op kunnen drukken om screenshots te maken in games. Op de rechter-Joy-Con zit een NFC-aanraakpunt waar je amiibo-figuurtjes tegenaan kunt houden, evenals een infrarood-bewegingscamera.

De Nintendo Switch stelt spelers in staat om gemakkelijk contact te maken. Maximaal acht systemen kunnen met elkaar worden verbonden voor draadloze lokale multiplayerstanden. Dankzij de ingebouwde standaard kunnen spelers het systeem overal rechtop zetten en de Joy-Con-controllers onderling verdelen voor multiplayerplezier als er geen tv in de buurt is.

