Volgens trendwatchers duiken in onze woningen in 2018 steeds meer donkere tinten op, onder invloed van verre reizen en de natuur. Niko speelt daar op in met een Pure Dark Bamboo afwerking voor schakelaars en stopcontacten.

De afdekplaten zijn gemaakt van bamboe en afgewerkt met een antracietkleurig of een goudkleurig randje. Ze zorgen voor een exotisch en luxueuze noot in onze interieurs.

Bamboe is duurzaam en oogt lekker warm. Elke afdekplaat wordt met de hand gefreesd in de fabriek van Niko in Sint-Niklaas. De bamboe is afkomstig van Moso en heeft het FSC-label, waardoor de duurzaamheid is gegarandeerd.

Niko heeft al jaren schakelaars met een bamboe afwerking in het aanbod. Dit jaar volgt de donkere variant. De Niko Pure-reeks, met telkens afwerkingen in bijzondere materialen, kent vandaag liefst zestien designs.

Het is de bedoeling dat Niko voortaan elk jaar een nieuwe trendschakelaar zal lanceren. Zo’n beetje in de stijl van de verschillende ‘kleur van het jaar’-verkiezingen.