Domoticamerk Duotecno is aanwezig in deze villa in pastoriestijl in Sluis.

Installateur Freddy Bogaard installeerde de domotica van Duotechno in deze knappe pastoriewoning in het Nederlandse Sluis.

De producten van Duotecno werden breed ingezet voor het sturen van verlichting, verwarming en zelfs het zwembad. Bovendien kunnen de bewoners via koppeling met de producten van audiomerk Bose vrij genieten van muziek doorheen de woning.

Geniet even mee van enkele foto’s.