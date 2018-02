Voor de nieuwe brillenwinkel van Opti Q in Menen was de opdracht voor de architecten van Five Am duidelijk: een ontspannen winkelomgeving creëren en een interieur dat vakmanschap uitstraalt.

Opti Q is een echte blikvanger in het centrum van het Belgische Menen. Het gebouw bevindt zich op één van de drukste kruispunten van de stad, en kenmerkt zich door de gebogen gevel. Die speciale façade komt ook terug in het interieur van de zaak. Zo is de winkel ingedeeld in verschillende zones: een receptiezone, een wandel- en kijkzone en een functionele zone waar de brillen en monturen kunnen getest worden.

Lichtdesigner Katja Van Hove gaf voor de verlichting van de winkel heel wat ruimte aan de Wink spot van Modular. Dat is een armatuur die half verzonken zit in het plafond, en waar de lamp uit komt ‘piepen’.

Bij het betreden van de winkel valt meteen de gebogen, koperkleurige muur op. Die wand waarop tal van brilmonturen staan uitgestald moet de aandacht trekken. De wand werd daarom gemarkeerd met de Asy Wink 115, die een asymmetrische lichtstraal heeft. Daardoor worden de ogen van de bezoeker meteen naar deze wand geleid, zonder dat de verlichting opvalt.

In dezelfde zone staan er ook tafels waar mensen de brillen kunnen proberen. Voor de verlichting hier koos Katja voor de Wink-versie met een symmetrische lichtbundel.

Achter de koperkleurige wand schuilt een tweede gang, afgewerkt met een tapijtvloer. De rustige sfeer die daar heerst behoeft geen opvallende verlichting. Daarom ook hier de keuze voor de Modular Asy Wink-armatuur maar dan met een gespreide lens die voor een wallwash-effect zorgt. Daardoor krijgt elke bril de volledige aandacht.

Fotografie: Dtonic

Architect: Five AM

Verlichting: Modular