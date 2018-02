Chocolaterie Vandenbulcke is een premium-aanbieder van chocolade. Voor een nieuwbouw deed het een beroep op de koelexpertise van Daikin.

Jaarlijks wordt in de vestiging van de chocolatier uit het West-Vlaamse Heule liefst meer dan 1 miljoen kilogram pralines, zeevruchten en schilfertruffels geproduceerd en verkocht. Het in 1949 opgerichte familiebedrijf brengt zijn producten intussen in meer dan 50 landen aan de man, vooral via supermarkten en winkelketens.

Toen er in 2015 plannen waren om de productiehal te moderniseren, kwam Vandenbulcke al snel terecht bij Daikin. In de studiefase werd een meerjarenplan opgesteld waardoor de kosten konden gespreid worden. Als installatiebedrijf koos Vandenbulcke voor Foelec van Koen Dufour uit Oostrozebeke.

Het project had enkele specifieke eisen. Zo is er voor de verwerking van chocolade tot afgewerkte producten heel wat koeling nodig, om onder andere het kristalliseren van de chocolade tegen te gaan. Het was ook een eis van de bedrijfsleider om de nieuw geïnstalleerde toestellen mee te kunnen nemen naar een nieuwe productiehal waarvan de nieuwbouw dit jaar aanvangt.

Vernieuwing koeling in bestaand productiegebouw

In een eerste fase (2015 en 2016) werd de bestaande productiehal en opslagruimte gemoderniseerd en moest ook de koeling herbekeken worden. Daar stonden immers nog een heleboel condensgroepen en verdampers op R22.

In de productiehal werd er gekozen voor twee Daikin ZEAS-toestellen met verschillende verdampers om continu de ruimte op een temperatuur van 21 graden te houden. Ook in de koelruimte werd een ZEAS geplaatst, met een verdamper die de temperatuur daar op 12 graden houdt, en twee verdampers die de inpakruimte een temperatuur van 16 graden geven.

Tot slot werden er in de stockageruimte acht Sky Airs ingezet die voor koeling en verwarming aan 16 graden zorgen, dat is de temperatuur waarbij chocolade moet worden bewaard.

Leuk weetje: een achthonderdtal zonnepanelen zorgen voor 30 procent van de elektriciteitsbehoefte.

Nieuwbouw in 2018

Omdat Vandenbulcke elke jaar stevig groeit, drongen nieuwe productielijnen zich op. Dit jaar wordt daarom de vestiging uitgebreid met een nieuwe productiehal waar één nieuwe (grotere) productielijn voor dessertpralines wordt opgestart. Het is de bedoeling dat ook de productielijnen in de oudere hallen op termijn verhuizen naar deze nieuwe hal.

In de nieuwbouw is er tevens plaats voor een presentatieruimte waar koeling niet zo kritisch is. Via een belevenisparcours kunnen bezoekers door de fabriek wandelen.

De toestellen dan. Om de productiehal stabiel op 21 graden te houden en de opslagruimte op 16 graden worden opnieuw enkele ZEAS-toestellen met gemengde capaciteit ingezet. Daaronder ook de Mini ZEAS uit de B-Series, die specifiek voor de productielijn dient. Concreet zorgt de Mini Zeas voor een aanzienlijke energiebesparing vergeleken met de installatie van bijvoorbeeld zes afzonderlijke kleine units. Dat is onder meer te danken aan de inverter-technologie op de compressor en ventilator.

Bovendien is de Mini Zeas erg stil, wat één van de vereisten van het project is. De confiserie is immers omgeven door een woonwijk. De Mini Zeas heeft verder een kleine voetafdruk en weegt niet al te veel.

In het nieuwe gebouw maakt men ook gebruik van VRV-warmterecuperatie. Hiermee wordt onder meer warm water aangemaakt voor sanitair gebruik zoals warm water en vloerverwarming of radiatoren.

De opleverdatum van het nieuwe gebouw is voorlopig augustus 2018.